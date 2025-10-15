Маска косметична на основі червоної глини «Омолоджуюча» з екстрактами лайма, меду і маслом виноградної кісточки:

— тонізує і відновлює

— підвищує еластичність

— розгладжує зморшки

— насичує киснем

— має антиоксидантну і вітамінізуючу дією Червона глина завдяки високому вмісту заліза, міді, цинку та інших важливих мікроелементів стимулює кровообіг і насичує киснем глибокі шари шкіри, усуває алергічні висипання різного роду, знімає роздратування і почервоніння, зменшує набряклість, зміцнює стінки капілярів, підвищує еластичність шкіри.

Екстракт лайма містить вітамін С, завдяки чому поліпшує мікроциркуляцію в шкірі, балансує роботу сальних залоз, має протизапальну дію, звужує пори.

Екстракт меду має м’яку, тривалу в часі зволожуючу дію, розгладжує і відновлює мікрорельєф шкіри.

Масло виноградної кісточки допомагає довше зберегти молодість шкіри, і уникнути втрати вологості, пружності та еластичності.