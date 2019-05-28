Аминалон-КВ (Aminalonum-KV) (110139) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминалон-КВ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. γ-Аминомасляная кислота (ГАМК) является основным медиатором процессов торможения в ЦНС. Нейрометаболический эффект препарата обусловлен преимущественно стимулирующим влиянием на ГАМК-ергическую систему, что обеспечивает нормализацию динамики нервных процессов.
Под влиянием ГАМК активируются также энергетические процессы в тканях мозга, повышается их дыхательная активность и улучшается кровоснабжение.
Препарат способствует восстановлению двигательной активности, речи, других корковых функций после нарушения мозгового кровообращения. Оказывает психостимулирующее действие: улучшает умственную деятельность, память, концентрацию внимания, а также уменьшает выраженность вестибулярных расстройств, нарушения сна.
Фармакокинетика. Препарат быстро всасывается в пищеварительном тракте, подвергается биотрансформации в печени. Продукты распада выводятся из организма преимущественно с мочой.
Показания Аминалон-КВ
в составе комплексной терапии заболеваний ЦНС:
- заболевания сосудов головного мозга (атеросклероз, поражение сосудов мозга при АГ);
- хроническая недостаточность мозгового кровообращения с нарушением памяти, концентрации внимания, речи, головокружением, головной болью;
- энцефалопатия (алкогольная, постинсультная, посттравматическая);
- детский церебральный паралич;
- отставание в умственном развитии у детей (в возрасте старше 5 лет);
- старческое слабоумие (начальные стадии деменции);
- морская и воздушная болезни (для профилактики и лечения симптомокомплекса укачивания).
Применение Аминалон-КВ
внутрь до еды. Взрослым назначают по 2–5 капсул (0,5–1,25 г) за прием в зависимости от течения и тяжести заболевания. Суточная доза обычно составляет 6–12 капсул (1,5–3 г) в 3 приема.
Детям препарат назначают, начиная с 5 лет, в зависимости от течения и тяжести заболевания по 2–12 капсул (0,5–3 г) в сутки. Суточную дозу разделяют на 3 приема, курс лечения — от 2 нед до 6 мес. При необходимости проводят повторные курсы.
Для лечения симптомокомплекса укачивания назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) и детям в возрасте старше 5 лет по одной капсуле (0,25 г) 3 раза в сутки в течение 3–4 сут. С профилактической целью назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) 3 раза в сутки в течение 3 сут, предшествующих поездке или возможному укачиванию.
Для лечения симптомокомплекса укачивания назначают взрослым по 0,5 г и детям по 0,25 г 3 раза в сутки, с профилактической целью взрослым — по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней, предшествующих возможному укачиванию, и в той же дозе непосредственно перед путешествием.
Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. ОПН.
Побочные эффекты
препарат малотоксичен и обычно хорошо переносится. В отдельных случаях возможны диспептические явления, ощущение жара, нарушение сна, колебания АД (в первые дни приема). При снижении дозы эти явления обычно проходят.
Особые указания
в начале лечения необходим контроль АД в связи с возможностью его нестабильности.
Не рекомендуется применять препарат в вечернее время и перед сном из-за возможного нарушения сна.
Не рекомендуется во время лечения препаратом употреблять алкоголь.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется назначать препарат женщинам в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 5 лет.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При длительном применении необходимо проявлять осторожность лицам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций при управлении транспортными средствами и при работе с механизмами. В первые дни применения препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
при сочетанном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) отмечается взаимное потенцирование эффекта. Пиридоксин (витамин B6) способен усиливать действие препарата.
При комбинированном применении с препаратами бензодиазепинового ряда каждое из лекарственных веществ следует назначать в минимальных или средних эффективных дозах.
В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Передозировка
при значительном превышении терапевтических доз препарата, несоблюдении рекомендуемых схем лечения могут развиваться тошнота, рвота, расстройства стула, головная боль, повышение температуры тела, колебания АД, нарушения сна. В таких случаях необходимо прекратить применение препарата. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.