Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ADHD), И НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВАПрочие психостимулирующие и ноотропные средстваВинпоцетинБарвитонЦены в аптеках

Барвитон раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке, №10 - Харьков (552027) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
308,59
Экономия: -28,93 грн
279,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,70 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: ампула (4)
284,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
279,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
279,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
291,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
279,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), ампула (6)
289,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: ампула (6)
286,60 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
293,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: раствор для инъекций (1)
328,41
Экономия: -58,31 грн
270,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: раствор для инъекций (2)
319,06
Экономия: -47,45 грн
271,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: ампула (5)
292,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
300,30
Экономия: -31,75 грн
268,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
233,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
280,82
Экономия: -16,32 грн
264,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
279,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
279,70 грн