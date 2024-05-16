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Атропин-Дарница® раствор для инъекций 1 мг/мл ампула 1 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Киев (31662) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 442 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
114,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: ампула (1)
64,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19), ампула (6)
108,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), ампула (3)
108,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
114,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
104,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
132,80
Экономия: -53,00 грн
79,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
132,80
Экономия: -53,00 грн
79,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: ампула (4)
79,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
114,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4), ампула (7)
108,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
115,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
120,99
Экономия: -21,03 грн
99,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
113,73
Экономия: -5,53 грн
108,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: ампула (5)
82,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
109,87
Экономия: -17,70 грн
92,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
133,47
Экономия: -23,47 грн
110,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
67,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: ампула (3)
77,80
Экономия: -2,33 грн
75,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
125,89
Экономия: -15,20 грн
110,69 грн