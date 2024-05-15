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Аллопуринол таблетки 100 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (21893) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (9), блистер (2)
105,69
Экономия: -19,19 грн
86,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (4)
102,81
Экономия: -16,31 грн
86,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3), блистер (1)
105,09
Экономия: -5,59 грн
99,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (4)
100,17
Экономия: -13,65 грн
86,52 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: таблетки (20)
103,87
Экономия: -9,36 грн
94,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), блистер (3)
110,73
Экономия: -16,19 грн
94,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
105,21
Экономия: -18,69 грн
86,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
104,81
Экономия: -18,29 грн
86,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
103,99
Экономия: -26,91 грн
77,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
101,10
Экономия: -6,59 грн
94,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
102,80
Экономия: -8,29 грн
94,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (4)
101,64
Экономия: -6,63 грн
95,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
106,99
Экономия: -29,91 грн
77,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), блистер (4)
107,63
Экономия: -30,55 грн
77,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), блистер (2)
105,44
Экономия: -6,69 грн
98,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
100,10
Экономия: -5,57 грн
94,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (4), блистер (2)
104,68
Экономия: -10,15 грн
94,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
99,67
Экономия: -27,50 грн
72,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2), блистер (1)
100,29
Экономия: -28,12 грн
72,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
101,07
Экономия: -28,90 грн
72,17 грн