ТОЛПЕРИЗОН (TOLPERISONUM)

взрослым внутрь назначают в суточной дозе 150–450 мг, разделенной на 3 приема. В/м взрослым вводят в суточной дозе 200 мг (по 100 мг 2 раза в сутки), в/в медленно в суточной дозе 100 мг (однократно).

Детям в возрасте от 3 мес до 6 лет толперизон назначают внутрь в суточной дозе 5 мг/кг (в 3 приема), от 7 до 14 лет — 2–4 мг/кг (в 3 приема).