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Список производителейKKalceks

Производитель: Kalceks

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03065, Киев, ул. Козелецкая, 24, офис 9
+38 (044) 329-75-92
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Найдено: 10 препаратов
Диазепекс® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Kalceks
Диазепекс® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Kalceks
В 1 аптеке
от 547,82 грн
Цены в аптеках
Атракурий Кальцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2.5 мл, № 5; Kalceks
Атракурий Кальцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2.5 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Атракурий Кальцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Kalceks
Атракурий Кальцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Ауксилен® раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Kalceks
Ауксилен® Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Kalceks
Нет в наличии
Диазепекс® таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Kalceks
Диазепекс® Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Kalceks
Нет в наличии
Морфин Калцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Grindeks
Морфин Калцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Grindeks
Нет в наличии
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Трамадол Калцекс раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Kalceks
Трамадол Калцекс Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Фентанил Калцекс раствор для инъекций, 0,05 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Kalceks
Фентанил Калцекс Раствор для инъекций, 0,05 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
03065, Киев, ул. Козелецкая, 24, офис 9
+38 (044) 329-75-92
Найдено: 10 препаратов
Диазепекс® раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Kalceks
Диазепекс® Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Kalceks
В 1 аптеке
от 547,82 грн
Цены в аптеках
Атракурий Кальцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2.5 мл, № 5; Kalceks
Атракурий Кальцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2.5 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Атракурий Кальцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Kalceks
Атракурий Кальцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Ауксилен® раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Kalceks
Ауксилен® Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Kalceks
Нет в наличии
Диазепекс® таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Kalceks
Диазепекс® Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Kalceks
Нет в наличии
Морфин Калцекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Grindeks
Морфин Калцекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Grindeks
Нет в наличии
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 4 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Норэпинефрин Калцекс концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10; Kalceks
Норэпинефрин Калцекс Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 8 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Трамадол Калцекс раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Kalceks
Трамадол Калцекс Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Kalceks
Нет в наличии
Фентанил Калцекс раствор для инъекций, 0,05 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Kalceks
Фентанил Калцекс Раствор для инъекций, 0,05 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Kalceks
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції