крем следует применять лишь для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить крем на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять его для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания крема в глаза.

Лицам с особенно тяжелыми и повторяющимися проявлениями Herpes labialis необходима консультация врача. Лиц, больных герпесом, следует предостеречь от контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например мыть руки до и после использования крема). Не рекомендуется применять у пациентов с иммунодефицитом. Таким лицам требуется консультация врача относительно лечения любой инфекции.

Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи и спирт цетиловый, который может обусловить местные кожные реакции (например контактный дерматит).

После вскрытия тубы крем использовать в течение 36 мес. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Применение в период беременности или кормления грудью. Беременным и кормящим грудью препарат рекомендуется применять только тогда, когда польза, по мнению врача, превышает риск. Следует учитывать, что системное проникновение ацикловира после наружного нанесения крема очень низкое.

В процессе клинических исследований применение ацикловира в препаратах какого-либо состава не приводило к увеличению пороков развития плода.

Некоторые клинические данные свидетельствуют о том, что ацикловир проникает в грудное молоко при его применении в форме крема. Однако количество ацикловира, который может попасть в организм грудного ребенка при кормлении грудью после нанесения данного препарата, незначительно.

Данные о влиянии ацикловира на фертильность женщин отсутствуют. В процессе клинических исследований показано, что ацикловир после применения перорально не оказывает клинически значимого влияния на фертильность мужчин. Так, при применении ацикловира перорально у мужчин в дозе, не превышающей 1 г/сут в течение периода до 6 мес, не отмечено клинически значимого влияния на количество сперматозоидов, их подвижность или морфологию.

Дети. Данных относительно безопасности применения препарата у детей в возрасте <12 лет недостаточно, поэтому рекомендуется применять у детей в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных нет.