БАКЛОФЕН (BACLOFENUM) Действующее вещество
NLM: 4-амино-3-(4-хлорофенил)масляная кислота; или DL-4-амино-3-p-хлорофенилбутаноевая кислота.
производное хлорфенилмасляной кислоты, агонист ГАМК-Б-рецепторов. Снижает повышенный тонус скелетных мышц, оказывает тормозящее действие на моно- и полисинаптические рефлексы, не угнетая при этом процесс нервно-мышечной передачи. Угнетает спинальные и висцеральные рефлексы, снижает ригидность мышц и мышечный тонус. Оказывает также анальгезирующее действие, благодаря чему повышает двигательную и функциональную активность больных, облегчая восстановительное лечение.
Быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, выводится в неизмененном виде преимущественно с мочой.
спазмы скелетных мышц (главным образом, спинального происхождения).
обычно в начале лечения назначают в дозе 5 мг 3 раза в сутки во время еды. Дозу постепенно повышают (каждые 3 дня на 5 мг) до достижения оптимальной — 20–25 мг 3 раза в сутки. В виде исключения госпитализированным больным дозу можно повысить на короткий период до 100 мг/сут.
период беременности, эпилепсия или судорожный синдром в анамнезе, поражение сосудов головного мозга, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пожилой возраст.
возможны сонливость, тошнота или головокружение (в 10% случаев). При назначении в высоких дозах (более 60 мг/сут) может развиться артериальная гипотензия, спутанность сознания.
отменяют постепенно. В период приема баклофена не следует управлять транспортными средствами или обслуживать потенциально опасные механизмы. Во время лечения нельзя употреблять алкоголь. Из-за возможности развития парадоксальных реакций с особой осторожностью применяют у лиц пожилого возраста. Безопасность применения баклофена у детей в возрасте до 12 лет не установлена.