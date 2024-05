фармакодинамика. Фебуксостат — сильный и селективный непуриновый ингибитор ксантиноксидазы, производное 2-арилтиазола.

Механизм действия фебуксостата — снижение концентрации мочевой кислоты в плазме крови за счет избирательного ингибирования фермента ксантиноксидазы. Константа ингибирования (Кi) фебуксостата in vitro — <1 наномоля.

Фебуксостат мощно ингибирует как окисленную, так и восстановленную формы ксантиноксидазы.

В терапевтических концентрациях фебуксостат не ингибирует остальные ферменты, участвующие в метаболизме пуринов и пиримидинов: гуаниндезаминазу, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазу, оротатфосфорибозилтрансферазу, оротидинмонофосфатдекарбоксилазу, пуриновую нуклеозидфосфорилазу,

Фармакокинетика.

Абсорбция фебуксостата быстрая (время достижения C max — 1–1,5 ч) и достаточно полная (84%). При одно- и многократном приеме per os 80 и 120 мг 1 р/сут C max фебуксостата — 2,8–3,2 и 5,0–5,3 мкг/мл, соответственно.

Распределение. После приема per os фебуксостата в диапазоне доз от 10 до 300 мг кажущийся объем распределения (V ss /F) в равновесном состоянии составляет 29–75 л, соответственно.

Биотрансформация фебуксостата происходит активно путем конъгации с образованием глюкуронида с участием изоферментов уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы (УДФГТ) — 1A1, 1A8, 1A9 и окисления с участием изоферментов цитохрома P450 (CYP) — CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8 и CYP2C9.

Всего было описано 4 фармакологически активных гидроксильных метаболита фебуксостата; 3 из них выявлены в плазме крови человека.

Элиминация фебуксостата из организма происходит как печенью, так и почками. После приема per os 80 мг фебуксостата, меченного 14С, примерно 49% выводилось с мочой: 3% —в неизмененном виде, 30% — в виде ацилглюкуронида; 13% — в виде известных окисленных метаболитов и их конъюгатов, 3% — других неизвестных метаболитов; примерно 45% выводилось с калом: 12% — в неизмененном виде, 1% — в виде ацилглюкуронида; 25% — в виде известных окисленных метаболитов и их конъюгатов, 7% — других неизвестных метаболитов.

Фармакокинетика у особых групп пациентов

Почечная недостаточность. Не наблюдалось изменения C max при многократном применении фебуксостата в дозе 80 мг у пациентоа с легкой, средней или тяжелой степенью почечной недостаточности по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Среднее значение общей AUC фебуксостата увеличивалась примерно в 1,8 раза — от 7,5 мкг·ч/мл у больных с нормальной функцией почек до 13,2 мкг·ч/мл у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

C max и AUC активных метаболитов увеличивались в 2 и 4 раза соответственно.

Пациентам с почечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести коррекции дозы не требуется.

Нарушение функции печени. При многократном применении фебуксостата в дозе 80 мг не наблюдалось существенных изменений C max и AUC фебуксостата и его метаболитов у больных с легкой и средней (класс А и В по шкале Чайлда–Пью) степенью печеночной недостаточности по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Исследования фебуксостата у больных с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда–Пью) не проводились. Возраст. При многократном применении не наблюдалось существенных изменений AUC фебуксостата и его метаболитов у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами.

Пол. При многократном применении C max и AUC фебуксостата у женщин были соответственно на 24 и 12% выше, чем у мужчин. Однако C max и AUC, скорригированные по массе тела, были сходными для обеих групп, поэтому коррекции дозы фебуксостата в зависимости от пола не требуется.