Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Маска пінна для обличчя Б'ютідерм (Beautyderm foam mask)

2 препарати
Сортування: По популярності
МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ MINERAL BUBBLE тм BEAUTYDERM
МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ MINERAL BUBBLE тм BEAUTYDERM
7 мл №1
Натурпро
Немає в наявності
МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ BLACK BUBBLE тм BEAUTYDERM
МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ BLACK BUBBLE тм BEAUTYDERM
7 мл №1
Натурпро
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ MINERAL BUBBLE тм BEAUTYDERM 7 мл №1

Маска пінна для обличчя Б'ютідерм інструкція із застосування

Інструкція вказана для МАСКА ПІННА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ MINERAL BUBBLE тм BEAUTYDERM 7 мл №1

Пінна маска для обличчя Black Bubble ТМ BEAUTYDERM

Пінна маска для обличчя Black — вугільна киснева маска, яка відразу після нанесення перетворюється в збагачену киснем пінку. Маска сприяє м`якому очищенню, регенерації клітин шкіри обличчя, вирівнюванню мікрорельєфу шкіри, покращенню кольору; сприяє мінімізації розмірів пор, видаленню відмерлих клітини шкіри, тим самим сприяючи полегшенню клітинного дихання, підвищує еластичність шкіри, та омолоджує її.

Спосіб застосування

Ретельно очистіть шкіру обличчя. Залиште на 10–15 хв. В цей час на вашому обличчі буде утворюватися м'яка киснева піна. По закінченню часу використання змийте маску массажними рухами за допомогою теплої води. Застосовувати 2–3 рази в тиждень.

Склад

Water, CocoamidopropylBetain, Kaolin, AcrylatesCopolimer, DisodiumCocoamphodiacetate,MethylPertiuoroisobutylEther, SodiumLaurethSulfate, Lauramide DEA, TEA CocoylGlutamate,CameliaSinensisLeafExtract, Glycerin, DipropyleneGlycol, Bentonite, Collagen, CharcoalPowder,Phenoxyethanol, Methylparaben, Fragrance, CarbonatedWater, XanthanGum, Disodium EDTA, Allantoin,ButyleneGlycol, LavandulaAngustifolia (Lavender) Extract, MonardaDidymaLeafExtract, FreesiaRefractaExtract, ChamomillaRecutita (Matricaria) FlowerExtract, RosmarinusOfficinalis (Rosemary) LeafExtract.

Характеристики
Виробник
Натурпро
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
7 мл