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Аллопуринол-КВ таблетки 100 мг блистер в пачке, №50 - Днепр (Днепропетровск) (472719) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
101,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4), блистер (1)
102,81
Экономия: -4,33 грн
98,48 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), блистер (4)
117,50
Экономия: -23,00 грн
94,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: блистер (4)
113,70
Экономия: -17,60 грн
96,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
101,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (2)
113,70
Экономия: -19,20 грн
94,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (3)
94,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -6,56 грн
95,43 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (2)
109,60
Экономия: -15,10 грн
94,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
113,70
Экономия: -19,20 грн
94,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
113,70
Экономия: -19,20 грн
94,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
103,80
Экономия: -13,82 грн
89,98 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: блистер (2)
113,70
Экономия: -19,20 грн
94,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
97,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (4)
108,19
Экономия: -17,31 грн
90,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
101,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
99,99
Экономия: -4,56 грн
95,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
101,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
91,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
113,70
Экономия: -19,20 грн
94,50 грн