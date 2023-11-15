ЭКОНАЗОЛ (ECONAZOLUM) Действующее вещество
эконазол — противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения, производное имидазола. Оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Тормозит синтез эргостерина, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Активен против дерматофитов, дрожжевых и плесневых грибов: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum, Candida albicans, Torulopsis, Rhodotorula, Malassezia furfur, Epidermophyton floccosum, Pityrosporum orbiculare, Aspergillus, Cladosporium, Scopulariopsis brevicautus и некоторых грамположительных бактерий (стрептококков, стафиллококков и Nocardia minutissima). Эффективен в отношении грибов, устойчивых к лечению другими средствами. При местном применении вызывает гибель грибов в течение 3 дней, способствует быстрой регрессии жжения и кожного зуда.
При нанесении на кожу системная абсорбция минимальна. Терапевтические концентрации создаются в роговом и других слоях эпидермиса, а также в дерме. Менее 1% применяемой дозы выводится с калом и мочой.
дерматомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжами, плесневыми грибами, в том числе осложненные суперинфекцией грамположительными бактериями; эритразма, разноцветный лишай, кожные инфекции, вызванные грамположительными микроорганизмами; онихомикозы, вульвовагинальные микозы (молочница), грибковый баланит, кольпит, микозы слухового канала.
наружно, на пораженный участок кожи наносят крем (гель) или спрей тонким ровным слоем и втирают до полного впитывания 2 раза в сутки (утром и вечером). Длительность применения — 2 нед, при лечении высококератинизированных участков кожи (стоп) — до 1,5 мес. При лечении онихомикозов рекомендуется наносить крем под окклюзионную повязку. Интравагинально (в форме крема, свечей): вводят глубоко во влагалище (крем — с помощью аппликатора) в положении лежа 1 раз в сутки (перед сном). Средняя продолжительность интравагинального применения — 3 дня. В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения возможно его продолжение на 3 дня и проведение повторного курса через 10 дней. Во время менструального кровотечения вводят интравагинально по обычной схеме.
Пессарии. Вводить по 1 пессарию в задний свод влагалища 1 раз в сутки перед сном, желательно в положении лежа на спине. Лечение необходимо продолжать даже после исчезновения субъективных симптомов заболевания (зуд, лейкорея).
повышенная чувствительность к эконазолу.
жжение, зуд, раздражение и гиперемия кожи, крапивница, сухость, гипопигментация, атрофия кожи.
с осторожностью применяют в I триместр беременности, в период кормления грудью. Следует избегать попадания в глаза. При вульвовагинальных микозах обязательно одновременное лечение полового партнера. При отсутствии эффекта от терапии в указанные сроки необходимо уточнить диагноз. При появлении первых симптомов гиперчувствительности или раздражения эконазол необходимо отменить.