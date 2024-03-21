ТРИАМЦИНОЛОН (TRIAMCINOLONUM)

внутрь в дозе 4–16 мг/сут в 2–4 приема. При достижении терапевтического эффекта дозу постепенно (на 2 мг/cут) снижают до поддерживающей — обычно до 1 мг/сут.

Для системного лечения взрослым и подросткам старше 16 лет в виде суспензии 40 мг вводят глубоко в/м; при тяжелых формах заболеваний дозу можно удвоить. Глубокая инъекция позволяет избежать возможной атрофии ткани в месте инъекции. После инъекции следует на 1–2 мин плотно прижать стерильную салфетку к месту введения, чтобы избежать вытекания суспензии из инъекционного канала. При необходимости выполнения нескольких инъекций между ними следует соблюдать интервал не менее 4 нед.

При внутрисуставном применении дозу определяют размерами сустава и тяжестью симптомов. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет обычно назначают в следующих дозах: мелкие суставы (фаланги пальцев верхних и нижних конечностей) — 10 мг; суставы среднего размера (плечевой, локтевой) — 30 мг; крупные суставы (тазобедренный, коленный) — 40 мг. При поражении нескольких суставов общее количество вводимого триамцинолона может составлять 80 мг.

Для внутриочагового применения при бурсите, периостите и экзостозе взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в зависимости от величины и локализации поражений вводят: при незначительных поражениях — до 10 мг; при средних и обширных — от 10 до 40 мг.

Местно в форме 0,1% мази или крема 2–3 раза в сутки в течение нескольких дней. Окклюзионные повязки усиливают лечебный эффект. Повторные курсы лечения можно проводить с интервалом в несколько дней.