Львів
Про товар
Ціни
Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Маска тканинна Др. Шеллер (Mask fabric Dr. Scheller)
Ціни в
Львів
від
168,00
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Dr. Scheller Cosmetics AG
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
16 мл
Ціни в
Львів
від
168,00
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Знайдіть Маска тканинна Др. Шеллер в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню