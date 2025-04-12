Цефаксон (Cefaxone)
Цефаксон инструкция по применению
Состав
1 флакон содержит цефтриаксона натриевой соли в пересчете на цефтиаксон 0,25 г, 0,5 г или 1,0 г.
Цефтриаксон - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена угнетением синтеза клеточных мембран. Цефтриаксон активен in vitro относительно большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень высокой устойчивостью к большинству β-лактамаз (как пенициллиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон активен относительно таких микроорганизмов in vitro и при клинических инфекциях:
грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (в том числе продуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus группы А (Str. pyogenes), Streptococcus группы В (Str. agalactiae), Streptococcus viridans, Streptococcus bovis. Резистентные к метициллину Staphylococcus sрр., а также большинство штаммов Enterococcus (например Е. faecalis) устойчивы к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону;
грамотрицательные: Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarrhalis (продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Citrobacter spp., Enterobacter spp. (некоторые штаммы — резистентны), Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (в том числе штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (в том числе штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas aeruginosa (некоторые штаммы резистентны), Salmonella spp. (в том числе S. typhi), Klebsiella sрр. (в том числе K. pneumonide), Serratia spp. (в том числе S. marcescens), Shigella spp., Vibrio spp. (в том числе V. cholerae), Yersinia spp. (в том числе Y. enterocolitica). Многие из штаммов вышеупомянутых микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как пенициллины, более ранние цефалоспорины и аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону;
Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в опытах на животных. Клинические исследования показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса;
анаэробные возбудители: Bacteroides spp. (в том числе некоторые штаммы B. fragilis), Clostridium spp., (за исключением Cl. difficile), Fusobacterium spp. (кроме F. mostiferum, F. varium), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Многие из штаммов Bacteroides spp. (например B. fragilis), вырабатывающие бета-лактамазы, устойчивы к цефтриаксону.
Фармакокинетика. Цефтриаксон отличается продолжительным Т½, который у здоровых взрослых составляет около 8 ч. Концентрация в плазме крови после в/в введения равняется таковой после в/м введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после в/м введения составляет 100%. После в/в введения цефтриаксон быстро внедряется в тканевую жидкость, где на протяжении более чем 24 ч поддерживаются бактерицидные концентрации относительно чувствительных микроорганизмов.
Выведение. Т½ у здоровых взрослых составляет около 8 ч. У детей грудного возраста в первые 8 дней жизни и у лиц пожилого возраста старше 75 лет средний Т½ приблизительно вдвое длиннее. У взрослых в неизмененном виде с мочой выделяется 50–60% цефтриаксона и 40–50% — с желчью. Под влиянием кишечной флоры цефтриаксон превращается в неактивные метаболиты. У новорожденных около 70% введенной дозы выделяется почками. При почечной недостаточности средней тяжести, при патологии печени у взрослых фармакокинетика цефтриаксона почти не изменяется, Т½ удлиняется незначительно. При патологии функции почек увеличивается выделение с желчью, а если отмечают патологию печени, то усиливается выделение цефтриаксона почками.
Связывание с белками. Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Степень связывания обратно пропорциональна концентрации (при концентрации препарата в плазме крови <100 мг/л связывание цефтриаксона с белками плазмы крови составляет 95%, а при концентрации 300 мг/л — только 85%). Благодаря более низкому содержанию альбуминов в интерстициальной жидкости концентрация цефтриаксона в ней выше, чем в плазме крови.
Проницаемость в цереброспинальную жидкость. У детей, в том числе у новорожденных, при воспалении мозговой оболочки цефтриаксон проникает в ликвор, при этом в случае бактериального менингита в среднем 17% концентрации препарата в плазме крови попадает в СМЖ, что приблизительно в 4 раза больше, чем при асептическом менингите. Через 24 ч после в/в введения цефтриаксона в дозе 50–100 мг/кг массы тела концентрация в СМЖ превышает 1,4 мг/л. У взрослых больных менингитом через 2–24 ч после введения цефтриаксона в дозе 50 мг/кг концентрация цефтриаксона многократно превышала минимальную ингибирующую дозу для наиболее распространенных возбудителей менингита.
Показания Цефаксон
инфекции, вызванные чувствительными к Цефаксону патогенными микроорганизмами: сепсис; менингит; инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчных путей и ЖКТ); инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции; инфекции у больных со сниженной функцией иммунной системы; инфекции почек и мочевыводящих путей; инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, а также инфекции ЛОР-органов; инфекции половых органов, в том числе гонорея.
Применяется также для профилактики инфекции в хирургии.
Применение Цефаксон
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают 1–2 г Цефаксона 1 раз в сутки (каждые 24 ч).
При тяжелых инфекциях или инфекциях, вызванных умеренно чувствительными патогенами, суточная доза может быть повышена до 4 г.
Новорожденным (до 2-недельного возраста): 20–50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки. Принимая во внимание недоразвитость ферментной системы, суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных детей отличий нет.
Детям грудного и младшего возраста (с 3 нед до 12 лет): 20–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки.
Детям с массой тела >50 кг назначают в дозе для взрослых.
В/в дозы 50 мг/кг массы тела или выше следует вводить путем инфузии на протяжении по крайней мере 30 мин.
Пациенты пожилого возраста: назначают обычные дозы для взрослых, не делая никаких поправок на возраст.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как принято при терапии антибиотиками, больным необходимо продолжать прием цефтриаксона еще на протяжении как минимум 48–72 ч после того, как температура тела нормализуется и анализы продемонстрируют отсутствие возбудителей.
Комбинированная терапия. Исследования свидетельствуют, что относительно многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то что повышение эффективности таких комбинаций не всегда можно предусмотреть, это следует учитывать при тяжелых, угрожающих жизни инфекциях, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их необходимо вводить отдельно в рекомендуемых дозах.
Дозирование в особых случаях
Менингит. В случае бактериального менингита у детей грудного и младшего возраста лечение начинают с дозы 50 мг/кг массы тела (но не больше 4 г) 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, его чувствительность определена, дозу можно соответственно снизить. Наилучшие результаты достигались при такой продолжительности лечения:
|Возбудитель
|Продолжительность терапии, дней
|Neisseria meningitidis
|4–10
|Streptococcus pneumoniae
|6–10
|Haemophilus influenzae
|7–14
|Чувствительные Enterobacteriacease
|10–28
Гонорея. Для лечения гонореи, вызванной как пенициллиназообразующими, так и пенициллиназонеобразующими штаммами, рекомендуется разовая доза 250 мг в/м.
Профилактика инфекции в хирургии. Для предупреждения развития послеоперационных инфекций в хирургии рекомендуется в зависимости от степени опасности заражения вводить разовую дозу 1–2 г цефтриаксона за 30–90 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное (но отдельное) введение цефтриаксона и одного из 5-нитроимидазолов, например, орнидазола.
Недостаточность функции почек и печени. У больных с нарушенной функцией почек при нормальном функционировании печени нет необходимости в снижении дозы Цефаксона. Только при почечной недостаточности в претерминальной стадии (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуется, чтобы суточная доза Цефаксона не превышала 2 г для взрослых.
У больных с нарушенной функцией печени при сохранении функции почек дозу Цефаксона снижать также нет необходимости.
При сочетанной тяжелой патологии печени и почек необходимо регулярно контролировать концентрацию цефтриаксона в плазме крови.
Больным, находящимся на гемодиализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после процедуры. Однако следует контролировать концентрацию цефтриаксона в плазме крови на предмет возможной коррекции дозы, поскольку у таких пациентов может снижаться скорость выведения.
Приготовление р-ров. Свежеприготовленный р-р сохраняет свою физическую и химическую стабильность на протяжении 6 ч при комнатной температуре (или на протяжении 24 ч при температуре 5 °С). Но общим правилом должно быть приготовление р-ров непосредственно перед их применением. В зависимости от концентрации и продолжительности хранения цвет р-ров может варьировать от бледно-желтого до янтарного. Это свойство активного вещества не влияет на эффективность или переносимость препарата.
В/м введение: для в/м введения 1 г препарата следует развести в 3,5 мл 1% р-ра лидокаина и необходимое количество препарата ввести глубоко в ягодичную мышцу; рекомендуется вводить не больше 1 г препарата в одну ягодицу. Полученный р-р нельзя вводить в/в!
В/в введение: для в/в инъекции 1 г препарата следует развести в 10 мл воды для инъекций и необходимое количество препарата вводить в/в медленно на протяжении 2–4 мин.
В/в инфузия: продолжительность в/в инфузии — по крайней мере 30 мин. Для в/в инфузии 2 г порошка необходимо развести в 40 мл р-ра, не содержащего кальция, например, 0,9% р-р хлорида натрия, 0,45% р-р хлорида натрия + 2,5% р-р глюкозы, 5%, 10% р-р глюкозы, 5% р-р левулозы, 6% декстрин в р-ре глюкозы, вода для инъекций. Принимая во внимание возможную несовместимость, р-ры, которые содержат Цефаксон, нельзя смешивать с р-рами, содержащими другие антибиотики — как при приготовлении, так и при введении. Для приготовления р-ров для вливания нельзя также использовать инфузионные р-ры, отличные от указанных выше.
Противопоказания
повышенная чувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов в анамнезе. При наличии у пациента повышенной чувствительности к пенициллину, следует учесть возможность перекрестной аллергической реакции.
Побочные эффекты
обычно препарат хорошо переносится. При его применении возможны следующие побочные эффекты, которые регрессировали спонтанно или после отмены препарата.
Со стороны ЖКТ (около 2% всех случаев): диарея, тошнота, рвота, стоматит, глоссит, нарушения вкусовосприятия (<1%).
Со стороны системы крови (около 2%): эозинофилия, лейкопения; менее часто — гранулоцитопения (<1%), гемолитическая анемия, тромбоцитоз, увеличение тромбопластинового и протромбинового времени. Описаны отдельные случаи агранулоцитоза (<500 клеток/мкл), большинство из них развивалось после 10 дней лечения и применения кумулятивной дозы 20 г и выше.
Кожные реакции (около 1%): сыпь, аллергический дерматит, зуд, крапивница, отеки. Отдельные случаи тяжелых побочных эффектов (экссудативная мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)).
Другие редкие побочные эффекты: головная боль, головокружение, преципитация кальциевых солей цефтриаксона в желчном пузыре с соответствующей симптоматикой, панкреатит, повышение активности ферментов печени, гипербилирубинемия, олигурия, повышение содержания креатинина в плазме крови, микозы половых путей, вагинит, лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, приливы, аллергический пневмонит, бронхоспазм, носовое кровотечение, гематурия, желтуха, снижение протромбинового времени, судороги, сердцебиение, анафилактические или анафилактоидные реакции.
Описаны очень редкие случаи псевдомембранозного колита (<0,01%) и нарушения свертывания крови, а также образования конкрементов в почках, главным образом у детей в возрасте старше 3 лет, получавших высокие суточные дозы препарата (≥80 мг/кг/сут) или кумулятивные дозы больше 10 г, а также имевших дополнительные факторы риска (ограниченное употребление жидкости, постельный режим). Образование конкрементов в почках может проходить бессимптомно или проявляться клинически, может вызывать почечную недостаточность и обратимо после прекращения лечения цефтриаксоном.
Не следует смешивать или вводить одновременно цефтриаксон с кальцийсодержащими р-рами или препаратами, даже используя разные венозные доступы. Описаны летальные случаи вследствие образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона в легких и почках новорожденных. В некоторых случаях венозные доступы и время введения цефтриаксона и кальцийсодержащих р-ров были разными.
Местные реакции. После в/в введения в отдельных случаях возможны воспалительные реакции венозной стенки. Для их предотвращения следует вводить препарат медленно (на протяжении 2–4 мин).
В/м инъекция без применения лидокаина болезненна.
Особые указания
как и при применении других цефалоспоринов, нельзя исключать риска развития анафилактического шока — даже если в подробном анамнезе нет соответствующих указаний. В случае развития анафилактического шока следует немедленно принять такие меры, как в/в введение эпинефрина, а после этого — любого глюкокортикоида.
В отдельных случаях на эхограмме желчного пузыря могут отмечать затемнение, которое исчезает после отмены или окончания лечения. Даже если эти явления сопровождаются болью, рекомендуется проводить лишь симптоматическое лечение.
Цефтриаксон, как и некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с плазменным альбумином. Поэтому следует соблюдать осторожность в том случае, когда речь идет о назначении Цефаксона новорожденным, особенно недоношенным, с гипербилирубинемией. Во время продолжительного лечения необходимо регулярно контролировать картину крови.
Применение в период беременности или кормления грудью
Несмотря на то что в доклинических исследованиях не выявлено любого мутагенного или тератогенного влияния препарата, цефтриаксон не следует назначать в период беременности, особенно в первые 3 мес, если для этого нет экстренных показаний. Во время лечения кормление грудью прекращают.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении других потенциально опасных видов деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
фармацевтически несовместим с другими антибактериальными препаратами в одном объеме.
При одновременном применении Цефаксона в высоких дозах и таких сильнодействующих диуретиков, как фуросемид, нарушения функции почек не выявлено. Нет сведений о повышении почечной токсичности аминогликозидов благодаря Цефаксону. После приема алкоголя сразу после приема Цефаксона не отмечено эффектов, похожих на действие дисульфирама.
Цефаксон не содержит М-метилтиотетразольную группу, которая бы могла обусловить непереносимость этанола, а также кровотечения, которые свойственны некоторым другим цефалоспоринам. Пробенецид не влияет на выведение Цефаксона.
Передозировка
до настоящего времени о случаях передозировки цефтриаксона не сообщалось. При передозировке концентрация цефтриаксона в плазме крови не может быть снижена при помощи гемодиализа или перитонеального диализа. Специфического антидота нет. При передозировке рекомендуется симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Приготовленный р-р хранить не более 6 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 6 °С.