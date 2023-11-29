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Активные вещества — “Э”ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ* (ECHINACEA PURPUREA*)

ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ* (ECHINACEA PURPUREA*) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Эхинацеи настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Эхинацеи настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 868 аптеках
от 14,21 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 303 аптеках
от 16,58 грн
Цены в аптеках
Иммуноплюс таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Киевский витаминный завод
Иммуноплюс Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Киевский витаминный завод
В 253 аптеках
от 78,32 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Эхинацеи настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 25 аптеках
от 15,03 грн
Цены в аптеках
Эхинацея-Лубныфарм таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Лубныфарм
Эхинацея-Лубныфарм Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Лубныфарм
В 18 аптеках
от 83,16 грн
Цены в аптеках
Эхинацея-Астрафарм таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Эхинацея-Астрафарм Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 9 аптеках
от 124,00 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи настойка настойка, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Эхинацеи настойка Настойка, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
от 17,00 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи настойка настойка, 50 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Эхинацеи настойка Настойка, 50 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 17,00 грн
Цены в аптеках
Иммунал® таблетки, 80 мг, блистер, № 20; Sandoz
Иммунал® Таблетки, 80 мг, блистер, № 20 Sandoz
В 78 аптеках других городов
от 152,07 грн
Цены в других городах
Эхинацеи пурпурной экстракт жидкий экстракт, 30 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Эхинацеи пурпурной экстракт жидкий Экстракт, 30 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Эхинацея экстракт жидкий для перорального применения, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; Евразия
Эхинацея Экстракт жидкий для перорального применения, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 Евразия
Нет в наличии
Иммуно Тайсс форте капли для перорального применения, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Naturwaren
Иммуно Тайсс форте Капли для перорального применения, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Naturwaren
Нет в наличии
Эхинацея Фаркос таблетки, 100 мг, блистер, № 20; ФарКоС
Эхинацея Фаркос Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 ФарКоС
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, гранулы, пастилки, р-р для внутреннего применения, капли для внутреннего применения, настойка, экстракт, жидкость, сироп, мазь, корневища с корнями.

эхинацея (рудбеккия) — многолетнее травянистое растение семейства астровых. Все части растения содержат полисахариды, эфирное масло (цветки — до 0,5%, трава — до 0,35%, корни — от 0,05 до 0,25%). Главная составная часть эфирного масла — нециклические сесквитерпены. В корнях обнаружены гликозид эхинакозид, бетаин (0,1%), смолы (около 2%), органические кислоты (пальмитиновая, линолевая, церотиновая), а также фитостерины. Основные действующие вещества, обладающие иммуностимулирующей активностью, — полисахариды эхинацеи.
Препараты эхинацеи оказывают лечебное действие при различных патологических состояниях за счет повышения естественных защитных сил организма. В результате фармакологических исследований показано стимулирующее действие эхинацеи на иммунную систему. Это действие проявляется не только у взрослых, но и у детей с неустановившейся иммунной системой, а также у лиц преклонного возраста, у которых функции этой системы в связи со старением организма понижены.
Препараты эхинацеи применяют при заболеваниях, связанных с ослаблением функционального состояния иммунной системы, вызванных хроническими воспалительными заболеваниями, воздействием ионизирующей радиации, ультрафиолетовых лучей, химиотерапевтических препаратов, длительной терапией антибиотиками. При приеме препаратов эхинацеи, связанном с нарушением обмена веществ (сахарный диабет, заболевания печени), воздействием различных химических соединений токсической природы, содержащихся в воздухе и продуктах питания (тяжелые металлы, пестициды, инсектициды, фунгициды), наблюдается стимуляция иммунной системы.
Препаратам эхинацеи присущи также антибактериальные, противовирусные и противомикотические свойства. Экстракты эхинацеи угнетают рост и размножение стрептококка, стафилококка, кишечной палочки, вирусов гриппа, герпеса.
По некоторым данным, препараты эхинацеи эффективны при воспалительных заболеваниях (ревматизм, полиартрит, простатит, гинекологические расстройства), заболеваниях верхних дыхательных путей, при различных раневых процессах (трофические язвы, остеомиелит), микробной экземе.

эхинацея пурпурная и узколистная применяются внутрь при инфекционных и септических заболеваниях, наружно — при карбункулах, абсцессах, инфицированных ранах, ожогах I–III степени и тяжелых пролежнях. При ожогах проявляется болеутоляющее действие эхинацеи.
Препараты эхинацеи используются также с профилактической целью при первых признаках ОРВИ, длительном приеме антибиотиков, для оздоровления лиц, перенесших воздействие радиации или проживающих в зонах, неблагоприятных по радиационному уровню.

рекомендуемая доза препарата в виде настойки — 10–30 капель утром и днем в течение 3–8 нед. Применяют также препараты, содержащие свежеотжатый сок из листьев эхинацеи и экстракт, в виде таблеток, пастилок.

гиперчувствительность, туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагенозы, возраст до 1 года.

препараты эхинацеи нетоксичны. В высоких дозах иногда вызывают гиперсаливацию. Сок из свежих соцветий ускоряет свертывание крови.