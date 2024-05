Лікарські засоби Вплив на рівні препарату

Середній коефіцієнт за методом найменших квадратів (90 % ДІ) Рекомендації відносно одночасного застосування

АНАЛЕПТИКИ

Кофеїн 150 мг кофеїн AUC 1,26 (1,21-1,32) ↑

кофеїн C max 1,12 (1,06-1,19) ↔

кофеїн C min НД Коригувати дозу не потрібно.

АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ

Дигоксин 0,25 мг дигоксин AUC 1,39 (1,16-1,67) ↑

дигоксин C max 1,31 (1,14-1,51) ↑

дигоксин C min НД (пригнічення транспортера Р-гп) Плазмові концентрації дигоксину необхідно контролювати та відповідно титрувати дози дигоксину для отримання бажаного клінічного ефекту.

Аміодарон Взаємодія не досліджувалася. Можна очікувати незначного підвищення концентрацій аміодарону при його пероральному застосуванні.

(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)



Може виникати незначне підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення CYP 3A4 аміодароном. Режим лікування без софосбувіру :

при пероральному застосуванні аміодарону необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).



Режим лікування із софосбувіром :

одночасне застосування можливе лише за відсутності альтернативного лікування. Рекомендоване ретельне спостереження при застосуванні аміодарону одночасно з симепревіром та софосбувіром.

Дизопірамід

Флекаїнід

Мексилетин

Пропафенон

Хінідин Взаємодія не досліджувалась. При пероральному застосуванні цих лікарських засобів можна очікувати незначного підвищення концентрацій цих антиаритмічних препаратів.

(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику) При пероральному застосуванні цих антиаритмічних препаратів необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).

АНТИКОАГУЛЯНТИ

Варфарин 10 мг S-варфарин AUC 1,04 (1,00-1,07) ↔

S-варфарин C max 1,00 (0,94-1,06) ↔

S-варфарин C min НД

Коригувати дозу не потрібно, проте рекомендується контроль МНВ.

ПРОТИСУДОМНІ ПРЕПАРАТИ

Карбамазепін

Окскарбазепін

Фенобарбітал

Фенітоїн Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(потужна індукція CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з цими протисудомними препаратами не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичної ефективності симепревіру.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Есциталопрам 10 мг 1 раз на добу есциталопрам AUC 1,00 (0,97-1,03) ↔

есциталопрам C max 1,03 (0,99-1,07) ↔

есциталопрам C min 1,00 (0,95-1,05) ↔

симепревір AUC 0,75 (0,68-0,83) ↓

симепревір C max 0,80 (0,71-0,89) ↓

симепревір C min 0,68 (0,59-0,79) ↓ Коригувати дозу не потрібно.

АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ

Астемізол

Терфенадин Взаємодія не досліджувалась. Астемізол і терфенадин потенційно здатні спричиняти серцеву аритмію. Очікується незначне підвищення концентрацій цих антигістамінних препаратів у плазмі крові.

(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику) Одночасне застосування симепревіру з астемізолом або терфенадином не рекомендується.

ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ПРЕПАРАТИ

Антибіотики (системного застосування)

Азитроміцин Взаємодія не досліджувалась. Беручи до уваги шлях елімінації азитроміцину, взаємодія між азитроміцином і симепревіром не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Еритроміцин 500 мг 3 рази на добу еритроміцин AUC 1,90 (1,53-2,36) ↑

еритроміцин C max 1,59 (1,23-2,05) ↑

еритроміцин C min 3,08 (2,54-3,73) ↑

симепревір AUC 7,47 (6,41-8,70) ↑

симепревір C max 4,53 (3,91-5,25) ↑

симепревір C min 12,74 (10,19-15,93) ↑

(пригнічення ферментів CYP 3A4 та транспортера Р-гп еритроміцином і симепревіром) Одночасне застосування симепревіру з еритроміцином системного застосування не рекомендується.

Кларитроміцин

Телітроміцин Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з кларитроміцином або телітроміцином не рекомендується.

Протигрибкові препарати (системного застосування)

Ітраконазол

Кетоконазол

Посаконазол Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з ітраконазолом, кетоконазолом або посаконазолом системного застосування не рекомендується.

Флуконазол

Вориконазол Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(незначне або помірне пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з системним флуконазолом або вориконазолом не рекомендується.

Протитуберкульозні засоби

Бедаквілін Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Рифампіцин 600 мг 1 раз на добу рифампіцин AUC 1,00 (0,93-1,08) ↔

рифампіцин C max 0,92 (0,80-1,07) ↔

рифампіцин C min НД

25-дезацетил-рифампіцин AUC 1,24 (1,13-1,36) ↑

25-дезацетил-рифампіцин C max 1,08 (0,98-1,19) ↔

25-дезацетил-рифампіцин C min НД

симепревір AUC 0,52 (0,41-0,67) ↓

симепревір C max 1,31 (1,03-1,66) ↑

симепревір C min 0,08 (0,06-0,11) ↓

(індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з рифампіцином не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.

Рифабутин

Рифапентин Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з рифабутином або рифапентином не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.

ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ

Декстрометорфан (ДКМ) 30 мг ДКМ AUC 1,08 (0,87-1,35) ↑

ДКМ C max 1,21 (0,93-1,57) ↑

ДКМ C min НД

декстрорфан AUC 1,09 (1,03-1,15) ↔

декстрорфан C max 1,03 (0,93-1,15) ↔

декстрорфан C min НД Коригувати дозу не потрібно.

БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ (перорального застосування)

Амлодипін

Бепридил

Дилтіазем

Фелодипін

Нікардипін

Ніфедипін

Нісолдипін

Верапаміл Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій блокаторів кальцієвих каналів перорального застосування у плазмі крові.

(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику та Р-гп транспортера)



Концентрації симепревіру можуть підвищуватись через незначне пригнічення CYP 3A4 амлодипіном та помірне пригнічення CYP 3A4 дилтіаземом і верапамілом. При пероральному застосуванні цих блокаторів кальцієвих каналів необхідна обережність та клінічне спостереження за пацієнтами.

ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ

Дексаметазон (системний) Взаємодія не досліджувалась. Очікується зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(помірна індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з системним дексаметазоном не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.

Будесонід

Флутиказон

Метилпреднізолон

Преднізон Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ЗАСОБИ

Антациди

Гідроксид алюмінію або магнію, карбонат кальцію Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Антагоністи H 2 -рецепторів

Циметидин

Нізатидин

Ранітидин Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Пропульсанти

Цисаприд Взаємодія не досліджувалась. Цисаприд здатен спричиняти серцеву аритмію. Може спостерігатися підвищення концентрацій цисаприду в плазмі крові.

(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику) Одночасне застосування симепревіру з цисапридом не рекомендується.

Інгібітори протонної помпи

Омепразол 40 мг омепразол AUC 1,21 (1,00-1,46) ↑

омепразол C max 1,14 (0,93-1,39) ↑

омепразол C min НД Коригувати дозу не потрібно.

Декслансопразол

Езомепразол

Лансопразол

Пантопразол

Рабепразол Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ гепатиту С

Противірусні препарати

Даклатасвір 60 мг 1 раз на добу даклатасвір AUC 1,96 (1,84-2,10) ↑

даклатасвір C max 1,50 (1,39-1,62) ↑

даклатасвір C min 2,68 (2,42-2,98) ↑

симепревір AUC 1,44 (1,32-1,56) ↑

симепревір C max 1,39 (1,27-1,52) ↑

симепревір C min 1,49 (1,33-1,67) ↑ Коригувати дозу не потрібно.

Ледіпасвір 30 мг 1 раз на добу ледіпасвір AUC 1,92 (1,77-2,07) ↑

ледіпасвір C max 1,81 (1,69-2,94) ↑

ледіпасвір C min НД

симепревір AUC 2,69 (2,44-2,96) ↑

симепревір C max 2,61 (2,34-2,86) ↑

симепревір C min НД Концентрації ледіпасвіру та симепревіру збільшуються при одночасному застосуванні. Одночасне застосування симепревіру з ледіпасвіром не рекомендується.

Софосбувір 400 мг 1 раз на добу софосбувір AUC 3,16 (2,25-4,44) ↑

софосбувір C max 1,91 (1,26-2,90) ↑

софосбувір C min НД

GS-331007 AUC 1,09 (0,87-1,37) ↔

GS-331007 C max 0,69 (0,52-0,93) ↓

GS-331007 C min НД

симепревір AUC 0,94 (0,67-1,33) ↔

симепревір C max 0,96 (0,71-1,30) ↔

симепревір C min НД Підвищення концентрацій софосбувіру в плазмі крові, що спостерігалось у попередньому фармакокінетичному субдослідженні, не є клінічно важливим.

РОСЛИННІ ЗАСОБИ

Молочний чортополох (Silybum marianum) Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з молочним чортополохом не рекомендується.

Екстракт звіробою (Hypericum perforatum) Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з екстрактом звіробою не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.

ЗАСОБИ ПРОТИ ВІЛ

Антиретровірусні препарати – антагоністи CCR5

Маравірок Взаємодія не досліджувалася. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. При одночасному застосуванні симепревіру з маравіроком коригувати дозу жодного з цих препаратів не потрібно.

Антиретровірусні препарати – інгібітори інтегрази

Ралтегравір 400 мг 2 рази на добу ралтегравір AUC 1,08 (0,85-1,38) ↑

ралтегравір C max 1,03 (0,78-1,36) ↔

ралтегравір C min 1,14 (0,97-1,36) ↑

симепревір AUC 0,89 (0,81-0,98) ↔

симепревір C max 0,93 (0,85-1,02) ↔

симепревір C min 0,86 (0,75-0,98) ↓ Коригувати дозу не потрібно.

Долутегравір Взаємодія не досліджувалася. Клінічно важливої взаємодії між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Антиретровірусні препарати – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)

Ефавіренц 600 мг 1 раз на добу ефавіренц AUC 0,90 (0,85-0,95) ↔

ефавіренц max 0,97 (0,89-1,06) ↔

ефавіренц C min 0,87 (0,81-0,93) ↔

симепревір AUC 0,29 (0,26-0,33) ↓

симепревір C max 0,49 (0,44-0,54) ↓

симепревір C min 0,09 (0,08-0,12) ↓

(індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з ефавіренцом не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.

Рилпівірин 25 мг 1 раз на добу рилпівірин AUC 1,12 (1,05-1,19) ↔

рилпівірин C max 1,04 (0,95-1,13) ↔

рилпівірин C min 1,25 (1,16-1,35) ↑

симепревір AUC 1,06 (0,94-1,19) ↔

симепревір C max 1,10 (0,97-1,26) ↑

симепревір C min 0,96 (0,83-1,11) ↔ Коригувати дозу не потрібно.

Інші ННІЗТ (делавірдин, етравірин, невірапін) Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(Індукція [етравірин або невірапін] або пригнічення [делавірдин] ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з делавірдином, етравірином або невірапіном не рекомендується.

Антиретровірусні препарати – нуклеозидні або нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази (Н(т)ІЗТ)

Тенофовіру дизопроксилу фумарат 300 мг 1 раз на добу тенофовір AUC 1,18 (1,13-1,24) ↔

тенофовір C max 1,19 (1,10-1,30) ↑

тенофовір C min 1,24 (1,15-1,33) ↑

симепревір AUC 0,86 (0,76-0,98) ↓

симепревір C max 0,85 (0,73-0,99) ↓

симепревір C min 0,93 (0,78-1,11) ↓ Коригувати дозу не потрібно.

Інші Н(т)ІЗТ (абакавір, диданозин, емтрицитабін, ламівудин, ставудин, зидовудин) Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

Антиретровірусні препарати – інгібітори протеази (ІП)

Дарунавір/ритонавір 800/100 мг 1 раз на добу дарунавір AUC 1,18 (1,11-1,25) ↑

дарунавір C max 1,04 (0,99-1,10) ↔

дарунавір C min 1,31 (1,13-1,52) ↑

ритонавір AUC 1,32 (1,25-1,40) ↑

ритонавір C max 1,23 (1,14-1,32) ↑

ритонавір C min 1,44 (1,30-1,61) ↑

симепревір AUC 2,59 (2,15-3,11) ↑*

симепревір C max 1,79 (1,55-2,06) ↑*

симепревір C min 4,58 (3,54-5,92) ↑*

*Дарунавір/ритонавір + 50 мг симепревіру порівняно з 150 мг тільки симепревіру (потужне пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з дарунавіром/ритонавіром не рекомендується.

Ритонавір 100 мг 2 рази на добу симепревір AUC 7,18 (5,63-9,15) ↑

симепревір C max 4,70 (3,84-5,76) ↑

симепревір C min 14,35 (10,29-20,01) ↑

(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з ритонавіром не рекомендується.

Інші ритонавір-потенційовані або непотенційовані ІП ВІЛ (наприклад атазанавір, (фос)ампренавір, лопінавір, індинавір, нельфінавір, саквінавір, типранавір) Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(індукція або пригнічення ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з будь-яким ІП ВІЛ, з ритонавіром або без нього, не рекомендується.

Лікарські засоби із вмістом кобіцистату Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.

(потужна індукція ферменту CYP 3A4) Одночасне застосування симепревіру з лікарськими засобами із вмістом кобіцистату не рекомендується.

ІНГІБІТОРИ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗИ

Розувастатин 10 мг розувастатин AUC 2,81 (2,34-3,37) ↑

розувастатин C max 3,17 (2,57-3,91) ↑

розувастатин C min НД

(пригнічення транспортерів OATP1B1/3, BCRP) При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу розувастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.

Пітавастатин

Правастатин Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій пітавастатину та правастатину в плазмі крові.

(пригнічення транспортера OATP1B1/3) При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу пітавастатину та правастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.

Аторвастатин 40 мг аторвастатин AUC 2,12 (1,72-2,62) ↑

аторвастатин C max 1,70 (1,42-2,04) ↑

аторвастатин C min НД

2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08-2,52) ↑

2-OH-аторвастатин C max 1,98 (1,70-2,31) ↑

2-OH-аторвастатин C min НД

(пригнічення транспортерів OATP1B1/3 та/або ферменту CYP 3A4)

Очікується підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення OATP1B1 аторвастатином. При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу аторвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.

Симвастатин 40 мг симвастатин AUC 1,51 (1,32-1,73) ↑

симвастатин C max 1,46 (1,17-1,82) ↑

симвастатин C min НД

симвастатинова кислота AUC 1,88 (1,63-2,17) ↑

симвастатинова кислота C max 3,03 (2,49-3,69) ↑

симвастатинова кислота C min НД

(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4) При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу симвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.

Ловастатин Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій ловастатину в плазмі крові.

(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4) При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу ловастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.

Флувастатин Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ

Етинілестрадіол та норетиндрон 0,035 мг 1 раз на добу/1 мг 1 раз на добу етинілестрадіол AUC 1,12 (1,05-1,20) ↔

етинілестрадіол C max 1,18 (1,09-1,27) ↑

етинілестрадіол C min 1,00 (0,89-1,13) ↔

норетиндрон AUC 1,15 (1,08-1,22) ↔

норетиндрон C max 1,06 (0,99-1,14) ↔

норетиндрон C min 1,24 (1,13-1,35) ↑ Коригувати дозу не потрібно.

ІМУНОСУПРЕСАНТИ

Циклоспорин 100 мг індивідуально підібрана доза циклоспорин AUC 1,19 (1,13-1,26) ↑

циклоспорин C max 1,16 (1,07-1,26) ↑

циклоспорин C min НД

симепревір AUC 5,81 (3,56-9,48) ↑

симепревір C max 4,74 (3,12-7,18) ↑

симепревір C min НД

(пригнічення OATP1B1/3, Р-гп та CYP 3A циклоспорином) Одночасне застосування циклоспорину з симепревіром не рекомендується.

Такролімус 2 мг індивідуально підібрана доза такролімус AUC 0,83 (0,59-1,16) ↓

такролімус C max 0,76 (0,65-0,90) ↓

такролімус C min НД

симепревір AUC 1,85 (1,18-2,91) ↑

симепревір C max 1,79 (1,22-2,62) ↑

симепревір C min НД

(пригнічення OATP1B1 такролімусом) При одночасному застосуванні з симепревіром коригувати дозу не потрібно. Рекомендується контроль концентрацій такролімусу в крові.

Сиролімус Взаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення або зниження концентрацій сиролімусу в плазмі крові. Рекомендується контроль концентрацій плазмі в крові.

НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ

Метадон 30-150 мг 1 раз на добу, індивідуальна доза R(–) метадон AUC 0,99 (0,91-1,09) ↔

R(–) метадон C max 1,03 (0,97-1,09) ↔

R(–) метадон C min 1,02 (0,93-1,12) ↔ Коригувати дозу не потрібно.

Бупренорфін

Налоксон Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.

ІНГІБІТОРИ ФДЕ-5

Силденафіл

Тадалафіл

Варденафіл Взаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення концентрації інгібіторів ФДЕ-5.

(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику)



Може спостерігатися незначне підвищення концентрації симепревіру в плазмі крові внаслідок слабкого пригнічення OATP1B1 силденафілом. При одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом, варденафілом або тадалафілом в дозах, що призначені для лікування еректильної дисфункції, коригувати дозу не потрібно.



Може потребуватися корекція дози інгібітора ФДЕ-5 при одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом або тадалафілом, які приймають постійно у дозах, необхідних для лікування легеневої артеріальної гіпертензії. Слід розглянути можливість початку лікування з найменшої дози інгібітора ФДЕ-5 з поступовим збільшенням за необхідності. Слід спостерігати за станом таких пацієнтів.

СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ/АНКСІОЛІТИКИ

Мідазолам

Пероральний : 0,075 мг/кг

В/в : 0,025 мг/кг Пероральний :

мідазолам AUC 1,45 (1,35-1,57) ↑

мідазолам C max 1,31 (1,19-1,45) ↑

мідазолам C min НД

В/в :

мідазолам AUC 1,10 (0,95-1,26) ↑

мідазолам C max 0,78 (0,52-1,17) ↓

мідазолам C min НД

(слабке пригнічення активності CYP 3A4 у кишечнику) При в/в застосуванні впливу на концентрації мідазоламу в плазмі крові не спостерігалось, оскільки симепревір не пригнічує активність CYP 3A4 в печінці.

Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.

Триазолам (пероральний) Взаємодія не досліджувалася. Очікується незначне підвищення концентрацій триазоламу в плазмі крові.

(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику) Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.

ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ