психические расстройства и нарушения со стороны нервной системы. Во время лечения баклофеном обостряются психотические синдромы, шизофрения, судорожные состояния, состояния головокружение и симптомы паркинсонизма, поэтому препарат следует применять с осторожностью, а пациент должен находиться под постоянным наблюдением врача.

Эпилепсия. Пациенты с эпилепсией, которым необходима одновременная терапия баклофеном, требуют постоянного клинического наблюдения и проведения ЭЭГ, поскольку отмечалось уменьшение эффективности применяемых противосудорожных препаратов, а также изменения в ЭЭГ.

Другие. Следует соблюдать осторожность при применении баклофена у пациентов, у которых поддержание вертикального положения тела и равновесия или увеличение амплитуды движений зависят от выраженного напряжения мышц.

Баклофен назначают с особой осторожностью пациентам, которые применяют антигипертензивные препараты (возможно возникновение взаимодействий) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Препарат следует с осторожностью применять лицам с инсультом, нарушениями дыхательной системы, нарушениями функций печени.

С осторожностью применяют у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.

Нарушения со стороны почек. Баклофен выводится с мочой, преимущественно в неизмененном виде, поэтому лицам с нарушением функции почек препарат следует назначать с осторожностью. Для этих пациентов дозу следует соответственно снижать. У пациентов в терминальной стадии почечной недостаточности (ХПН — 5 стадия, скорость клубочковой фильтрации <15 мл/мин) баклофен можно применять только в случае, когда потенциальная польза превышает риск (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Симптомы передозировки наблюдались у пациентов с почечной недостаточностью, принимающих перорально баклофен в дозе >5 мг/кг/сут.

Случаи отравления баклофеном отмечены у пациентов с ОПН (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Следует быть особенно осторожным при применении баклофена в комбинации с другими препаратами, влияющими на функцию почек. Требуется также тщательно контролировать функцию почек и установить такую суточную дозу баклофена, чтобы избежать отравления.

Также после прекращения лечения гемодиализ может быть альтернативным методом лечения пациентов после передозировки баклофеном. Гемодиализ эффективно выводит баклофен из организма, уменьшает выраженность проявлений клинических симптомов передозировки и период выздоровления пациентов.

Со стороны мочевыводящих путей. Следует проявлять осторожность пациентам с повышенным тонусом сфинктера мочевого пузыря (возможна задержка мочеиспускания). Улучшение состояния после применения баклофена наблюдается у пациентов с нейрогенным нарушением опорожнения мочевого пузыря.

Лабораторные исследования. У некоторых пациентов, применяющих баклофен, наблюдалось повышение активности АсАТ, ЩФ и уровня глюкозы крови. Рекомендуется проводить лабораторные исследования, особенно у лиц с нарушением функции печени и больных сахарным диабетом.

Внезапная отмена. При внезапной отмене препарата (особенно после длительного периода лечения) возможно возникновение состояния тревоги и спутанности сознания, галлюцинаций, психотических реакций, маниакальных, параноидальных и судорожных состояний, дискинезии, тахикардии, гипертермии, также могут усилиться спастические состояния, поэтому дозу препарата следует снижать постепенно , в течение 1–2 нед.

Пациенты в возрасте >65 лет. Следует быть особенно осторожным при лечении пациентов пожилого возраста (повышение риска возникновения побочных эффектов).

Лекарственный препарат не применяют у лиц с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы (по типу Лаппа) или синдромом мальабсорбции глюкозы — галактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Отсутствуют контролируемые исследования по применению препарата у беременных. Баклофен проникает через плацентарный барьер.

Препарат баклофен можно применять в период беременности (особенно в I триместр беременности) только в случае, если польза для матери превышает возможный риск для плода.

Отмечен только 1 случай синдрома отмены (судороги) у новорожденного в возрасте 7 дней, мать которого принимала баклофен в дозе 80 мг/сут в период беременности. Судороги, которые попытались лечить стандартными противосудорожными препаратами, исчезли через 30 мин после введения баклофена.

Баклофен проникает в грудное молоко в малых количествах. Не ожидается появления нежелательных реакций у новорожденного, если препарат принимают в терапевтических дозах.

Дети. Баклофен в форме таблеток не следует назначать детям с массой тела <33 кг.

Сведения о применении у детей см. ПРИМЕНЕНИЕ.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Баклофен может оказывать седативное действие и снижать концентрацию внимания (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациентам во время лечения не следует управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.