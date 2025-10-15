Ретельно очистіть шкіру обличчя. Залиште на 10–15 хв. В цей час на вашому обличчі буде утворюватися м'яка киснева піна. По закінченню часу використання змийте маску массажними рухами за допомогою теплої води. Застосовувати 2–3 рази в тиждень.