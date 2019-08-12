Ацик® крем (Acic® cream) (111860) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацик крем инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Ацикловир — противовирусный препарат для местного применения, высокоактивен in vitro в отношении вируса простого герпеса 1-го и 2-го типов. Токсическое действие относительно клеток организма хозяина минимальное. Проникая в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется с образованием активного соединения — трифосфат ацикловира. Первый этап этого процесса зависит от наличия вирусокодированной тимидинкиназы. Трифосфат ацикловира действует как ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.
Фармакокинетика. Фармакокинетические исследования показали минимальный уровень системной абсорбции ацикловира после повторного местного применения крема.
Показания Ацик крем
лечение инфекций губ и лица, вызванных вирусом простого герпеса (Herpes labialis).
Применение Ацик крем
препарат предназначен только для наружного применения.
Взрослым и детям в возрасте >12 лет крем Ацик® наносить 5 раз в сутки (с интервалом 4 ч), за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции, лучше всего — во время продромального периода или на стадии эритемы. Можно начать лечение и на поздних стадиях — при появлении папул или волдырей.
Лечение должно длиться по меньшей мере 4 дня. Если заживления не отмечено, можно продолжить лечение до 10 дней. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 дней лечения, больному необходимо обратиться к врачу.
Для нанесения достаточного количества крема на все пораженные участки кожи рекомендуется использовать ватные палочки. Ацик крем следует наносить на видимые инфицированные участки тела (герпес, отек, эритема), охватывая близлежащий участок. При нанесении крема руками следует их вымыть до и после использования крема и избегать лишнего трения или касания полотенцем пораженных участков, чтобы предотвратить обострение или передачу инфекции.
Для достижения наилучшего эффекта лечения крем следует применять уже при появлении первых признаков герпеса (жжение, зуд, ощущение стягивания и покраснения). Виростатическое лечение с применением крема Ацик нецелесообразно, когда кожные покровы покрываются коркой.
Противопоказания
гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру, пропиленгликолю или другим компонентам крема.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: очень редко (<1/10 000) — реакции немедленной гиперчувствительности, включая ангионевротический отек и крапивницу.
Со стороны кожи и соединительных тканей: нечасто (≥1/1000 — <1/100) — временная острая или жгучая боль после нанесения крема, умеренное высушивание и шелушение кожи, зуд, острый генерализованный экзантематозный пустулез; редко (≥1/10 000 — <1/1000) — эритема, контактный дерматит после нанесения крема (при проведении исследований чувствительности показано, что эти случаи чаще всего были связаны с компонентами кремовой основы, а не с ацикловиром).
Особые указания
крем следует применять лишь для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить крем на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять его для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания крема в глаза.
Лицам с особенно тяжелыми и повторяющимися проявлениями Herpes labialis необходима консультация врача. Лиц, больных герпесом, следует предостеречь от контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например мыть руки до и после использования крема). Не рекомендуется применять у пациентов с иммунодефицитом. Таким лицам требуется консультация врача относительно лечения любой инфекции.
Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи и спирт цетиловый, который может обусловить местные кожные реакции (например контактный дерматит).
После вскрытия тубы крем использовать в течение 36 мес. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Применение в период беременности или кормления грудью. Беременным и кормящим грудью препарат рекомендуется применять только тогда, когда польза, по мнению врача, превышает риск. Следует учитывать, что системное проникновение ацикловира после наружного нанесения крема очень низкое.
В процессе клинических исследований применение ацикловира в препаратах какого-либо состава не приводило к увеличению пороков развития плода.
Некоторые клинические данные свидетельствуют о том, что ацикловир проникает в грудное молоко при его применении в форме крема. Однако количество ацикловира, который может попасть в организм грудного ребенка при кормлении грудью после нанесения данного препарата, незначительно.
Данные о влиянии ацикловира на фертильность женщин отсутствуют. В процессе клинических исследований показано, что ацикловир после применения перорально не оказывает клинически значимого влияния на фертильность мужчин. Так, при применении ацикловира перорально у мужчин в дозе, не превышающей 1 г/сут в течение периода до 6 мес, не отмечено клинически значимого влияния на количество сперматозоидов, их подвижность или морфологию.
Дети. Данных относительно безопасности применения препарата у детей в возрасте <12 лет недостаточно, поэтому рекомендуется применять у детей в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных нет.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
при случайном пероральном или местном применении всего содержимого тюбика крема неблагоприятного воздействия не выявлено из-за минимального системного воздействия. В случае подозрения на передозировку необходимо обратиться за медицинской помощью.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.
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