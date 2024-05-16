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Аденурик® 120 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг блистер, №28 - Львов (171419) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
923,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
947,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (1)
841,88 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
938,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
984,27
Экономия: -65,09 грн
919,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
984,99
Экономия: -91,68 грн
893,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
861,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1045,99
Экономия: -152,68 грн
893,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
947,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
967,26
Экономия: -60,29 грн
906,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
947,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
949,99
Экономия: -56,68 грн
893,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
1053,99
Экономия: -160,68 грн
893,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
984,99
Экономия: -91,68 грн
893,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
923,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1027,99
Экономия: -134,68 грн
893,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
912,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
978,99
Экономия: -85,68 грн
893,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
1014,99
Экономия: -121,68 грн
893,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
1025,99
Экономия: -132,68 грн
893,31 грн