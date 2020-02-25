Галазолин® (Galazolin®) (10012) - инструкция по применению ATC-классификация
Галазолин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ксилометазолин — производное имидазолина, оказывает симпатомиметическое действие, является непосредственным антагонистом α2-адренорецепторов. Вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки полости носа, устраняет ее гиперемию и отек, уменьшает экссудацию.
Продолжительное применение препарата (>2 нед) может привести ко вторичному расширению кровеносных сосудов (медикаментозный ринит), причиной которого может быть торможение высвобождения норадреналина из нервных окончаний путем возбуждения пресинаптических α2-адренорецепторов.
Фармакокинетика. Действие препарата развивается через 5–10 мин; его эффект длится на протяжении 5–6 ч, однако сужение сосудов сохраняется еще в течение 8–12 ч. При нанесении на слизистую оболочку препарат вызывает местное сужение кровеносных сосудов и практически не всасывается в кровоток и не оказывает системного действия. В случае попадания значительного количества ксилометазолина в пищеварительный тракт (в основном возможно у детей), отмечают чрезмерный седативный эффект.
Показания Галазолин
лечение острого ринита вирусного или бактериального происхождения; острого или обострения хронического синусита; аллергического ринита; острого среднего отита (для восстановления проходимости слуховых труб).
Применение Галазолин
капли назальные 0,05% (1 капля содержит 0,025 мг ксилометазолина гидрохлорида).
Детям в возрасте от 4 мес до 2 лет по назначению врача закапывают по 1 капле 0,05% р-ра в каждый носовой ход каждые 8–12 ч;, но не более 3 раз в сутки; детям в возрасте 2–12 лет — по 2–3 капли 0,05% р-ра в каждый носовой ход каждые 8–10 ч.
Капли назальные 0,1% (1 капля содержит 0,05 мг ксилометазолина гидрохлорида).
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет закапывают по 2–3 капли в каждый носовой ход каждые 8–10 ч.
Препарат в форме 0,05 и 0,1% назального геля наносят на слизистую оболочку носовой полости путем быстрого одноразового нажатия дозатора флакона.
Каждый раз перед применением препарата необходимо снять насадку и нажать дозатор 3–5 раз до момента появления препарата (геля).
Гель для носа 0,05% (одно нажатие содержит 0,05 мг ксилометазолина гидрохлорида).
Дети в возрасте 3–12 лет: гель для носа 0,05%: обычно делают одно нажатие в каждый носовой ход каждые 8–10 ч.
Гель для носа 0,1% (одно нажатие содержит 0,1 мг ксилометазолина гидрохлорида) назначать взрослым и детям в возрасте старше 12 лет.
Дети в возрасте старше 12 лет и взрослые: обычно назначают одно нажатие в каждый носовой ход каждые 8–10 ч.
Курс лечения обычно составляет 3–5 дней и в любом случае не должен превышать 10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; период беременности; закрытоугольная глаукома; состояние после гипофизэктомии или других оперативных вмешательств, проводящихся с разрезом твердой мозговой оболочки. Детям в возрасте до 4 мес — в форме капель.
Побочные эффекты
местно в отдельных случаях может быть раздражение, жжение, неприятное ощущение сухости слизистой оболочки носа, чиханье. Очень редко возникает системное действие — головная боль, сонливость, слабость, головокружение, тахикардия, тошнота, кратковременное нарушение зрения, аллергические реакции (сыпь, ангионевротический отек), нарушение сердечного ритма, повышение АД (особенно у пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы), одышка. В случае применения очень высокой дозы или ошибочного применения капли можно проглотить, что приводит к всасыванию действующего вещества в ЖКТ. Такие случаи отмечают в основном у детей, при этом основным побочным действием является чрезмерный седативный эффект.
Особые указания
флакон необходимо использовать индивидуально; не следует передавать его для использования другим лицам для предотвращения возможного распространения инфекции.
При хронических ринитах препарат не следует применять постоянно на протяжении длительного времени (более 10 дней). Применение препарата более 10 дней может вызвать медикаментозный ринит. Длительное применение препарата может стать причиной противоположного эффекта. Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.
Препарат в форме назальных капель не следует применять у детей в возрасте до 4 мес. Препарат в форме назального геля не следует применять у детей в возрасте до 3 лет.
С осторожностью применяют у пациентов с ИБС, АГ, сахарным диабетом, закрытоугольной глаукомой, заболеваниями щитовидной железы, гипертрофией предстательной железы, гипертиреозом. Не применять препарат во время лечения ингибиторами МАО или трициклическими антидепрессантами.
Применять препарат в период беременности можно только в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.
Нет данных о том, что Галазолин выделяется с грудным молоком, однако применять препарат в период кормления грудью не рекомендуется. Если применение препарата необходимо, следует прекратить грудное вскармливание.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не оказывает негативного влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
в связи с тем, что лекарственный препарат в минимальном количестве попадает в системный кровоток, маловероятно его взаимодействие с другими применяемыми средствами. Отмечали отдельные случаи взаимодействия препарата с трициклическими антидепрессантами, поэтому препарат не применяют в период лечения трициклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО. Не применять одновременно с другими симпатомиметиками (например эфедрин, псевдоэфедрин), учитывая взаимное усиление действия препаратов.
Передозировка
значительная передозировка препарата или его случайный пероральный прием, особенно детьми, может вызывать развитие седативного эффекта, нарушения зрения, головную боль, раздражительность, повышение АД, нарушения ритма сердца, бессонницу, угнетение дыхания, расстойства сознания. Длительное применение препарата может приводить к развитию вторичного медикаментозного ринита, устойчивого к терапии. Лечение при передозировке симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при комнатной температуре 15−25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.