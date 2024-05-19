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АПАРАТ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇЇ КОРОНА , №1 - Київ (60990) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1577,13 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
1577,13 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
Всього: упаковка (1)
1802,45 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
1802,45 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1802,45 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
1821,63 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
1577,13 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом