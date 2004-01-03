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Список производителейЕЕвромедэкс Франс

Производитель: Евромедэкс Франс

Представительство "Евромедэкс Франс"
01054, г. Киев, ул. Павловская 17, оф. 80
(044) 359-03-56
(044) 359-03-56
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Найдено: 6 препаратов
Гино-Тардиферон таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament Production
Гино-Тардиферон Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament Production
В 893 аптеках
от 243,66 грн
Цены в аптеках
Остеогенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 40; Pierre Fabre Medicament Production
Остеогенон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 40 Pierre Fabre Medicament Production
В 899 аптеках
от 607,38 грн
Цены в аптеках
Структум® капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60; Pierre Fabre Medicament Production
Структум® Капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60 Pierre Fabre Medicament Production
В 946 аптеках
от 1213,47 грн
Цены в аптеках
Тардиферон таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament
Тардиферон Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament
В 1151 аптеке
от 192,69 грн
Цены в аптеках
Цикло 3® форт капсулы твердые, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament Production
Цикло 3® форт Капсулы твердые, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament Production
В 1134 аптеках
от 395,74 грн
Цены в аптеках
Цитеал раствор для наружного применения, флакон, 250 мл, № 1; Pierre Fabre Medicament Production
Цитеал Раствор для наружного применения, флакон, 250 мл, № 1 Pierre Fabre Medicament Production
В 1146 аптеках
от 240,01 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, г. Киев, ул. Павловская 17, оф. 80
(044) 359-03-56
(044) 359-03-56
Найдено: 6 препаратов
Гино-Тардиферон таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament Production
Гино-Тардиферон Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament Production
В 893 аптеках
от 243,66 грн
Цены в аптеках
Остеогенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 40; Pierre Fabre Medicament Production
Остеогенон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 40 Pierre Fabre Medicament Production
В 899 аптеках
от 607,38 грн
Цены в аптеках
Структум® капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60; Pierre Fabre Medicament Production
Структум® Капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60 Pierre Fabre Medicament Production
В 946 аптеках
от 1213,47 грн
Цены в аптеках
Тардиферон таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament
Тардиферон Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 80 мг, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament
В 1151 аптеке
от 192,69 грн
Цены в аптеках
Цикло 3® форт капсулы твердые, блистер, № 30; Pierre Fabre Medicament Production
Цикло 3® форт Капсулы твердые, блистер, № 30 Pierre Fabre Medicament Production
В 1134 аптеках
от 395,74 грн
Цены в аптеках
Цитеал раствор для наружного применения, флакон, 250 мл, № 1; Pierre Fabre Medicament Production
Цитеал Раствор для наружного применения, флакон, 250 мл, № 1 Pierre Fabre Medicament Production
В 1146 аптеках
от 240,01 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції