Чернігів
Про товар
Ціни
пристрої та комплектуючі для проведення анестезії
Маска киснева (Oxygen mask)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
39,81
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Медичні вироби
пристрої та комплектуючі для проведення анестезії
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
