ТРИАМЦИНОЛОН (TRIAMCINOLONUM) Действующее вещество
синтетический высокоактивный ГКС. В отличие от преднизолона и кортизона, обладает более выраженным противовоспалительным эффектом и меньшей минералокортикоидной активностью. Оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое и иммуносупрессивное действие. При применении в терапевтических дозах не вызывает задержки натрия и жидкости в организме, практически не повышает АД, не увеличивает экскрецию ионов калия.
системное применение — ревматоидный артрит, ревматизм, системная красная волчанка и другие коллагенозы, острые аллергические и выраженные кожно-аллергические реакции, тяжелые формы БА, геморрагический диатез, лимфопролиферативные процессы; внутрисуставное введение — воспалительный процесс в одном из нескольких суставов при их хронических заболеваниях, экссудативный артрит, подагра, активная форма артроза; введение в пораженную область — периостит, бурсит, экзостоз, тендовагинит, латеральный плечевой эпикондилит (локоть теннисиста), ограниченные узелковые поражения кожи, изолированные псориатические бляшки и др.
Наружно — васкулит, пузырчатка, нейродермит, экзема, эксфолиативный дерматит, опрелость, псориаз, пруриго, укусы насекомых.
внутрь в дозе 4–16 мг/сут в 2–4 приема. При достижении терапевтического эффекта дозу постепенно (на 2 мг/cут) снижают до поддерживающей — обычно до 1 мг/сут.
Для системного лечения взрослым и подросткам старше 16 лет в виде суспензии 40 мг вводят глубоко в/м; при тяжелых формах заболеваний дозу можно удвоить. Глубокая инъекция позволяет избежать возможной атрофии ткани в месте инъекции. После инъекции следует на 1–2 мин плотно прижать стерильную салфетку к месту введения, чтобы избежать вытекания суспензии из инъекционного канала. При необходимости выполнения нескольких инъекций между ними следует соблюдать интервал не менее 4 нед.
При внутрисуставном применении дозу определяют размерами сустава и тяжестью симптомов. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет обычно назначают в следующих дозах: мелкие суставы (фаланги пальцев верхних и нижних конечностей) — 10 мг; суставы среднего размера (плечевой, локтевой) — 30 мг; крупные суставы (тазобедренный, коленный) — 40 мг. При поражении нескольких суставов общее количество вводимого триамцинолона может составлять 80 мг.
Для внутриочагового применения при бурсите, периостите и экзостозе взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в зависимости от величины и локализации поражений вводят: при незначительных поражениях — до 10 мг; при средних и обширных — от 10 до 40 мг.
Местно в форме 0,1% мази или крема 2–3 раза в сутки в течение нескольких дней. Окклюзионные повязки усиливают лечебный эффект. Повторные курсы лечения можно проводить с интервалом в несколько дней.
острый психоз в анамнезе, активная форма туберкулеза, новообразования с метастазами, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная чувствительность к триамцинолону.
в редких случаях, независимо от способа и частоты применения, наблюдаются реакции гиперчувствительности, приливы крови с гиперемией кожи, буллезная сыпь, реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. При повторных введениях в подкожную жировую клетчатку вокруг места инъекции может наблюдаться атрофия ткани, которая обычно носит обратимый характер. После внутрисуставных инъекций возможна преходящая болезненность.
не следует применять на протяжении первых 5 мес беременности, поскольку в опытах на животных отмечены случаи тератогенного действия. При длительном применении в конце беременности существует опасность атрофии надпочечников плода. ГКС проникают в грудное молоко, поэтому при необходимости назначения триамцинолона в высоких дозах или длительного его применения кормление грудью следует прекратить.
глюкокортикоиды могут ослаблять гипогликемическое действие противодиабетических препаратов и антикоагуляционный эффект кумарина.