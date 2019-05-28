внутрь до еды. Взрослым назначают по 2–5 капсул (0,5–1,25 г) за прием в зависимости от течения и тяжести заболевания. Суточная доза обычно составляет 6–12 капсул (1,5–3 г) в 3 приема.

Детям препарат назначают, начиная с 5 лет, в зависимости от течения и тяжести заболевания по 2–12 капсул (0,5–3 г) в сутки. Суточную дозу разделяют на 3 приема, курс лечения — от 2 нед до 6 мес. При необходимости проводят повторные курсы.

Для лечения симптомокомплекса укачивания назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) и детям в возрасте старше 5 лет по одной капсуле (0,25 г) 3 раза в сутки в течение 3–4 сут. С профилактической целью назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) 3 раза в сутки в течение 3 сут, предшествующих поездке или возможному укачиванию.

Для лечения симптомокомплекса укачивания назначают взрослым по 0,5 г и детям по 0,25 г 3 раза в сутки, с профилактической целью взрослым — по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней, предшествующих возможному укачиванию, и в той же дозе непосредственно перед путешествием.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально.