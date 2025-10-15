Маска пінна для обличчя Б'ютідерм (Beautyderm foam mask)
Маска пінна для обличчя Б'ютідерм інструкція із застосування
Пінна маска для обличчя Black Bubble ТМ BEAUTYDERM
Пінна маска для обличчя Black — вугільна киснева маска, яка відразу після нанесення перетворюється в збагачену киснем пінку. Маска сприяє м`якому очищенню, регенерації клітин шкіри обличчя, вирівнюванню мікрорельєфу шкіри, покращенню кольору; сприяє мінімізації розмірів пор, видаленню відмерлих клітини шкіри, тим самим сприяючи полегшенню клітинного дихання, підвищує еластичність шкіри, та омолоджує її.
Спосіб застосування
Ретельно очистіть шкіру обличчя. Залиште на 10–15 хв. В цей час на вашому обличчі буде утворюватися м'яка киснева піна. По закінченню часу використання змийте маску массажними рухами за допомогою теплої води. Застосовувати 2–3 рази в тиждень.
Склад
Water, CocoamidopropylBetain, Kaolin, AcrylatesCopolimer, DisodiumCocoamphodiacetate,MethylPertiuoroisobutylEther, SodiumLaurethSulfate, Lauramide DEA, TEA CocoylGlutamate,CameliaSinensisLeafExtract, Glycerin, DipropyleneGlycol, Bentonite, Collagen, CharcoalPowder,Phenoxyethanol, Methylparaben, Fragrance, CarbonatedWater, XanthanGum, Disodium EDTA, Allantoin,ButyleneGlycol, LavandulaAngustifolia (Lavender) Extract, MonardaDidymaLeafExtract, FreesiaRefractaExtract, ChamomillaRecutita (Matricaria) FlowerExtract, RosmarinusOfficinalis (Rosemary) LeafExtract.