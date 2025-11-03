Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Лактібіан імедіа (Lactibian immedia)

Лактібіан імедіа саше №4
Ціни в Київ
від 543,00 грн
В 8 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Pileje Industrie
Дієтичні добавки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.