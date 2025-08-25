Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.