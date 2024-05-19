Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 670,00 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Володимирець, вул. Соборна, 37-А Всього: упаковка (1) 716,47 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 831,24 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 42 Всього: упаковка (1) 648,37 грн