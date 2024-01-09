КАЛИЯ ЙОДИД* (KALII IODIDUM*) Действующее вещество
неорганическое соединение йода. При возмещении дефицита йода восстанавливает нарушенный синтез тиреоидных гормонов. При нормальном содержании йода в окружающей среде под влиянием избытка йодидов тормозится биосинтез тиреоидных гормонов, их выход из тиреоглобулина гипофиза и блокируется его секреция гипофизом. Оказывает муколитическое действие.
После приема внутрь хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Выводится преимущественно с мочой, частично через потовые железы и с калом.
внутрь: профилактика развития йододефицитных состояний (проявляющихся нарушением интеллектуального развития, снижением работоспособности, женским и мужским бесплодием, невынашиванием беременности, мертворождением, врожденным неврологическим кретинизмом (деменция, глухонемота, спастическая дисплегия, косоглазие), микседематозным кретинизмом (психомоторные нарушения, карликовость, отставание в психическом развитии), врожденным гипотиреозом и др.), в том числе эндемического зоба при недостаточном поступлении йода в организм; профилактика рецидива зоба после проведения комплексного лечения препаратами гормонов щитовидной железы; зоб у новорожденных; профилактика радиационного поражения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов йода.
Глазные капли: катаракта, помутнение роговицы и стекловидного тела, кровоизлияние в оболочки глаза, грибковые поражения конъюнктивы, роговицы и век.
для профилактики зоба при недостаточности йода рекомендуют следующие дозы — детям, в том числе новорожденным, по 50–100 мкг/сут; подросткам и взрослым — 100–200 мкг/сут; беременным — 150–200 мкг/сут.
Для профилактики рецидива после медикаментозного лечения зоба при недостаточности йода рекомендуемая доза составляет 100–200 мкг/сут.
После оперативного лечения зоба у новорожденных, детей и подростков рекомендуемая доза — 100–200 мкг/сут.
Для профилактики радиационного поражения щитовидной железы взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначают по 0,125 г, детям в возрасте до 2 лет — по 0,04 г 1 раз в сутки в течение всего периода возможной инкорпорации радиоактивных изотопов йода.
В качестве муколитического средства назначают внутрь в виде 1–3% р-ра по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.
В конъюнктивальный мешок закапывают по 2 капли 2% р-ра 3–4 раза в сутки в течение 10–15 сут.
синдром Дюринга — Брока, аденоматозный зоб, автономная аденома, нефрит, повышенная чувствительность к йоду.
аллергические реакции (кожная сыпь, эозинофилия, в очень редких случаях — анафилактический шок), проявления гипертиреоза — тахикардия, тремор, повышенная возбудимость, бессонница, повышенное потоотделение, диарея (у пациентов в возрасте старше 40 лет).
профилактическое применение в случае недостаточности йода следует продолжать в период беременности.
возможны ринит, крапивница, отек Квинке и другие проявления йодизма.