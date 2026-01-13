Київ
Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Лосьйон Екокод (Lotion Ekokod)
8 препаратів
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З ОГІРКОМ І ПЕТРУШКОЮ"
100 мл №1
Аромат
від
45,07
грн
в 3 аптеках інших міст
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З РОМАШКОЮ І ПОДОРОЖНИКОМ"
100 мл №1
Аромат
від
35,63
грн
в 2 аптеках
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З ЯГІДНИМ КОКТЕЙЛЕМ"
100 мл №1
Аромат
від
40,85
грн
в 1 аптеці
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З АЛОЕ І БЕРЕЗОВИМИ БРУНЬКАМИ"
100 мл №1
Аромат
від
52,00
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З ЧИСТОТІЛОМ І ПОДОРОЖНИКОМ"
100 мл №1
Аромат
Немає в наявності
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З НАГІДКАМИ І М'ЯТОЙ"
100 мл №1
Аромат
Немає в наявності
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З ЖЕНЬШЕНЕМ І КАЛАНХОЕ"
100 мл №1
Аромат
Немає в наявності
ЛОСЬЙОН "ЕКОКОД З ЛИМОНОМ"
100 мл №1
Аромат
Немає в наявності
Характеристики
Виробник
Аромат
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Реєстрація
05.03.02-04/116521 від 27.11.2012
