Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (126285) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
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Київ, вул. Татарська, 38-А
Жолдіфарм
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Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Біла ромашка
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Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2), ампула (9)
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Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Київ, бульв. Чоколівський, 19
Біла ромашка
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Київ, просп. Берестейський, 47
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Київ, просп. Науки, 9
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Київ, просп. Воскресенський, 14
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П