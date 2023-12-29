ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) ПОЛИМАЛЬТОЗНЫЙ КОМПЛЕКС* (FERRI (III) HYDROXYDI POLYMALTOSUM COMPLEXUS*) Действующее вещество
в комплексном соединении гидроксида железа (III) с полимальтозой (ГПК) железо связано со структурой, подобной плазменному ферритину. Этот макромолекулярный комплекс стабилен и в физиологических условиях не выделяет железо в виде свободных ионов. Поэтому при пероральном приеме железо, входящее в состав ГПК, поступает в кровь из кишечника только путем активного всасывания. Существует корреляция между степенью дефицита железа и количеством всосавшегося железа (чем выше дефицит железа, тем лучше всасывание). Именно это свойство препарата объясняет невозможность отравления препаратом даже в случае передозировки в отличие от простых солей железа, всасывание которых происходит по градиенту концентрации.
Максимальное поглощение железа после перорального приема происходит в двенадцатиперстной и тощей кишке, а его абсорбция не уменьшается в результате взаимодействия с некоторыми компонентами пищевых продуктов или с лекарственными препаратами, содержащими фенольную группу (например тетрациклин). Железо, вводимое в виде ГПК, медленно абсорбируется и поступает в плазму крови, откуда быстро переходит в ткани, депонирующие железо. Всосавшееся железо сохраняется в связанном с ферритином виде главным образом в печени. Позже в костном мозгу оно включается в состав гемоглобина. В составе гемоглобина железо находится в двухвалентном виде, однако именно Fe3+ (трехвалентное железо) стимулирует образование глобина, что в конечном счете способствует повышению уровня гемоглобина.
Поскольку железо в лекарственной форме для приема внутрь содержится в неионизированном виде, препарат не оказывает таких побочных еффектов, как раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, окрашивание зубной эмали, появление металлического привкуса во рту. Жевательные таблетки и сироп характеризуются высокой степенью безопасности и хорошо переносятся пациентами. Сравнительные исследования биодоступности пероральных лекарственных форм ГПК посредством радиоизотопного метода, а также сравнительные клинические испытания доказали, что абсорбция и биодоступность железа в форме ГПК эквивалентна абсорбции и биодоступности солей железа (II).
После в/м введения ГПК попадает в кровоток через лимфатическую систему. Cmax железа достигается примерно через 24 ч после инъекции. Из плазмы крови макромолекулярный комплекс попадает в ретикуло-эндотелиальную систему, где расщепляется на составляющие, гидроокись железа и полимальтозу. В кровотоке железо связывается с трансферрином, в тканях хранится в составе ферритина, в костном мозгу включается в гемоглобин и используется в процессе эритропоэза. Выводится из организма лишь небольшое количество железа. Полимальтоза метаболизируется путем окисления или выводится. В малых количествах неизмененный комплекс может проходить через плацентарный барьер и незначительнoе его количествo попадает в грудное молоко. Железо, связанное с ферритином или трансферрином, может проходить через плацентарный барьер, а в составе лактоферрина попадает в грудное молоко в небольших количествах.
внутрь назначают для профилактики и лечения железодефицитных состояний разной этиологии, в том числе профилактики дефицита железа у детей (в том числе грудного возраста), женщин репродуктивного возраста (особенно в период беременности и кормления грудью), взрослых (особенно вегетарианцев) и лиц пожилого возраста.
Парентеральные формы ГПК показаны для лечения железодефицитных состояний, требующих быстрого и надежного возмещения дефицита железа: выраженная постгеморрагическая анемия, нарушения абсорбции железа, а также при неэффективности терапии железодефицитной анемии пероральными препаратами железа.
внутрь, доза и продолжительность приема препарата зависят от выраженности дефицита железа.
Лечение железодефицита: недоношенные дети — 1–2 капли/кг массы тела; дети в возрасте до 1 года — 10–20 капель в сутки (2,5–5 мл сиропа в сутки); дети в возрасте 2–12 лет — 20–40 капель в сутки (5–10 мл сиропа в сутки); дети старше 12 лет и взрослые — 40–120 капель в сутки (10–30 мл сиропа/1–3 таблетки в сутки); женщины в период беременности и кормления грудью — 80–120 капель в сутки (20–30 мл сиропа/1–3 таблетки в сутки).
Профилактика железодефицита: дети в возрасте до 1 года — 6–10 капель в сутки; дети в возрасте 1 года–12 лет — 10–20 капель в сутки; дети старше 12 лет и взрослые — 20–40 капель в сутки; женщины в период беременности и кормления грудью — 40 капель в сутки (5–10 мл сиропа/1 таблетка в сутки).
Рекомендуется продолжать прием препарата еще в течение не менее 3 мес после нормализации состава периферической крови (для восстановления депо железа в организме).
Расчет потребности в препарате для парентерального введения производится на основании определения дефицита железа и его резервов в организме согласно стандартным методикам.
В/м вводят через день. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 200 мг, для детей с массой тела до 5 кг — 25 мг, 5–10 кг — 50 мг. В/м инъекцию выполняют медленно (чтобы избежать боли и окрашивания кожи) в верхний наружный квадрант ягодицы иглой длиной 5–6 см. Перед инъекцией следует протереть кожу спиртом, оттянуть в сторону на 2 см так, чтобы после удаления иглы канал инъекции был прикрыт кожей во избежание вытекания жидкости в подкожную жировую клетчатку. Во время введения оттянутую кожу постепенно отпускают, после укола прижимают место инъекции в течение 1 мин.
В/в взрослым обычно вводят в 1-й день — 50 мг, во 2-й день — 100 мг, в 3-й — 200 мг, затем 2 раза в неделю по 200 мг. Содержимое ампулы разводят изотоническим р-ром натрия хлорида из расчета 1:2. Вводят медленно (не более 1 мл/мин). Не допускать попадания р-ра в подкожную жировую клетчатку! Нельзя применять в/в препарат для в/м инъекций.
повышенная чувствительность к препарату, анемия, не обусловленная дефицитом железа, в том числе гемолитическая; избыток железа в организме (гемохроматоз, гемосидероз); нарушения синтеза гемоглобина (анемия, вызванная отравлением свинцом, сидеробластная анемия), талассемия; выраженные нарушения гемостаза (гемофилия); прием внутрь нецелесообразен при снижении концентрации железа в плазме крови и анемии, вызванных хроническим воспалительным процессом или новообразованием.
редко отмечают расстройства ЖКТ, такие как ощущение тяжести и переполнения желудка, распирания в эпигастральной области, тошнота, запор или диарея. Темное окрашивание кала, вызванное приемом препаратов железа, не имеет клинического значения.
При в/м введении редко возникают артериальная гипотензия, артралгия, увеличение лимфатических узлов, лихорадка, головная боль, головокружение, инфильтрат в месте инъекции; очень редко — анафилактические и анафилактоидные реакции.
в контролируемых испытаниях применение ГПК во II и III триместр беременности не оказывало негативного действия на плод. Железо выделяется в грудное молоко в виде комплекса с лактоферрином, лишь небольшое количество железа из комплекса ГПК переходит в грудное молоко в ионизированном виде, поэтому появление побочных эффектов у ребенка при приеме матерью препарата маловероятно.
Парентеральное введение препаратов железа может вызывать развитие аллергических реакций. При аллергической реакции средней степени тяжести рекомендуется введение антигистаминных препаратов. В случае развития анафилактической реакции показано немедленное введение эпинефрина. Риск развития анафилаксии достаточно высок у пациентов с БА, болезнью Крона, полиартритом, сниженной способностью связывания железа и/или дефицитом фолиевой кислоты.
нельзя смешивать р-р для в/м введения с другими лекарственными средствами; препараты железа для парентерального применения не назначают одновременно с препаратами железа для приема внутрь. Интервал между парентеральным применением препарата и началом применения пероральных лекарственных форм железа должен составлять не менее 5 дней.
Поскольку железо входит в состав препарата в форме комплекса гидроксида железа (III) с полимальтозой, то при приеме в виде жевательных таблеток или сиропа оно не образует нерастворимых хелатных соединений с компонентами пищевых продуктов (фитин, оксалаты, таннин) или лекарственных средств (тетрациклины, антациды).
при парентеральном введении возможно развитие гемосидероза. При передозировке таблеток или сиропа симптомы острого отравления могут развиться крайне редко, поскольку железо из ГПК абсорбируется не посредством пассивной диффузии, а путем активного транспорта, причем степень всасывания железа из ГПК напрямую зависит от выраженности железодефицита. Лечение симптоматическое, специфическим антидотом железа является хелатный агент дефероксамин.