флакон необходимо использовать индивидуально; не следует передавать его для использования другим лицам для предотвращения возможного распространения инфекции.

При хронических ринитах препарат не следует применять постоянно на протяжении длительного времени (более 10 дней). Применение препарата более 10 дней может вызвать медикаментозный ринит. Длительное применение препарата может стать причиной противоположного эффекта. Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.

Препарат в форме назальных капель не следует применять у детей в возрасте до 4 мес. Препарат в форме назального геля не следует применять у детей в возрасте до 3 лет.

С осторожностью применяют у пациентов с ИБС, АГ, сахарным диабетом, закрытоугольной глаукомой, заболеваниями щитовидной железы, гипертрофией предстательной железы, гипертиреозом. Не применять препарат во время лечения ингибиторами МАО или трициклическими антидепрессантами.

Применять препарат в период беременности можно только в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Нет данных о том, что Галазолин выделяется с грудным молоком, однако применять препарат в период кормления грудью не рекомендуется. Если применение препарата необходимо, следует прекратить грудное вскармливание.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не оказывает негативного влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.