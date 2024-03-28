ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM VALPROICUM) Действующее вещество
MESH, USPDDN: 2-пропилпентановая кислота.
противосудорожное средство, эффективное при различных формах эпилепсии. Полагают, что вальпроаты способствуют повышению концентрации ГАМК в ЦНС, ингибируя фермент ГАМК-трансферазу.
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Плазменная Cmax наблюдается через 1–4 ч после приема внутрь. При подборе дозы необходимо иметь в виду, что уровень активного вещества в СМЖ составляет около 1/10 его концентрации в крови. Выводится в основном с мочой в виде глюкуронида; T½ — 8–15 ч, у больных, длительно принимающих противоэпилептические средства, — 6–10 ч. После приема внутрь активное вещество проникает через плацентарный барьер, а также в грудное молоко.
генерализованные и малые эпилептические припадки; очаговые (парциальные) припадки с простой и сложной симптоматикой; судорожный синдром при органических заболеваниях мозга; нарушения поведения, связанные с эпилепсией; фебрильные судороги у детей; тик у детей.
взрослым и подросткам — суточная доза 20–30 мг/кг массы тела; для достижения устойчивого клинического эффекта дозу можно повысить на 200 мг/сут с интервалом 3–4 дня; высшая суточная доза — 50 мг/кг. Новорожденным и детям раннего возраста дозу подбирают индивидуально: суточная доза обычно составляет 30 мг/кг; кратность приема у детей в возрасте до 1 года — 2 раза, у детей старшего возраста — 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к вальпроатам; нарушение функции печени и поджелудочной железы, геморрагический диатез.
возможны тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени и поджелудочной железы, изолированное ступорозное состояние, атаксия, тремор, кожная сыпь, ангионевротический отек, анемия, тромбоцитопения, удлинение времени кровотечения, лейкопения, редко — алопеция, повышение аппетита, увеличение массы тела, аменорея и нарушения менструального цикла.
у детей в возрасте до 3 лет отмечается наибольший риск развития нарушений функции печени при применении вальпроатов. В течение первых 6 мес лечения необходимо регулярно контролировать функциональные печеночные пробы, состав крови и уровень протромбина.
Применение в период беременности — в 1–2% случаев может вызвать пороки развития нервной трубки у плода (менингоцеле, расщелина позвоночника). Женщинам репродуктивного возраста лечение не следует прерывать, рекомендуется монотерапия в минимальной эффективной дозе, распределенной на несколько приемов в сутки.
вальпроевая кислота потенцирует действие нейролептиков, антидепрессантов; повышает концентрацию барбитуратов в плазме крови; снижает общую концентрацию фенитоина, повышая концентрацию его свободной фракции. Противосудорожные препараты — индукторы микросомальных ферментов печени (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) — снижают концентрацию вальпроевой кислоты в плазме крови.
клинические проявления острой массивной передозировки обычно протекают в виде комы различной степени с гипотонией мышц, гипорефлексией, миозом и угнетением дыхания. Неотложная помощь в стационаре должна включать промывание желудка (эффективно в течение 10–12 ч после приема таблеток), осмотический диурез, постоянный мониторинг функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В тяжелых случаях показаны диализ или обменное переливание крови. Существует единственное сообщение об успешном применении налоксона при остром отравлении вальпроевой кислотой. В случае значительной передозировки возможен летальный исход, однако в целом прогноз при передозировке благоприятен.