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Активные вещества — “Т”ТОЛПЕРИЗОН (TOLPERISONUM)

ТОЛПЕРИЗОН (TOLPERISONUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Мидокалм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 30; Gedeon Richter
Мидокалм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 30 Gedeon Richter
В 1196 аптеках
от 319,61 грн
Цены в аптеках
Мидокалм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30; Gedeon Richter
Мидокалм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30 Gedeon Richter
В 947 аптеках
от 258,69 грн
Цены в аптеках
Токката таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Фармак
Токката Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Фармак
В 908 аптеках
от 225,10 грн
Цены в аптеках
Мидокалм раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 1 мл, № 5; Gedeon Richter
Мидокалм Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 1 мл, № 5 Gedeon Richter
В 890 аптеках
от 290,55 грн
Цены в аптеках
Толкимадо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Уорлд Медицин
Толкимадо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Уорлд Медицин
В 606 аптеках
от 223,15 грн
Цены в аптеках
Толперил-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Толперил-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 551 аптеке
от 178,50 грн
Цены в аптеках
Толперил-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Толперил-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 266 аптеках
от 153,77 грн
Цены в аптеках
Толперил-Здоровье раствор для инъекций, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Корпорация Здоровье
Толперил-Здоровье Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Мидостад таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Технолог
Мидостад Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Технолог
Нет в наличии
Мидостад таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Технолог
Мидостад Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Технолог
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, р-р для инъекций.
ТОЛПЕРИЗОН (TOLPERISONUM)
CAS №: 728-88-1 C16H23NO
USPDDN, RTECS: 2,4'-диметил-3-пиперидинопропиофенон.
RTECS: 1-пиперидино-2-метил-3-(p-толил)-3-пропанон; 2-метил-3-пиперидино-1-p-толилпропан-1-он.
MeSH: 1-пропанон, 2-метил-1-(4-метилфенил)-3-(1-пиперидинил)-(9CI).
Форма выпуска: таблетки п/о, р-р для инъекций.

миорелаксант центрального действия, относится к группе аминокетонов. Обладает широким спектром действия: снижает повышенный мышечный тонус, ригидность мышц, вызванные нарушениями экстрапирамидной системы, улучшает произвольные активные движения, а также оказывает сосудорасширяющее действие и улучшает периферическое кровообращение.

гипертонус, спазм, ригидность, контрактура мышц, спинальный автоматизм — состояния, сопровождающиеся усилением тонуса поперечно-полосатых мышц вследствие органических неврологических заболеваний (повреждение пирамидных путей, рассеянный склероз, миелопатия, энцефаломиелит и др.); болезнь Литтла (спастический паралич) и другие энцефалопатии, сопровождающиеся мышечной дистонией у детей; облитерирующий артериосклероз, диабетическая ангиопатия, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, системная склеродермия, акроцианоз, перемежающаяся ангионевротическая дисбазия.

взрослым внутрь назначают в суточной дозе 150–450 мг, разделенной на 3 приема. В/м взрослым вводят в суточной дозе 200 мг (по 100 мг 2 раза в сутки), в/в медленно в суточной дозе 100 мг (однократно).
Детям в возрасте от 3 мес до 6 лет толперизон назначают внутрь в суточной дозе 5 мг/кг (в 3 приема), от 7 до 14 лет — 2–4 мг/кг (в 3 приема).

миастения, период беременности, возраст до 3 мес.

возможны мышечная слабость, сонливость (особенно у детей), реакции гиперчувствительности, кожные высыпания, зуд, артериальная гипотензия, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в области живота.