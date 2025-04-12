взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают 1–2 г Цефаксона 1 раз в сутки (каждые 24 ч).

При тяжелых инфекциях или инфекциях, вызванных умеренно чувствительными патогенами, суточная доза может быть повышена до 4 г.

Новорожденным (до 2-недельного возраста): 20–50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки. Принимая во внимание недоразвитость ферментной системы, суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных детей отличий нет.

Детям грудного и младшего возраста (с 3 нед до 12 лет): 20–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки.

Детям с массой тела >50 кг назначают в дозе для взрослых.

В/в дозы 50 мг/кг массы тела или выше следует вводить путем инфузии на протяжении по крайней мере 30 мин.

Пациенты пожилого возраста: назначают обычные дозы для взрослых, не делая никаких поправок на возраст.

Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Как принято при терапии антибиотиками, больным необходимо продолжать прием цефтриаксона еще на протяжении как минимум 48–72 ч после того, как температура тела нормализуется и анализы продемонстрируют отсутствие возбудителей.

Комбинированная терапия. Исследования свидетельствуют, что относительно многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то что повышение эффективности таких комбинаций не всегда можно предусмотреть, это следует учитывать при тяжелых, угрожающих жизни инфекциях, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их необходимо вводить отдельно в рекомендуемых дозах.

Дозирование в особых случаях

Менингит. В случае бактериального менингита у детей грудного и младшего возраста лечение начинают с дозы 50 мг/кг массы тела (но не больше 4 г) 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, его чувствительность определена, дозу можно соответственно снизить. Наилучшие результаты достигались при такой продолжительности лечения:



Возбудитель Продолжительность терапии, дней Neisseria meningitidis 4–10 Streptococcus pneumoniae 6–10 Haemophilus influenzae 7–14 Чувствительные Enterobacteriacease 10–28



Гонорея. Для лечения гонореи, вызванной как пенициллиназообразующими, так и пенициллиназонеобразующими штаммами, рекомендуется разовая доза 250 мг в/м.

Профилактика инфекции в хирургии. Для предупреждения развития послеоперационных инфекций в хирургии рекомендуется в зависимости от степени опасности заражения вводить разовую дозу 1–2 г цефтриаксона за 30–90 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное (но отдельное) введение цефтриаксона и одного из 5-нитроимидазолов, например, орнидазола.

Недостаточность функции почек и печени. У больных с нарушенной функцией почек при нормальном функционировании печени нет необходимости в снижении дозы Цефаксона. Только при почечной недостаточности в претерминальной стадии (клиренс креатинина <10 мл/мин) рекомендуется, чтобы суточная доза Цефаксона не превышала 2 г для взрослых.

У больных с нарушенной функцией печени при сохранении функции почек дозу Цефаксона снижать также нет необходимости.

При сочетанной тяжелой патологии печени и почек необходимо регулярно контролировать концентрацию цефтриаксона в плазме крови.

Больным, находящимся на гемодиализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после процедуры. Однако следует контролировать концентрацию цефтриаксона в плазме крови на предмет возможной коррекции дозы, поскольку у таких пациентов может снижаться скорость выведения.

Приготовление р-ров. Свежеприготовленный р-р сохраняет свою физическую и химическую стабильность на протяжении 6 ч при комнатной температуре (или на протяжении 24 ч при температуре 5 °С). Но общим правилом должно быть приготовление р-ров непосредственно перед их применением. В зависимости от концентрации и продолжительности хранения цвет р-ров может варьировать от бледно-желтого до янтарного. Это свойство активного вещества не влияет на эффективность или переносимость препарата.

В/м введение: для в/м введения 1 г препарата следует развести в 3,5 мл 1% р-ра лидокаина и необходимое количество препарата ввести глубоко в ягодичную мышцу; рекомендуется вводить не больше 1 г препарата в одну ягодицу. Полученный р-р нельзя вводить в/в!

В/в введение: для в/в инъекции 1 г препарата следует развести в 10 мл воды для инъекций и необходимое количество препарата вводить в/в медленно на протяжении 2–4 мин.

В/в инфузия: продолжительность в/в инфузии — по крайней мере 30 мин. Для в/в инфузии 2 г порошка необходимо развести в 40 мл р-ра, не содержащего кальция, например, 0,9% р-р хлорида натрия, 0,45% р-р хлорида натрия + 2,5% р-р глюкозы, 5%, 10% р-р глюкозы, 5% р-р левулозы, 6% декстрин в р-ре глюкозы, вода для инъекций. Принимая во внимание возможную несовместимость, р-ры, которые содержат Цефаксон, нельзя смешивать с р-рами, содержащими другие антибиотики — как при приготовлении, так и при введении. Для приготовления р-ров для вливания нельзя также использовать инфузионные р-ры, отличные от указанных выше.