Бівел (Bewell) (358378) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бівел інструкція із застосування
Характеристика
Бівел може вживатися як додаткове джерело природних поживних речовин для підтримки функціонування захисної системи організму людини.
Завдяки унікальному поєднанню вітамінів C і D3, цинку та сухого ферментату з дріжджів EpiCor®, Бівел сприяє підвищенню опірності організму та забезпечує енергетичну підтримку його під час сезонних застудних захворювань, сприяє укріпленню імунітету та захисту клітин від оксидативного стресу.
До того ж сухий ферментат з дріжджів EpiCor® підтримує клітинний метаболізм та корисний для збереження здорового стану слизових оболонок під час шкідливого впливу різних алергенів.
Таким чином Бівел може бути рекомендований до вживання з метою підтримки імунної системи:
– для підвищення опірності організму при застудах;
– для полегшення і зменшення проявів алергії (чхання, сльозотеча, набряк слизової оболонки носа і очей).
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Рекомендації з вживання
Бівел рекомендується вживати дітям з 3 до 9 років по 5 мл 1 раз на добу, дітям з 9 до 14 років по 10 мл 1 раз на добу, дітям з 14 років та дорослим по 15 мл на добу незалежно від прийому їжі.
Тривалість вживання — 24 дні або так як призначив лікар.
Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Особливості застосування
не вживати при підвищеній чутливості до компонентів, що входять до складу продукту. Не слід вживати дітям до З років, у період вагітності та грудного вигодовування. Містить цукор, з обережністю використовувати у хворих з цукровим діабетом.
Перед споживанням обов’язкова консультація з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 15–25 °С.
Термін придатності: 2 роки від дати виробництва. Термін придатності після першого відкриття пляшки — 30 днів. Пляшку треба тримати щільно закритою.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, або у разі порушення її цілісності.