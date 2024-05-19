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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (126285) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
110,00
Економія: -33,26 грн
76,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
110,00
Економія: -33,26 грн
76,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
54,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1), ампула (5)
77,00
Економія: -2,31 грн
74,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -2,23 грн
71,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: ампула (2)
54,14 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
85,10
Економія: -2,55 грн
82,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (2), ампула (9)
77,00
Економія: -2,31 грн
74,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: ампула (8)
79,50
Економія: -2,39 грн
77,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (2)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (2)
57,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (2), ампула (2)
78,40
Економія: -2,35 грн
76,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: ампула (7)
54,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (2), ампула (5)
78,40
Економія: -2,35 грн
76,05 грн