БАКЛОФЕН (BACLOFENUM)

обычно в начале лечения назначают в дозе 5 мг 3 раза в сутки во время еды. Дозу постепенно повышают (каждые 3 дня на 5 мг) до достижения оптимальной — 20–25 мг 3 раза в сутки. В виде исключения госпитализированным больным дозу можно повысить на короткий период до 100 мг/сут.