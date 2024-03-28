ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM VALPROICUM)

противосудорожное средство, эффективное при различных формах эпилепсии. Полагают, что вальпроаты способствуют повышению концентрации ГАМК в ЦНС, ингибируя фермент ГАМК-трансферазу.

Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Плазменная C max наблюдается через 1–4 ч после приема внутрь. При подборе дозы необходимо иметь в виду, что уровень активного вещества в СМЖ составляет около 1/ 1 0 его концентрации в крови. Выводится в основном с мочой в виде глюкуронида; T ½ — 8–15 ч, у больных, длительно принимающих противоэпилептические средства, — 6–10 ч. После приема внутрь активное вещество проникает через плацентарный барьер, а также в грудное молоко.