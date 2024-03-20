ТОЛПЕРИЗОН (TOLPERISONUM) Действующее вещество
RTECS: 1-пиперидино-2-метил-3-(p-толил)-3-пропанон; 2-метил-3-пиперидино-1-p-толилпропан-1-он.
MeSH: 1-пропанон, 2-метил-1-(4-метилфенил)-3-(1-пиперидинил)-(9CI).
миорелаксант центрального действия, относится к группе аминокетонов. Обладает широким спектром действия: снижает повышенный мышечный тонус, ригидность мышц, вызванные нарушениями экстрапирамидной системы, улучшает произвольные активные движения, а также оказывает сосудорасширяющее действие и улучшает периферическое кровообращение.
гипертонус, спазм, ригидность, контрактура мышц, спинальный автоматизм — состояния, сопровождающиеся усилением тонуса поперечно-полосатых мышц вследствие органических неврологических заболеваний (повреждение пирамидных путей, рассеянный склероз, миелопатия, энцефаломиелит и др.); болезнь Литтла (спастический паралич) и другие энцефалопатии, сопровождающиеся мышечной дистонией у детей; облитерирующий артериосклероз, диабетическая ангиопатия, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, системная склеродермия, акроцианоз, перемежающаяся ангионевротическая дисбазия.
взрослым внутрь назначают в суточной дозе 150–450 мг, разделенной на 3 приема. В/м взрослым вводят в суточной дозе 200 мг (по 100 мг 2 раза в сутки), в/в медленно в суточной дозе 100 мг (однократно).
Детям в возрасте от 3 мес до 6 лет толперизон назначают внутрь в суточной дозе 5 мг/кг (в 3 приема), от 7 до 14 лет — 2–4 мг/кг (в 3 приема).
миастения, период беременности, возраст до 3 мес.
возможны мышечная слабость, сонливость (особенно у детей), реакции гиперчувствительности, кожные высыпания, зуд, артериальная гипотензия, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в области живота.