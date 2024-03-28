ЛОРНОКСИКАМ (LORNOXICAMUM)

внутрь: перед едой, запивая стаканом воды; при умеренной и сильной боли — в начальной дозе 16 мг, при необходимости дозу повышают на 8 мг, доводя в первые 24 ч до максимальной — 32 мг. В дальнейшем назначают по 8 мг 2 раза в сутки, максимальная суточная доза — 16 мг. При воспалительных заболеваниях дозу подбирают индивидуально, обычно она составляет 8–16 мг/сут в 2 приема.

Парентерально (порошок предварительно растворяют в 2 мл воды для инъекций): в/в (в течение не менее 15 с) или в/м (в течение не менее 5 с) в начальной дозе 8–16 мг; для поддерживающей терапии — по 8 мг 2 раза в сутки, максимальная суточная доза — не более 16 мг. При заболеваниях пищеварительного тракта, нарушении функции почек или печени, у людей пожилого возраста, при массе тела менее 50 кг, после обширных оперативных вмешательств доза не должна превышать более 8 мг/сут.