ЭКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM)

наружно, на пораженный участок кожи наносят крем (гель) или спрей тонким ровным слоем и втирают до полного впитывания 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность применения — 2 нед, при лечении высококератинизированных участков кожи (стоп) — до 1,5 мес. При лечении онихомикозов рекомендуется наносить крем под окклюзионную повязку. Интравагинально (в форме крема, свечей): вводят глубоко во влагалище (крем — с помощью аппликатора) в положении лежа 1 раз в сутки (перед сном). Средняя продолжительность интравагинального применения — 3 дня. В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения возможно его продолжение на 3 дня и проведение повторного курса через 10 дней. Во время менструального кровотечения вводят интравагинально по обычной схеме.

Пессарии. Вводить по 1 пессарию в задний свод влагалища 1 раз в сутки перед сном, желательно в положении лежа на спине. Лечение необходимо продолжать даже после исчезновения субъективных симптомов заболевания (зуд, лейкорея).