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Активные вещества — “В”ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM VALPROICUM)

ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM VALPROICUM) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Acino
В 999 аптеках
от 518,43 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 500 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Вальпроком 500 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 928 аптеках
от 359,77 грн
Цены в аптеках
Депакин Хроно® 500 мг таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, контейнер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Депакин Хроно® 500 мг Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, контейнер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 804 аптеках
от 470,88 грн
Цены в аптеках
Депакин Хроно® 300 мг таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, контейнер, № 100; Санофи-Авентис Украина
Депакин Хроно® 300 мг Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, контейнер, № 100 Санофи-Авентис Украина
В 679 аптеках
от 1003,56 грн
Цены в аптеках
Депакин сироп, флакон, 150 мл, № 1; Санофи-Авентис Украина
Депакин Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Санофи-Авентис Украина
В 564 аптеках
от 140,64 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 500 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Acino
Вальпроком 500 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Acino
В 412 аптеках
от 746,50 грн
Цены в аптеках
Вальпроком 300 Хроно таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Acino
Вальпроком 300 Хроно Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Acino
В 357 аптеках
от 174,75 грн
Цены в аптеках
Депакин® Энтерик 300 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 300 мг, блистер, № 100; Санофи-Авентис Украина
Депакин® Энтерик 300 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 300 мг, блистер, № 100 Санофи-Авентис Украина
В 184 аптеках
от 469,32 грн
Цены в аптеках
Винител сироп, 200 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Винител Сироп, 200 мг/5 мл, флакон, 200 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, с шприцем-дозатором 5 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 139 аптеках
от 133,57 грн
Цены в аптеках
Энкорат Хроно таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200 мг, стрип, № 30; SUN
Энкорат Хроно Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200 мг, стрип, № 30 SUN
Нет в наличии
Энкорат Хроно таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, стрип, № 30; SUN
Энкорат Хроно Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, стрип, № 30 SUN
Нет в наличии
Энкорат Хроно таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 30; SUN
Энкорат Хроно Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, стрип, № 30 SUN
Нет в наличии
Конвулекс раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Г.Л. Фарма ГмбХ
Конвулекс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Г.Л. Фарма ГмбХ
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки покрытые кишечно-растворимой оболочкой, капсулы, сироп, р-р для инъекций, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой.
ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM VALPROICUM)
CAS №: 99-66-1 C8H16O2
HSDB, RTECS, EINECS: 2-пропилвалериановая кислота.
MESH, USPDDN: 2-пропилпентановая кислота.
Форма выпуска: таблетки, таблетки покрытые кишечно-растворимой оболочкой, капсулы, сироп, р-р для инъекций, таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой.

противосудорожное средство, эффективное при различных формах эпилепсии. Полагают, что вальпроаты способствуют повышению концентрации ГАМК в ЦНС, ингибируя фермент ГАМК-трансферазу.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Плазменная Cmax наблюдается через 1–4 ч после приема внутрь. При подборе дозы необходимо иметь в виду, что уровень активного вещества в СМЖ составляет около 1/10 его концентрации в крови. Выводится в основном с мочой в виде глюкуронида; T½ — 8–15 ч, у больных, длительно принимающих противоэпилептические средства, — 6–10 ч. После приема внутрь активное вещество проникает через плацентарный барьер, а также в грудное молоко.

генерализованные и малые эпилептические припадки; очаговые (парциальные) припадки с простой и сложной симптоматикой; судорожный синдром при органических заболеваниях мозга; нарушения поведения, связанные с эпилепсией; фебрильные судороги у детей; тик у детей.

взрослым и подросткам — суточная доза 20–30 мг/кг массы тела; для достижения устойчивого клинического эффекта дозу можно повысить на 200 мг/сут с интервалом 3–4 дня; высшая суточная доза — 50 мг/кг. Новорожденным и детям раннего возраста дозу подбирают индивидуально: суточная доза обычно составляет 30 мг/кг; кратность приема у детей в возрасте до 1 года — 2 раза, у детей старшего возраста — 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность к вальпроатам; нарушение функции печени и поджелудочной железы, геморрагический диатез.

возможны тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени и поджелудочной железы, изолированное ступорозное состояние, атаксия, тремор, кожная сыпь, ангионевротический отек, анемия, тромбоцитопения, удлинение времени кровотечения, лейкопения, редко — алопеция, повышение аппетита, увеличение массы тела, аменорея и нарушения менструального цикла.

у детей в возрасте до 3 лет отмечается наибольший риск развития нарушений функции печени при применении вальпроатов. В течение первых 6 мес лечения необходимо регулярно контролировать функциональные печеночные пробы, состав крови и уровень протромбина.
Применение в период беременности — в 1–2% случаев может вызвать пороки развития нервной трубки у плода (менингоцеле, расщелина позвоночника). Женщинам репродуктивного возраста лечение не следует прерывать, рекомендуется монотерапия в минимальной эффективной дозе, распределенной на несколько приемов в сутки.

вальпроевая кислота потенцирует действие нейролептиков, антидепрессантов; повышает концентрацию барбитуратов в плазме крови; снижает общую концентрацию фенитоина, повышая концентрацию его свободной фракции. Противосудорожные препараты — индукторы микросомальных ферментов печени (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) — снижают концентрацию вальпроевой кислоты в плазме крови.

клинические проявления острой массивной передозировки обычно протекают в виде комы различной степени с гипотонией мышц, гипорефлексией, миозом и угнетением дыхания. Неотложная помощь в стационаре должна включать промывание желудка (эффективно в течение 10–12 ч после приема таблеток), осмотический диурез, постоянный мониторинг функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В тяжелых случаях показаны диализ или обменное переливание крови. Существует единственное сообщение об успешном применении налоксона при остром отравлении вальпроевой кислотой. В случае значительной передозировки возможен летальный исход, однако в целом прогноз при передозировке благоприятен.