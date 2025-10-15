Маска омолоджуюча (Anti-aging mask)
Маска омолоджуюча інструкція із застосування
Маска косметична “Омолоджуюча” ТМ BEAUTYDERM
Маска косметична на основі червоної глини «Омолоджуюча» з екстрактами лайма, меду і маслом виноградної кісточки:
— тонізує і відновлює
— підвищує еластичність
— розгладжує зморшки
— насичує киснем
— має антиоксидантну і вітамінізуючу дією Червона глина завдяки високому вмісту заліза, міді, цинку та інших важливих мікроелементів стимулює кровообіг і насичує киснем глибокі шари шкіри, усуває алергічні висипання різного роду, знімає роздратування і почервоніння, зменшує набряклість, зміцнює стінки капілярів, підвищує еластичність шкіри.
Екстракт лайма містить вітамін С, завдяки чому поліпшує мікроциркуляцію в шкірі, балансує роботу сальних залоз, має протизапальну дію, звужує пори.
Екстракт меду має м’яку, тривалу в часі зволожуючу дію, розгладжує і відновлює мікрорельєф шкіри.
Масло виноградної кісточки допомагає довше зберегти молодість шкіри, і уникнути втрати вологості, пружності та еластичності.
Спосіб застосування
Відкрийте упаковку і нанесіть маску рівномірним шаром на очищене обличчя, через 10–15 хвилин змийте теплою водою.
Склад
Aqua,Red Clay, Glycerin, Propylene Glycol, Vitis Vinifera Seed Oil, Citrus Aurantifolia Fruit Extract, Mel Extract, Xantnan Gum, Menthylparaben, Propylparaben. Diazolidinyl Urea.