механізм дії . Верицигуат є стимулятором розчинної гуанілатциклази (РГЦ) — елементарного ферменту серцево-легеневої системи, який каталізує перетворення ГТФ на цГМФ у гладеньких м’язах судин після стимуляції, а відтак спричиняє розслаблення. Крім того, РГЦ є мішенню оксиду азоту (NO) і відіграє ключову фармакологічну роль у терапії стенокардії нітратами або молсидоміном.

Загалом внутрішньоклітинний цГМФ відіграє важливу роль у регуляції процесів, що впливають на судинний тонус, проліферацію, фіброз і запалення.

Патофізіологія серцевої недостатності пов’язана з порушенням синтезу NO і зниженням активності РГЦ. Верицигуат стимулює активність РГЦ безпосередньо і незалежно від NO, а також діє синергічно з NO, сприяючи розвитку NO-РГЦ-цГМФ-шляху. У результаті підвищується концентрація внутрішньоклітинного цГМФ, що може сприяти поліпшенню функції як міокарда, так і судин.

Фармакокінетика

Абсорбція . Абсолютна біодоступність верицигуату становить близько 93% при прийомі з їжею.

Прийом їжі з високим вмістом жирів і калорій збільшує t max приблизно з 1 год (натщесерце) до 4 год (після їди), збільшує експозицію верицигуату на 19% (AUC) та 9% (C max ), відповідно, для таблетки 5 мг та на 44% (AUC) та 41% (C max ), відповідно, для таблетки 10 мг порівняно з прийомом натщесерце.

Розподіл . Верицигуат приблизно на 98% зв’язується з білками плазми крові, в основному з альбуміном. Об’єм розподілу у стабільному стані становить близько 44 л.

Верицигуат накопичується у плазмі крові до рівнів 155-171% і досягає фармакокінетичного стійкого стану приблизно через 6 днів.

Метаболізм . Основним шляхом метаболізму верицигуату є N-глюкуронування (переважно під дією UGT1A9 та UGT1A1) до N-глюкуроніду, який фармакологічно неактивний. Таким чином, на частку N-глюкуроніду припадає близько 72% загальної AUC, а на частку незміненого верицигуату — близько 28% загальної AUC.

CYP-опосередкований метаболізм відіграє незначну роль (<5%).

Елімінація . Верицигуат має низький кліренс (1,6 л/год у здорових добровольців).

Т ½ верицигуату становить близько 20 год у здорових людей і 30 год у пацієнтів із серцевою недостатністю.

Приблизно 53% прийнятої внутрішньо дози виводиться нирками (в основному у вигляді N-глюкуроніду) і 45% — з калом (в основному у вигляді верицигуату).