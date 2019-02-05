Баклофен (Baclofen) (11592) - инструкция по применению ATC-классификация
Баклофен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Баклофен снижает повышенный тонус мышц, обусловленный преимущественно поражением спинного мозга. Препарат одновременно и в равной мере подавляет кожные рефлексы и тонус мышц, при этом только незначительно снижает амплитуду сухожильных рефлексов.
Механизм этого действия состоит прежде всего из гиперполяризации восходящих нервов и торможения как моно-, так и полисинаптических рефлексов на уровне спинного мозга.
В экспериментах на животных баклофен увеличивал метаболизм допамина, однако у людей под влиянием препарата концентрация ацетата 5-гидроксииндола или метаболитов допамина в СМЖ не менялась. Поскольку баклофен, который применяют в высоких дозах, может вызвать угнетение функции ЦНС, существует вероятность воздействия препарата на центры, которые находятся выше спинного мозга.
Баклофен также уменьшает болевую чувствительность. Улучшение общего самочувствия пациента при применении препарата Баклофен более эффективно, чем при приеме других лекарственных препаратов, влияющих на ЦНС.
Баклофен стимулирует желудочную секрецию.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь баклофен быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Степень всасывания уменьшается при назначении препарата в высоких дозах. Терапевтическая концентрация составляет 80–395 нг/мл. В экспериментах на животных установлено, что баклофен проникает во многие ткани, но только небольшая его часть проникает через ГЭБ. У пациентов Cmax в плазме крови (500–600 нг/мл) достигается спустя 2–3 ч после перорального приема, а концентрация поддерживается на уровне 200 нг/мл в течение 8 ч.
Распределение. Баклофен проникает через плацентарный барьер. Минимальное количество препарата проникает в грудное молоко.
Объем распространения баклофена составляет 0,7 л/кг массы тела, а связывается с белками плазмы крови на ≈30%. В СМЖ концентрация действующего вещества в 8,5 раз ниже, чем в плазме крови.
Биотрансформация. Примерно 15% принятой дозы подвергается биотрансформации в печени за счет дезаминирования.
Выведение. T½ составляет от 2,5 до 4 ч.
Баклофен выводится с мочой, 70–80% в неизмененном виде или в виде метаболитов. Остальное выводится с калом.
При применении внутрь баклофен выводится почти полностью в течение 72 ч.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетика у лиц пожилого возраста практически такая же, как и у взрослых. Cmax баклофена в плазме крови незначительно ниже, чем у здоровых людей молодого возраста, но показатель AUC подобен в обеих группах пациентов.
Показания Баклофен
хроническое тяжелое спастическое состояние скелетных мышц, возникающее вследствие рассеянного склероза, других повреждений спинного мозга (например опухоли спинного мозга, сирингомиелия, болезнь двигательного нейрона, поперечный миелит, травмы спинного мозга); мозговых инсультов; церебрального паралича; воспаления оболочек спинного и головного мозга; травмы головы.
Применение Баклофен
дозу устанавливать индивидуально с целью определения минимальной эффективной дозы, которая не вызывает побочных эффектов.
Препарат следует принимать во время еды.
До начала лечения следует определить максимальную эффективность лечения баклофеном. Необходимо с осторожностью повышать дозу препарата (особенно лицам в возрасте >65 лет) до нормализации общего состояния пациента. Если применять достаточно высокую начальную дозу или повысить дозу быстро, то могут возникнуть побочные эффекты. Это особенно важно для пациентов, которым необходимо движение, с целью уменьшения ослабления мышц в здоровых конечностях или когда необходимо достичь снижения мышечного напряжения.
Если при применении максимальных рекомендованных доз в течение 6 нед лечения терапевтического эффекта не будет достигнуто, следует решить вопрос о продлении лечения.
Рекомендуется следующая схема дозирования: внутрь (лучше во время еды).
Рекомендуемые дозы для взрослых
Взрослые. Начальная доза — 15 мг/сут, разделенная на несколько равных приемов.
Первые 3 дня — по 5 мг (½ таблетки по 10 мг) 3 раза в сутки;
4–6-й день — по 10 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки;
7–9-й день — по 15 мг (1½ таблетки по 10 мг) 3 раза в сутки;
10–12-й день — по 20 мг (2 таблетки по 10 мг) 3 раза в сутки.
У большинства пациентов терапевтический эффект отмечают после применения препарата в дозе 30–75 мг/сут.
Вышеуказанный режим применения обеспечивает хорошую переносимость препарата.
При необходимости дозу можно повысить.
Пациентам, которым необходимо принимать препарат в высоких дозах (75–100 мг/сут), можно применять баклофен в форме таблеток по 25 мг.
Не следует превышать дозу >100 мг/сут.
Длительность лечения зависит от клинического состояния пациента.
Не следует внезапно прекращать лечение баклофеном из-за риска возникновения галлюцинаций и обострения спастических состояний.
Пациенты пожилого возраста. Для пациентов пожилого возраста дозу препарата следует повышать с особой осторожностью в связи с повышенным риском возникновения побочных эффектов.
Дети. Лечение следует начать с очень низкой дозы (что соответствует дозе в пересчете ≈0,3 мг/кг массы тела в сутки), на 2–4 приема (лучше всего на 4 равных приема).
Для детей дозу следует повышать с осторожностью, с интервалом в 1 нед, до достижения оптимального терапевтического эффекта у ребенка.
В целом следует использовать поддерживающую суточную дозу, которая составляет 0,75–2 мг/кг массы тела.
Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг для детей в возрасте до 8 лет. Для детей в возрасте от 8 лет максимальная суточная доза составляет 60 мг.
Баклофен в форме таблеток не следует назначать детям с массой тела <33 кг.
Пациенты с нарушением функции почек. Для таких пациентов, а также для лиц с диализом рекомендуемые дозы следует снизить до 5 мг/сут.
Для пациентов в терминальной стадии почечной недостаточности баклофен можно применять, когда потенциальная польза превышает риск. Для таких больных следует проводить мониторинг симптомов раннего отравления (например сонливость, кома) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Пациенты со спастическими состояниями церебрального происхождения. Нежелательные эффекты наблюдаются чаще у этих пациентов, поэтому следует установить соответствующий режим дозирования у них, а также они должны находиться под тщательным врачебным контролем.
Противопоказания
повышенная чувствительность к баклофену или к любому вспомогательному веществу препарата. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Порфирия.
Побочные эффекты
нежелательные эффекты чаще возникают в начале лечения (например сонливость и тошнота), при быстром повышении дозы или применении баклофена в высоких дозах, а также у пациентов пожилого возраста.
В основном нежелательные эффекты имеют переходящий характер и исчезают после снижения дозы. При тяжелых побочных действиях возникает необходимость отмены препарата.
Если тошнота не исчезает после снижения дозы, рекомендуется применять баклофен во время еды или запивая молоком.
У пациентов с психическими заболеваниями в анамнезе или цереброваскулярными заболеваниями (например инсульт), а также у лиц пожилого возраста побочные эффекты могут иметь более серьезные последствия.
При применении баклофена наблюдались следующие нежелательные эффекты:
|Психические расстройства
|Cпутанность сознания, бессонница, дезориентация, эйфория, возбуждение, депрессия, галлюцинации, кошмарные сновидения, бред, снижение судорожной готовности и увеличение количества судорожных приступов (особенно у пациентов с эпилепсией)
|Со стороны нервной системы
|Cонливисть, апатия, угнетение дыхания, спутанность сознания, повышенная утомляемость, головная боль, атаксия, парестезии, нарушение речи, нарушение вкуса, вертиго, шум в ушах
|Со стороны органа зрения
|Нарушения зрения, нарушение аккомодации, нистагм
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Угнетение сердечно-сосудистой системы, уменьшение МОК, ощущение удушья, тахикардия, боль в грудной клетке
|Со стороны сосудов
|Снижение АД, головокружение, отек стопы
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота, сухость во рту, нарушение вкуса, отвращение к пище, позывы к рвоте, рвота, запор, диарея, боль в животе
|Со стороны печени и желчных путей
|Нарушение функции печени
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, повышенное потоотделение, зуд, крапивница
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Слабость, миалгия, тремор, мышечная дрожь
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Полиурия, свободное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, ночной энурез, гематурия, анурия
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Нарушение эякуляции, нарушение эрекции, импотенция
|Со стороны метаболизма
|Увеличение массы тела
|Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения
|Угнетение дыхания, заложенность носа
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Слабость, утомляемость, истощение, гипотермия
|Диагностические исследования
|Положительный результат анализа на скрытую кровь в кале, изменения глюкозы в крови
У некоторых пациентов наблюдалось повышение спастичности (парадоксальная реакция на действие препарата).
Возникающее нежелательное напряжение мышц, создающее для пациентов трудности при ходьбе или при самостоятельном передвижении, обычно проходит после коррекции дозы (например путем снижения дозы, которую применяют в течение суток, но повышают дозу вечернего приема).
Особые указания
психические расстройства и нарушения со стороны нервной системы. Во время лечения баклофеном обостряются психотические синдромы, шизофрения, судорожные состояния, состояния головокружение и симптомы паркинсонизма, поэтому препарат следует применять с осторожностью, а пациент должен находиться под постоянным наблюдением врача.
Эпилепсия. Пациенты с эпилепсией, которым необходима одновременная терапия баклофеном, требуют постоянного клинического наблюдения и проведения ЭЭГ, поскольку отмечалось уменьшение эффективности применяемых противосудорожных препаратов, а также изменения в ЭЭГ.
Другие. Следует соблюдать осторожность при применении баклофена у пациентов, у которых поддержание вертикального положения тела и равновесия или увеличение амплитуды движений зависят от выраженного напряжения мышц.
Баклофен назначают с особой осторожностью пациентам, которые применяют антигипертензивные препараты (возможно возникновение взаимодействий) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Препарат следует с осторожностью применять лицам с инсультом, нарушениями дыхательной системы, нарушениями функций печени.
С осторожностью применяют у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.
Нарушения со стороны почек. Баклофен выводится с мочой, преимущественно в неизмененном виде, поэтому лицам с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью. Для этих пациентов дозу следует соответственно снижать. У пациентов в терминальной стадии почечной недостаточности (ХПН — 5 стадия, скорость клубочковой фильтрации <15 мл/мин) баклофен можно применять только в случае, когда потенциальная польза превышает риск (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Симптомы передозировки наблюдались у пациентов с почечной недостаточностью, принимающих перорально баклофен в дозе >5 мг/кг/сут.
Случаи отравления баклофеном отмечены у пациентов с ОПН (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Следует быть особенно осторожным при применении баклофена в комбинации с другими препаратами, влияющими на функцию почек. Требуется также тщательно контролировать функцию почек и установить такую суточную дозу баклофена, чтобы избежать отравления.
Также после прекращения лечения гемодиализ может быть альтернативным методом лечения пациентов после передозировки баклофеном. Гемодиализ эффективно выводит баклофен из организма, уменьшает выраженность проявлений клинических симптомов передозировки и период выздоровления пациентов.
Со стороны мочевыводящих путей. Следует проявлять осторожность пациентам с повышенным тонусом сфинктера мочевого пузыря (возможна задержка мочеиспускания). Улучшение состояния после применения баклофена наблюдается у пациентов с нейрогенным нарушением опорожнения мочевого пузыря.
Лабораторные исследования. У некоторых пациентов, применяющих баклофен, наблюдалось повышение активности АсАТ, ЩФ и уровня глюкозы крови. Рекомендуется проводить лабораторные исследования, особенно у лиц с нарушением функции печени и больных сахарным диабетом.
Внезапная отмена. При внезапной отмене препарата (особенно после длительного периода лечения) возможно возникновение состояния тревоги и спутанности сознания, галлюцинаций, психотических реакций, маниакальных, параноидальных и судорожных состояний, дискинезии, тахикардии, гипертермии, также могут усилиться спастические состояния, поэтому дозу препарата следует снижать постепенно , в течение 1–2 нед.
Пациенты в возрасте >65 лет. Следует быть особенно осторожным при лечении пациентов пожилого возраста (повышение риска возникновения побочных эффектов).
Лекарственный препарат не применяют у лиц с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы (по типу Лаппа) или синдромом мальабсорбции глюкозы — галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Отсутствуют контролируемые исследования по применению препарата у беременных. Баклофен проникает через плацентарный барьер.
Препарат баклофен можно применять в период беременности (особенно в I триместр беременности) только в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода.
Отмечен только 1 случай синдрома отмены (судороги) у новорожденного в возрасте 7 дней, мать которого принимала баклофен в дозе 80 мг/сут в период беременности. Судороги, которые попытались лечить стандартными противосудорожными препаратами, исчезли через 30 мин после введения баклофена.
Баклофен проникает в грудное молоко в малых количествах. Не ожидается появления нежелательных реакций у новорожденного, если препарат принимают в терапевтических дозах.
Дети. Баклофен в форме таблеток не следует назначать детям с массой тела <33 кг.
Сведения о применении у детей см. ПРИМЕНЕНИЕ.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Баклофен может оказывать седативное действие и снижать концентрацию внимания (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациентам во время лечения не следует управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение баклофена с другими препаратами, действующими на ЦНС, синтетическими опиатами или с алкоголем усиливает их седативное действие.
У пациентов, применяющих баклофен, повышается риск развития угнетения дыхательной функции. Следует проводить тщательный мониторинг сердечной деятельности и функции дыхательной системы, особенно у лиц с сопутствующими заболеваниями сосудистой и дыхательной системы и со слабостью дыхательных мышц.
Баклофен может усиливать гиперкинезию у пациентов, принимающих одновременно соли лития.
Трициклические антидепрессанты могут усиливать действие баклофена и значительно снижать мышечный тонус.
Баклофен потенцирует действие антигипертензивных средств (может потребоваться коррекция дозы).
Лекарственные средства, влияющие на функцию почек (например ибупрофен), замедляют выведение баклофена, что является причиной возникновения симптомов передозировки (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У лиц с болезнью Паркинсона, применяющих препараты с леводопой и карбидопой, в случае комбинированного применения баклофена возможно возникновение состояния спутанности сознания, галлюцинаций и психического возбуждения.
Баклофен увеличивает выраженность анальгезии, вызванной фентанилом.
Передозировка
в случае передозировки препаратом могут развиться следующие побочные явления со стороны ЦНС: сонливость, потеря сознания, кома, угнетение дыхания.
Могут появиться другие симптомы, такие как: состояния спутанности сознания, галлюцинации, психическое возбуждение, нарушение аккомодации, отсутствие зрачковых рефлексов, гипотония мышц, клонические судороги, угнетение или отсутствие рефлексов, судороги, изменения в ЭЭГ (угнетение вспышек и трехфазные волны), расширение периферических сосудов, артериальная гипотония или АГ, брадикардия, тахикардия или тахиаритмия, гипотермия, тошнота, рвота, диарея, чрезмерное слюноотделение, повышение активности АлАТ, АсАТ и ЩФ.
У лиц с почечной недостаточностью симптомы передозировки могут возникать при применении баклофена в более низких дозах (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Общее состояние может ухудшаться у пациентов, одновременно принимающих другие препараты и вещества, влияющие на ЦНС (например алкоголь, диазепам, трициклические антидепрессанты).
Лечение. Нет специфического антидота.
Следует применять симптоматическое лечение, основанное на ограничении осложнений, связанных с артериальной гипотензией, АГ, судорогами, депрессией нервной системы или системы кровоснабжения.
Следует как можно быстрее вызвать рвоту или провести промывание желудка, а также принять активированный уголь.
Пациенты в коматозном состоянии перед промыванием желудка должны быть интубированные.
В случае необходимости применить солевые слабительные.
У пациентов с остановкой дыхания провести искусственное дыхание и обеспечить поддержание сердечно-сосудистой деятельности.
Некоторые данные литературы указывают, что при более легких отравлениях физостигмин, введенный в/в (в дозе 1–2 мг в течение 5–10 мин), устраняет побочные действия со стороны ЦНС, особенно сонливость и угнетение дыхания. При отсутствии улучшения после первой дозы физостигмина, следующую дозу можно ввести через 30–60 мин.
Показано также введение лекарственных веществ одновременно с диуретиками с целью увеличения выведения баклофена с мочой.
В случае тяжелого отравления пациентам с почечной недостаточностью можно назначить гемодиализ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Если возникнут судороги, следует с большой осторожностью ввести в/в диазепам.
Условия хранения
при температуре до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.