фармакодинаміка. Будесонід — глюкокортикостероїд (ГКС) із сильною місцевою протизапальною дією, частота та тяжкість побічних ефектів якого є нижчою, ніж у пероральних кортикостероїдів.

Місцевий протизапальний ефект. Точний механізм дії ГКС при лікуванні пацієнтів з бронхіальною астмою (БА) остаточно не з’ясований. Ймовірно, відіграють важливу роль протизапальні ефекти, наприклад інгібування вивільнення медіаторів запалення та пригнічення опосередкованої цитокінами імунної відповіді.

Клінічне дослідження за участю пацієнтів з БА, у якому порівнювали інгаляційну та пероральну лікарські форми будесоніду в дозах, розрахованих для досягнення близької за значенням системної біодоступності, показало статистично значущу перевагу ефективності інгаляційного будесоніду, на відміну від перорального будесоніду, порівняно з плацебо. Таким чином, терапевтичний ефект стандартних доз інгаляційного будесоніду може значною мірою пояснюватися безпосередньою дією на дихальні шляхи.

У провокаційному дослідженні в результаті попереднього лікування будесонідом протягом 4 тиж спостерігалося зменшення звуження бронхів при астматичних реакціях як негайного, так і пізнього типів.

Початок ефекту. Після одноразової інгаляції будесоніду через рот за допомогою інгалятора сухого порошку покращення легеневої функції досягається протягом кількох годин. Було показано, що після терапевтичного застосування інгаляцій будесоніду через рот за допомогою інгалятора сухого порошку покращення легеневої функції наставало протягом 2 днів від початку лікування, хоча максимальний ефект міг не досягатися до 4 тиж.

Реактивність дихальних шляхів. Доведено також, що у пацієнтів з гіперреактивністю будесонід знижує реактивність дихальних шляхів на гістамін та метахолін.

БА фізичного напруження. Терапія інгаляційним будесонідом ефективно використовувалася для профілактики спричинених фізичним навантаженням нападів БА.

Зростання. У короткострокових дослідженнях спостерігалося невелике і, як правило, тимчасове зниження темпів росту, яке зазвичай відбувається протягом першого року лікування. Обмежені дані довгострокових досліджень свідчать, що більшість дітей та підлітків, які отримували терапію інгаляційним будесонідом, врешті досягали свого відповідного зросту у дорослому віці. Однак в одному дослідженні діти, які протягом 6 років отримували інгаляційний будесонід у високих дозах за допомогою інгалятора сухого порошку (400 мкг щодня) без титрування до найнижчої ефективної дози, в середньому були на 1,2 см нижчі у дорослому віці, аніж ті, хто отримував плацебо протягом аналогічного періоду часу. Інформацію стосовно титрування до найнижчої ефективної дози та про моніторинг росту у дітей див. у розділі ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ.

Вплив на концентрацію кортизолу в плазмі крові. У дослідженнях за участю здорових добровольців при застосуванні лікарського засобу Будесонід АстраЗенека спостерігався дозозалежний вплив на рівень кортизолу в плазмі крові та сечі. Будесонід АстраЗенека при застосуванні у рекомендованих дозах значно менше впливає на функцію надниркових залоз, ніж преднізон у дозі 10 мг, що підтверджено аналізами на АКТГ.

Діти

Клінічне застосування: БА . Ефективність лікарського засобу Будесонід АстраЗенека вивчалася у численних дослідженнях, які продемонстрували ефективність препарату для дорослих і дітей у режимі застосування один чи два рази на добу для профілактичного лікування при персистуючій БА. Нижче наведено кілька прикладів репрезентативних досліджень.

Клінічне застосування: круп . У ряді досліджень за участю дітей з крупом порівнювали лікування лікарьским засобом Будесонід АстраЗенека та застосування плацебо. Приклади репрезентативних досліджень, у яких вивчали застосування лікарського засобу Будесонід АстраЗенека для терапії дітей з крупом, наведено нижче.

Ефективність застосування у дітей з крупом легкої та помірної тяжкості. З метою визначення, чи полегшує Будесонід АстраЗенека симптоми крупу і чи скорочує таке лікування тривалість госпіталізації, було проведено рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження за участю 87 дітей (віком 7 міс — 9 років), які були госпіталізовані з клінічним діагнозом «круп». Учасники отримали початкову дозу лікарського засобу Будесонід АстраЗенека (2 мг) або плацебо з подальшим введенням лікарського засобу Будесонід АстраЗенека в дозі 1 мг або плацебо кожні 12 год. За статистикою лікарський засіб Будесонід АстраЗенека достовірно покращував показники оцінки крупу через 12 і 24 год, а також через 2 год у пацієнтів з початковою оцінкою симптомів крупу на рівні вище 3 балів. Тривалість госпіталізації також скорочувалася на 33%.

Ефективність застосування у дітей з помірним та тяжким крупом. З метою порівняння ефективності терапії лікарським засобом Будесонід АстраЗенека і плацебо було проведено рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження за участю 83 немовлят і дітей (віком 6 міс — 8 років), які були госпіталізовані з клінічним діагнозом «круп». Пацієнти отримували лікарський засіб Будесонід АстраЗенека в дозі 2 мг або плацебо кожні 12 год протягом не більше 36 год або до моменту виписки. Загальний бал оцінки симптомів крупу визначали перед введенням ліків і через 0; 2; 6; 12; 24; 36 і 48 год після введення початкової дози. Через 2 год у групах лікарського засобу Будесонід АстраЗенека і плацебо відзначали однакові покращення оцінки симптомів крупу, статистична значущість різниці між групами була відсутня. Через 6 год оцінка симптомів крупу в групі лікарського засобу Будесонід АстраЗенека була статистично значно кращою, ніж у групі плацебо, і це покращення порівняно з плацебо було однаково очевидним також через 12 і 24 год.

Фармакокінетика. Всмоктування. Системна доступність будесоніду після застосування суспензії для інгаляції Будесонід АстраЗенека через струменевий небулайзер становить приблизно 15% номінальної дози і 40–70% дози, введеної (доставленої) пацієнту. Незначна частина цієї кількості обумовлена всмоктуванням лікарського засобу, що був проковтнутий. C max у плазмі крові досягається приблизно через 10–30 хв після початку розпилення та становить приблизно 4 нмоль/л після застосування дози 2 мг.

Розподіл. Об’єм розподілу будесоніду становить приблизно 3 л/кг. Зв’язування з білками плазми крові — в середньому 85–90%.

Метаболізм. Будесонід піддається значному (≈90%) метаболізму першого проходження через печінку до метаболітів з низькою глюкокортикостероїдною активністю. Глюкокортикостероїдна активність основних метаболітів, 6β-гідроксибудесоніду та 16α-гідроксипреднізолону, становить менше 1% активності будесоніду. Метаболізм будесоніду відбувається переважно за участю CYP 3A, що належить до підродини цитохрому Р450.

Виведення. Метаболіти будесоніду виводяться переважно нирками у незміненій або кон’югованій формі. Будесонід у незміненій формі у сечі не виявляється. У здорових дорослих зазвичай високий системний кліренс будесоніду (приблизно 1,2 л/хв), а кінцевий Т ½ препарату після в/в введення в середньому становить 2–3 год.

Лінійність. Кінетика будесоніду пропорційна дозі при застосуванні в клінічно значущих дозах.

У дослідженні, в якому пацієнти отримували також 100 мг кетоконазолу двічі на добу, відзначали підвищення рівня будесоніду в плазмі крові після перорального введення (в однократній дозі 10 мг) в середньому в 7,8 раза. Відомості про взаємодії подібного типу при застосуванні інгаляційного будесоніду відсутні, проте цілком очікуваним є суттєве підвищення рівня речовини в плазмі крові.

Діти. У дітей віком 4–6 років з БА системний кліренс будесоніду становить приблизно 0,5 л/хв. Кліренс у дітей (на 1 кг маси тіла) приблизно на 50% перевищує кліренс у дорослих. У дітей з БА кінцевий Т ½ будесоніду після інгаляції становить близько 2,3 год. Приблизно такий самий показник спостерігається у здорових дорослих. У пацієнтів віком 4–6 років з БА системна доступність будесоніду після введення суспензії для інгаляції Будесонід АстраЗенека через струменевий небулайзер (Pari LC Jet Plus® з компресором Pari Master®) становить приблизно 6% номінальної дози та 26% дози, доставленої пацієнту. Системна доступність у дітей є приблизно вдвічі нижчою, ніж у здорових дорослих.

У дітей з БА віком 4–6 років C max у плазмі крові досягається в межах 20 хв після початку розпилення та становить приблизно 2,4 нмоль/л після застосування дози 1 мг. Показники експозиції будесоніду (C max і AUC) після застосування одноразової дози 1 мг шляхом розпилення у дітей віком 4–6 років є порівнянними з цими показниками у здорових дорослих, які одержували будесонід у такій же дозі через таку ж систему розпилення.