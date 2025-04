фармакодинамика. Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена угнетением синтеза клеточных мембран. Цефтриаксон активен in vitro относительно большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень высокой устойчивостью к большинству β-лактамаз (как пенициллиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон активен относительно таких микроорганизмов in vitro и при клинических инфекциях:

грамположительные аэробы : Staphylococcus aureus (в том числе продуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus группы А (Str. pyogenes), Streptococcus группы В (Str. agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis. Резистентные к метициллину Staphylococcus sрр., а также большинство штаммов Enterococcus (например Е. faecalis) устойчивы к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону;

грамотрицательные : Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis (продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Citrobacter spp., Enterobacter spp. (некоторые штаммы — резистентны), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (в том числе штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (некоторые штаммы резистентны), Salmonella spp. (в том числе S. typhi), Klebsiella sрр. (в том числе K. pneumonide), Serratia spp. (в том числе S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (в том числе V. cholerae), Yersinia spp. (в том числе Y. enterocolitica). Многие из штаммов вышеупомянутых микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как пенициллины, более ранние цефалоспорины и аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону;

Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в опытах на животных. Клинические исследования показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса;

анаэробные возбудители: Bacteroides spp. (в том числе некоторые штаммы B. fragilis), Clostridium spp., (за исключением Cl. difficile), Fusobacterium spp. (кроме F. mostiferum, F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.

Многие из штаммов Bacteroides spp. (например B. fragilis), вырабатывающие бета-лактамазы, устойчивы к цефтриаксону.

Фармакокинетика. Цефтриаксон отличается продолжительным Т ½ , который у здоровых взрослых составляет около 8 ч. Концентрация в плазме крови после в/в введения равняется таковой после в/м введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после в/м введения составляет 100%. После в/в введения цефтриаксон быстро внедряется в тканевую жидкость, где на протяжении более чем 24 ч поддерживаются бактерицидные концентрации относительно чувствительных микроорганизмов.

Выведение. Т ½ у здоровых взрослых составляет около 8 ч. У детей грудного возраста в первые 8 дней жизни и у лиц пожилого возраста старше 75 лет средний Т ½ приблизительно вдвое длиннее. У взрослых в неизмененном виде с мочой выделяется 50–60% цефтриаксона и 40–50% — с желчью. Под влиянием кишечной флоры цефтриаксон превращается в неактивные метаболиты. У новорожденных около 70% введенной дозы выделяется почками. При почечной недостаточности средней тяжести, при патологии печени у взрослых фармакокинетика цефтриаксона почти не изменяется, Т ½ удлиняется незначительно. При патологии функции почек увеличивается выделение с желчью, а если отмечают патологию печени, то усиливается выделение цефтриаксона почками.

Связывание с белками. Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Степень связывания обратно пропорциональна концентрации (при концентрации препарата в плазме крови <100 мг/л связывание цефтриаксона с белками плазмы крови составляет 95%, а при концентрации 300 мг/л — только 85%). Благодаря более низкому содержанию альбуминов в интерстициальной жидкости концентрация цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови.

Проницаемость в цереброспинальную жидкость. У детей, в том числе у новорожденных, при воспалении мозговой оболочки цефтриаксон проникает в ликвор, при этом в случае бактериального менингита в среднем 17% концентрации препарата в плазме крови попадает в СМЖ, что приблизительно в 4 раза больше, чем при асептическом менингите. Через 24 ч после в/в введения цефтриаксона в дозе 50–100 мг/кг массы тела концентрация в СМЖ превышает 1,4 мг/л. У взрослых больных менингитом через 2–24 ч после введения цефтриаксона в дозе 50 мг/кг концентрация цефтриаксона многократно превышала минимальную ингибирующую дозу для наиболее распространенных возбудителей менингита.