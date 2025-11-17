Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в сечовивідній системі
Лаутмар (Lautmar)
Ціни в
Київ
від
265,67
грн
В 325 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Бовіос Фарм
Дієтичні добавки
10.5. Дієтичні добавки, сприяючі розчиненню і гальмуючі утворення каменів в сечовивідній системі
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Ціни в
Київ
від
265,67
грн
В 325 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лаутмар в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню