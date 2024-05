фармакодинаміка. Механізм дії. Талазопариб є інгібітором ферменту полі(АДФ-рибозо)полімерази (PARP) ссавців, включаючи PARP1 та PARP2, які відіграють роль у репарації ДНК. Дослідження in vitro на лініях ракових клітин з дефектами генів репарації ДНК, включаючи BRCA1 та BRCA2, показали, що цитотоксичність, викликана талазопарибом, може включати інгібування ферментативної активності PARP та підвищене утворення комплексів PARP-ДНК, що приводить до пошкодження ДНК, зниження проліферації клітин. Протипухлинна активність талазопарибу спостерігалася в моделях ксенотрансплантата раку молочної залози, отриманих від пацієнтів з мутаціями в генах BRCA1 або BRCA2, або BRCA1 та BRCA2 дикого типу.

Електрофізіологія серця. У дозі 1 мг (рекомендована доза для лікування раку молочної залози) талазопариб не спричиняв значного подовження інтервалу Q–Tc (>20 мс).

Фармакокінетика. Після прийому талазопарибу в дозі 1 мг (рекомендована доза для лікування раку молочної залози) per os раз на добу як монотерапії середнє значення AUC і C max препарату в плазмі крові в рівноважному стані становили 208 (37%) нг·год/мл і 16,4 (32%). Середнє (CV%) значення концентрації перед введенням наступної дози у рівноважному стані становило 3,53 (61%) нг/мл.

Після прийому талазопарибу в дозі 0,5 мг (рекомендована доза для лікування раку передміхурової залози) per os раз на добу в комбінації з ензалутамідом середнє (CV%) значення концентрації перед введенням наступної дози в рівноважному стані становило 3,29–3,68 нг/мл (45–48%).

Фармакокінетика талазопарибу є лінійною у дозах 0,025–2 мг. Медіана коефіцієнта накопичення талазопарибу після перорального застосування 1 мг раз на добу становить 2,3–5,2. Концентрації талазопарибу в плазмі крові досягають рівноважного стану протягом 2–3 тиж при монотерапії і протягом 9 тиж при сумісному застосуванні з ензалутамідом.

Абсорбція. Середній час досягнення C max становить 1–2 год після прийому.

Після одноразового прийому талазопарибу в дозі 0,5 мг з їжею з високим вмістом жирів і калорій (приблизно 800–1000 калорій, при цьому 150, 250 і 500–600 калорій припадає на білки, вуглеводи і жири відповідно) середня C max знижувалася на 46%, медіана часу досягнення C max збільшувалася з 1 до 4 год, а значення AUC не змінювалося.

Розподіл. Середній уявний об’єм розподілу талазопарибу становить 420 л. Зв’язування талазопарибу з білками in vitro становить 74% і залежить від концентрації талазопарибу.

Середній кінцевий Т ½ з плазми крові (± стандартне відхилення) становить 90 (±58) год, а середній уявний пероральний кліренс (варіабельність між суб’єктами) становить 6,45 л/год (31%).

Метаболізм. Талазопариб піддається мінімальному метаболізму в печінці. Виявлені метаболічні шляхи включають моноокиснення, дегідрування, кон’югацію монодесфторталазопарибу з цистеїном та кон’югацію з глюкуронідом.

Виведення. Екскреція талазопарибу здійснюється переважно нирками — приблизно 68,7% (у незмінному вигляді 54,6%) від загальної введеної дози. З калом виводиться 19,7% (у незмінному вигляді 13,6%) талазопарибу.

Дослідження in vitro

Транспортери: талазопариб є субстратом транспортерів P-gp і BCRP, але не субстратом OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, BSEP, MATE1 або MATE2-K.

Талазопариб не є інгібітором P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, BSEP, MATE1 або MATE2-К.

Ферменти CYP: талазопариб не є інгібітором CYP 1A2, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6 або CYP 3A4/5.

Талазопариб не є індуктором CYP 1A2, CYP 2B6 або CYP 3A4.

UGT: талазопариб не є інгібітором ізоформ UGT (1A1, 1A4, 1A6, 1A9, 2B7 та 2B15).