Маска для обличчя Колаген (Face mask Collagen)
Маска для обличчя Колаген інструкція із застосування
Тканинна маска для обличча інтенсивна “Колаген” ТМ BEAUTYDERM
Інтенсивна маска для обличчя з колагеном. Підвищений вміст колагену з екстрактом огірка і лаванди сприяє глибокій регенерації клітин. Ефективно розгладжує зморшки освіжає і омолоджує покращує мікроциркуляцію і усуває запалення.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Collagen, Dicaprylyl Carbonate, D-Panthenol, Tocofheryl Acetate, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate, Lavandula Angustifolia Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methyl Paraben, Propylparaben, Diazolidinyl Urea.