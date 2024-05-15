Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПрочие нестероидные противовоспалительные и противоревматические средстваХондроитин сульфатАртроксЦены в аптеках

Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (387685) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: флакон (8)
756,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: флакон (7)
822,70 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
737,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: флакон (3)
759,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
823,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1), флакон (5)
819,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1), флакон (5)
833,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: флакон (8)
861,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
869,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
823,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
834,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: раствор для инъекций (3)
675,96
Экономия: -34,14 грн
641,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
829,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: раствор для инъекций (4)
773,25
Экономия: -44,25 грн
729,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
830,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: раствор для инъекций (1)
712,99
Экономия: -23,98 грн
689,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1), флакон (2)
822,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: флакон (6)
758,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (2)
737,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: флакон (6)
870,30 грн