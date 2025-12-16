Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Леспенефрон (Lespenefron)
Ціни в
Київ
від
269,12
грн
В 400 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Органік Хелс
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Ціни в
Київ
від
269,12
грн
В 400 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Леспенефрон в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню