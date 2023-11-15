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Активные вещества — “Э”ЭКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM)

ЭКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Экодакс® крем, 1 %, туба, 10 г, № 1; Джонсон и Джонсон Украина
Экодакс® Крем, 1 %, туба, 10 г, № 1 Джонсон и Джонсон Украина
Нет в наличии
Сантеквин суппозитории вагинальные, 150 мг, блистер, № 3; Лекхим
Сантеквин Суппозитории вагинальные, 150 мг, блистер, № 3 Лекхим
Нет в наличии
Эконазол-Фармекс пессарии, 150 мг, блистер в пачке, № 3; Здоровье
Эконазол-Фармекс Пессарии, 150 мг, блистер в пачке, № 3 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: гель, крем, спрей для наружного применения, суппозитории вагинальные, пессарии.
ЭКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM)
CAS №: 27220-47-9 C18H15Cl3N2O
MeSH, RTECS, USPDDN: 1H-имидазол, 1-(2-((4-хлорофенил)метокси)-2-(2,4-дихлорофенил)этил)-.
Форма выпуска: гель, крем, спрей для наружного применения, суппозитории вагинальные, пессарии.

эконазол — противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения, производное имидазола. Оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Тормозит синтез эргостерина, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Активен против дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибов: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum, Candida albicans, Torulopsis, Rhodotorula, Malassezia furfur, Epidermophyton floccosum, Pityrosporum orbiculare, Aspergillus, Cladosporium, Scopulariopsis brevicautus и некоторых грамположительных бактерий (стрептококков, стафиллококков и Nocardia minutissima). Эффективен в отношении грибов, устойчивых к лечению другими средствами. При местном применении вызывает гибель грибов в течение 3 дней, способствует быстрой регрессии жжения и кожного зуда.
При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна. Терапевтические концентрации создаются в роговом и других слоях эпидермиса, а также в дерме. Менее 1% применяемой дозы выводится с калом и мочой.

дерматомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в том числе осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями; эритразма, разноцветный лишай, кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами; онихомикозы, вульвовагинальные микозы (молочница), грибковый баланит, кольпит, микозы слухового канала.

наружно, на пораженный участок кожи наносят крем (гель) или спрей тонким ровным слоем и втирают до полного впитывания 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность применения — 2 нед, при лечении высококератинизированных участков кожи (стоп) — до 1,5 мес. При лечении онихомикозов рекомендуется наносить крем под окклюзионную повязку. Интравагинально (в форме крема, свечей): вводят глубоко во влагалище (крем — с помощью аппликатора) в положении лежа 1 раз в сутки (перед сном). Средняя продолжительность интравагинального применения — 3 дня. В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения возможно его продолжение на 3 дня и проведение повторного курса через 10 дней. Во время менструального кровотечения вводят интравагинально по обычной схеме.
Пессарии. Вводить по 1 пессарию в задний свод влагалища 1 раз в сутки перед сном, желательно в положении лежа на спине. Лечение необходимо продолжать даже после исчезновения субъективных симптомов заболевания (зуд, лейкорея).

повышенная чувствительность к эконазолу.

жжение, зуд, раздражение и гиперемия кожи, крапивница, сухость, гипопигментация, атрофия кожи.

с осторожностью применяют в I триместр беременности, в период кормления грудью. Следует избегать попадания в глаза. При вульвовагинальных микозах обязательно одновременное лечение полового партнера. При отсутствии эффекта от терапии в указанные сроки необходимо уточнить диагноз. При появлении первых симптомов гиперчувствительности или раздражения эконазол необходимо отменить.