Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАДиазепины, оксазепины, тиазепины и оксепиныКлозапинАзалептолЦены в аптеках

Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (41712) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
33,77 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
28,61 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
34,24
Экономия: -1,66 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
33,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
34,20
Экономия: -1,62 грн
32,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (4)
31,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
33,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
33,47 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
34,04
Экономия: -1,46 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
36,58 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
32,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
30,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
32,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (2)
27,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (1)
34,24
Экономия: -1,66 грн
32,58 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (1)
34,24
Экономия: -1,66 грн
32,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (2)
32,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (2)
35,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
34,15 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
34,04
Экономия: -1,46 грн
32,58 грн