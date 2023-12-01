ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА* (ACIDUM GAMMA-AMINOBUTYRICUM*) Действующее вещество
ГАМК является основным медиатором, участвующим в процессах торможения в ЦНС. Под ее влиянием улучшаются энергетические процессы в головном мозгу, а также утилизация последним глюкозы, повышается потребление тканями кислорода, нормализуется кровоснабжение. ГАМК улучшает динамику нервных процессов в головном мозгу, мышление, память, внимание, способствует восстановлению движений и речи после нарушения мозгового кровообращения, оказывает мягкое психостимулирующее действие. По характеру действия приближается к ноотропным средствам.
заболевания сосудов головного мозга, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, состояния после инсульта и травм головного мозга для восстановления памяти, внимания, речи, повышения двигательной и психической активности больных, устранения головокружения и головной боли, динамические нарушения мозгового кровообращения. ГАМК также применяют при алкогольных полиневритах, слабоумии, для лечения симптомокомплекса укачивания.
внутрь до еды, взрослым — в зависимости от характера и тяжести заболевания по 0,5–1,25 г 3 раза в сутки. Суточная доза обычно составляет 1,5–3 г. Курс лечения — от 2–3 нед до 2–6 мес. При необходимости проводят повторные курсы лечения. Для терапии симптомокомплекса укачивания назначают по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней (для профилактики укачивания — по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 3 дней, до возможного укачивания).
не установлены.
в отдельных случаях возможны диспептические явления, нарушения сна, ощущение жара, колебания АД в первые дни приема. При снижении дозы указанные явления проходят.