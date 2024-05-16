К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: флакон с растворителем (1) 848,60 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Братское, ул. Воронина, 39 Всего: флакон с растворителем (3) 938,90 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коломыя, пл. Рынок, 21 Всего: упаковка (1) 926,07 Экономия: -1,76 грн 924,31 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Вольнянск, ул. Соборная, 6-А Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4) 301,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е Всего: упаковка (3) 1026,46 Экономия: -12,99 грн 1013,47 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:45 График работы Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г Всего: упаковка (2) 923,81 Экономия: -5,78 грн 918,03 грн Забронировать