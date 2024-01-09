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Активные вещества — “К”КАЛИЯ ЙОДИД* (KALII IODIDUM*)

КАЛИЯ ЙОДИД* (KALII IODIDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Йодомарин® 200 таблетки, 200 мкг, № 50; Menarini Group
Йодомарин® 200 Таблетки, 200 мкг, № 50 Menarini Group
В 1170 аптеках
от 121,08 грн
Цены в аптеках
Йодомарин® 100 таблетки, 100 мкг, флакон, № 100; Menarini Group
Йодомарин® 100 Таблетки, 100 мкг, флакон, № 100 Menarini Group
В 1117 аптеках
от 126,78 грн
Цены в аптеках
Калия йодид капли глазные, 2 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1; Unimed Pharma
Калия йодид Капли глазные, 2 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1 Unimed Pharma
В 1058 аптеках
от 177,40 грн
Цены в аптеках
Йод-Нормил таблетки, 200 мкг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Йод-Нормил Таблетки, 200 мкг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 489 аптеках
от 55,21 грн
Цены в аптеках
Йод-Нормил таблетки, 100 мкг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Йод-Нормил Таблетки, 100 мкг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 443 аптеках
от 42,09 грн
Цены в аптеках
Калия йодид таблетки, 0,25 г, стрип, № 10; Здоровье
Калия йодид Таблетки, 0,25 г, стрип, № 10 Здоровье
В 421 аптеке
от 83,41 грн
Цены в аптеках
Йодид-Фармак® таблетки, 200 мкг, блистер, № 50; Фармак
Йодид-Фармак® Таблетки, 200 мкг, блистер, № 50 Фармак
В 421 аптеке
от 43,10 грн
Цены в аптеках
Калия йодид-125-Дарница таблетки, 125 мг, блистер, № 10; Дарница
Калия йодид-125-Дарница Таблетки, 125 мг, блистер, № 10 Дарница
В 194 аптеках
от 131,90 грн
Цены в аптеках
Калия йодид-125 таблетки, 125 мг, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Харьковская ФФ
Калия йодид-125 Таблетки, 125 мг, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Харьковская ФФ
В 164 аптеках
от 150,00 грн
Цены в аптеках
Калия йодид порошок для орального раствора, 125 мг, флакон, № 1; Исток-Плюс
Калия йодид Порошок для орального раствора, 125 мг, флакон, № 1 Исток-Плюс
В 3 аптеках
от 33,26 грн
Цены в аптеках
Калия йодид-125-БХФЗ таблетки, 125 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Калия йодид-125-БХФЗ Таблетки, 125 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1 аптеке
от 143,59 грн
Цены в аптеках
Йодид-Фармак® таблетки, 100 мкг, блистер, № 50; Фармак
Йодид-Фармак® Таблетки, 100 мкг, блистер, № 50 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 50,00 грн
Цены в других городах
Калия йодид порошок для орального раствора, 125 мг, флакон, № 1; Исток-Плюс
Калия йодид Порошок для орального раствора, 125 мг, флакон, № 1 Исток-Плюс
В 1 аптеке других городов
от 32,90 грн
Цены в других городах
Калия йодид капли глазные, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1; Здоровье
Калия йодид Капли глазные, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, с крышкой-капельницей, с крышкой-капельницей, № 1 Здоровье
Нет в наличии
Калия йодид-125-БХФЗ таблетки, 125 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Калия йодид-125-БХФЗ Таблетки, 125 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, глазные капли.

неорганическое соединение йода. При возмещении дефицита йода восстанавливает нарушенный синтез тиреоидных гормонов. При нормальном содержании йода в окружающей среде под влиянием избытка йодидов тормозится биосинтез тиреоидных гормонов, их выход из тиреоглобулина гипофиза и блокируется его секреция гипофизом. Оказывает муколитическое действие.
После приема внутрь хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Выводится преимущественно с мочой, частично через потовые железы и с калом.

внутрь: профилактика развития йододефицитных состояний (проявляющихся нарушением интеллектуального развития, снижением работоспособности, женским и мужским бесплодием, невынашиванием беременности, мертворождением, врожденным неврологическим кретинизмом (деменция, глухонемота, спастическая дисплегия, косоглазие), микседематозным кретинизмом (психомоторные нарушения, карликовость, отставание в психическом развитии), врожденным гипотиреозом и др.), в том числе эндемического зоба при недостаточном поступлении йода в организм; профилактика рецидива зоба после проведения комплексного лечения препаратами гормонов щитовидной железы; зоб у новорожденных; профилактика радиационного поражения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов йода.
Глазные капли: катаракта, помутнение роговицы и стекловидного тела, кровоизлияние в оболочки глаза, грибковые поражения конъюнктивы, роговицы и век.

для профилактики зоба при недостаточности йода рекомендуют следующие дозы — детям, в том числе новорожденным, по 50–100 мкг/сут; подросткам и взрослым — 100–200 мкг/сут; беременным — 150–200 мкг/сут.
Для профилактики рецидива после медикаментозного лечения зоба при недостаточности йода рекомендуемая доза составляет 100–200 мкг/сут.
После оперативного лечения зоба у новорожденных, детей и подростков рекомендуемая доза — 100–200 мкг/сут.
Для профилактики радиационного поражения щитовидной железы взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначают по 0,125 г, детям в возрасте до 2 лет — по 0,04 г 1 раз в сутки в течение всего периода возможной инкорпорации радиоактивных изотопов йода.
В качестве муколитического средства назначают внутрь в виде 1–3% р-ра по 1 столовой ложке 3 раза в сутки.
В конъюнктивальный мешок закапывают по 2 капли 2% р-ра 3–4 раза в сутки в течение 10–15 сут.

синдром Дюринга — Брока, аденоматозный зоб, автономная аденома, нефрит, повышенная чувствительность к йоду.

аллергические реакции (кожная сыпь, эозинофилия, в очень редких случаях — анафилактический шок), проявления гипертиреоза — тахикардия, тремор, повышенная возбудимость, бессонница, повышенное потоотделение, диарея (у пациентов в возрасте старше 40 лет).

профилактическое применение в случае недостаточности йода следует продолжать в период беременности.

возможны ринит, крапивница, отек Квинке и другие проявления йодизма.