для профилактики зоба при недостаточности йода рекомендуют следующие дозы — детям, в том числе новорожденным, по 50–100 мкг/сут; подросткам и взрослым — 100–200 мкг/сут; беременным — 150–200 мкг/сут.

Для профилактики рецидива после медикаментозного лечения зоба при недостаточности йода рекомендуемая доза составляет 100–200 мкг/сут.

После оперативного лечения зоба у новорожденных, детей и подростков рекомендуемая доза — 100–200 мкг/сут.

Для профилактики радиационного поражения щитовидной железы взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначают по 0,125 г, детям в возрасте до 2 лет — по 0,04 г 1 раз в сутки в течение всего периода возможной инкорпорации радиоактивных изотопов йода.

В качестве муколитического средства назначают внутрь в виде 1–3% р-ра по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.

В конъюнктивальный мешок закапывают по 2 капли 2% р-ра 3–4 раза в сутки в течение 10–15 сут.