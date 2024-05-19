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АТОМЕР М'ЯТА ТА ЕВКАЛІПТ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ 150 мл, №1 - Київ (498971) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
269,97
Економія: -15,83 грн
254,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
265,93
Економія: -11,79 грн
254,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
235,71
Економія: -10,00 грн
225,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
280,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
Всього: упаковка (7)
200,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
204,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 44/2
Всього: упаковка (1)
279,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
235,89
Економія: -7,62 грн
228,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
241,44
Економія: -15,73 грн
225,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 25
Всього: упаковка (1)
250,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
237,65
Економія: -39,06 грн
198,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (2)
184,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
184,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (4)
213,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
298,53
Економія: -18,82 грн
279,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
243,86
Економія: -15,59 грн
228,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
282,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166
Всього: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
264,33
Економія: -10,19 грн
254,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
293,00 грн