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АТОМЕР СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Київ (133188) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
276,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
272,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
275,53 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -39,85 грн
266,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -56,85 грн
266,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
276,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -33,85 грн
266,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 1-Н
Всього: упаковка (1)
275,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
275,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -51,85 грн
266,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (3)
287,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
287,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
275,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 5
Всього: упаковка (1)
273,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (1)
276,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
Всього: упаковка (2)
275,92 грн
D.s.
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
Всього: упаковка (1)
229,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
354,99
Економія: -88,85 грн
266,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (1)
253,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Вирівська, 52
Всього: упаковка (1)
145,50 грн