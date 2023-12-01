внутрь до еды, взрослым — в зависимости от характера и тяжести заболевания по 0,5–1,25 г 3 раза в сутки. Суточная доза обычно составляет 1,5–3 г. Курс лечения — от 2–3 нед до 2–6 мес. При необходимости проводят повторные курсы лечения. Для терапии симптомокомплекса укачивания назначают по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней (для профилактики укачивания — по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней, до возможного укачивания).