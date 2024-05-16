Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫКРОВЬ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫКровезаменители и белковые фракции плазмы кровиАльбуминАльбувенЦены в аптеках

Альбувен раствор для инфузий 20 % флакон 100 мл, №1 - Киев (790751) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 431 аптеке
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
2495,99
Экономия: -18,37 грн
2477,62 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
2736,00
Экономия: -251,40 грн
2484,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
2664,58 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
2757,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
2477,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
2427,58 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
2729,40
Экономия: -244,80 грн
2484,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
2917,48
Экономия: -390,84 грн
2526,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
2800,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
2827,02 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
2729,40
Экономия: -244,80 грн
2484,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
2917,44
Экономия: -487,16 грн
2430,28 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
2496,99
Экономия: -19,37 грн
2477,62 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (10)
2729,40
Экономия: -244,80 грн
2484,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (3)
2729,40
Экономия: -244,80 грн
2484,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
2521,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
3052,80
Экономия: -503,84 грн
2548,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
2650,10 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (3)
2718,62
Экономия: -98,86 грн
2619,76 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (7)
2722,80
Экономия: -238,20 грн
2484,60 грн