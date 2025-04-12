Регулакс содержит смесь плодов и листьев сенны. Сенна относится к группе стимулирующих слабительных средств, содержащих антраноиды. Слабительным свойством обладают производные 1,8-дигидроксиантрацена. Действие сеннозидов, а точнее их активного метаболита — реинантрона, — на толстый кишечник основывается на его влиянии на подвижность толстой кишки: торможение стационарных и стимуляция пропульсивных сокращений. Вследствие этого достигается ускоренное прохождение пищевых масс по кишечному тракту и, как результат, сокращение времени контактирования химуса с кишечной стенкой, уменьшается резорбция жидкости. Кроме того, также благодаря стимуляции активной хлоридной секреции выделяются вода и электролиты.

Систематические исследования кинетики лекарственного средства отсутствуют.

Гликозидсвязанные сеннозиды (кассиотиды) являются пролекарствами, которые не расщепляются и не всасываются в верхнем отделе ЖКТ. С помощью бактериальных ферментов они расщепляются в толстом кишечнике до реинантрона. Реинантрон — метаболит, обладающий слабительным свойством. Системная доступность реинантрона очень низкая. В экспериментах на животных с мочой выделялось менее 5% в форме окисленных, частично конъюгированных производных реина и сеннозидов. Большая часть реинантрона (более 90%) содержится в кале, где он связывается с содержимым кишечника и выводится в виде полимерных соединений. Незначительное количество активных метаболитов типа реин проникает в грудное молоко. Слабительного действия у младенцев, которые находились на грудном вскармливании, не отмечено. Проникновение реина через плаценту в экспериментах на животных было минимальным.