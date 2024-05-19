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Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Київ (702600) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
58,61
Економія: -7,22 грн
51,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
64,56
Економія: -10,52 грн
54,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (4)
69,95
Економія: -8,94 грн
61,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
67,94
Економія: -7,20 грн
60,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
66,40
Економія: -6,55 грн
59,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
65,98
Економія: -5,56 грн
60,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -4,48 грн
51,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
68,29
Економія: -7,02 грн
61,27 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -19,06 грн
64,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
56,40
Економія: -5,03 грн
51,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (2)
62,93
Економія: -7,33 грн
55,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (2)
57,88
Економія: -4,47 грн
53,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
58,29
Економія: -7,98 грн
50,31 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -4,57 грн
64,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
61,02
Економія: -6,89 грн
54,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (2)
57,67
Економія: -3,77 грн
53,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
60,48
Економія: -6,16 грн
54,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
72,03
Економія: -11,01 грн
61,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
56,38
Економія: -4,53 грн
51,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
56,37
Економія: -5,22 грн
51,15 грн