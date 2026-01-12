Київ
Сонцезахисні засоби для тіла
Лосьйон для засмаги (Suntan lotion)
2 препарати
SUN BALANCE ЛОСЬЙОН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ ДЛЯ ЗАСМАГИ
Spf-30 150 мл №1
Farmona
від
329,00
грн
в 33 аптеках
SUN BALANCE ЛОСЬЙОН СОНЦЕЗАХИСНИЙ ВОДОСТІЙКИЙ ДЛЯ ЗАСМАГИ
Spf-15 150 мл №1
Farmona
Немає в наявності
Форма випуску
SPF-15
SPF-30
Ціни в
Київ
від
329,00
грн
Характеристики
Виробник
Farmona
Косметичні засоби
7.1.1.1. Сонцезахисні засоби для тіла
Форма випуску
Spf-30
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
