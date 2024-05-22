Бівел може вживатися як додаткове джерело природних поживних речовин для підтримки функціонування захисної системи організму людини.

Завдяки унікальному поєднанню вітамінів C і D 3 , цинку та сухого ферментату з дріжджів EpiCor®, Бівел сприяє підвищенню опірності організму та забезпечує енергетичну підтримку його під час сезонних застудних захворювань, сприяє укріпленню імунітету та захисту клітин від оксидативного стресу.

До того ж сухий ферментат з дріжджів EpiCor® підтримує клітинний метаболізм та корисний для збереження здорового стану слизових оболонок під час шкідливого впливу різних алергенів.

Таким чином Бівел може бути рекомендований до вживання з метою підтримки імунної системи:

– для підвищення опірності організму при застудах;

– для полегшення і зменшення проявів алергії (чхання, сльозотеча, набряк слизової оболонки носа і очей).

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.