Всі аптеки України
Активні речовини — “С”СИМЕПРЕВІР (SIMEPREVIRUM)

СИМЕПРЕВІР (SIMEPREVIRUM) Діюча речовина

фармакодинаміка. Симепревір — специфічний інгібітор NS3/4A протеази вірусу гепатиту С (ВГС), яка має суттєве значення для реплікації вірусу. За результатами біохімічного аналізу крові симепревір пригнічував протеолітичну активність рекомбінантних протеаз NS3/4A ВГС генотипу 1а та 1b з медіаною значень Кі 0,5 нМ та 1,4 нМ відповідно.
Фармакокінетика. AUC у пацієнтів із інфекцією ВГС була приблизно в 2-3 рази вище за ту, яка спостерігалась у здорових суб’єктів. Cmax та AUC симепревіру були однаковими при одночасному застосуванні пегінтерферону альфа і рибавірину порівняно з застосуванням тільки симепревіру.
Біодоступність симепревіру після однократного застосування у дозі 150 мг з їжею складає 62%. Cmax загалом досягаються через 4-6 год після прийому дози.
Вплив їжі на абсорбцію. У порівнянні з прийомом натще застосування симепревіру з їжею у здорових суб’єктів підвищувало AUC на 61% після калорійного сніданку з високим вмістом жирів (928 ккал) та на 69% після сніданку зі звичайним вмістом калорій (533 ккал) і затримувало абсорбцію на 1 год та 1,5 год відповідно.
Симепревір слід приймати з їжею. Тип їжі не впливає на концентрацію симепревіру.
Симепревір значною мірою зв’язується з протеїнами плазми (>99,9%), переважно з альбуміном та, меншою мірою, з альфа-1-кислим глікопротеїном. Зв’язування з протеїнами плазми незначно змінюється у пацієнтів із нирковою або печінковою недостатністю.
Симепревір метаболізується в печінці. Симепревір переважно піддається окислювальному метаболізму за допомогою системи CYP 3A4 печінки. Помірні або потужні інгібітори CYP 3A4 значно підвищують, а помірні або потужні індуктори CY3 A4 значно знижують концентрацію симепревіру в плазмі крові. Симепревір не індукує CYP 1A2 або CYP 3A4 in vitro. Симепревір не є клінічно значимим інгібітором ферментної активності катепсину А.
Симепревір виводиться з жовчю. Після однократного перорального прийому 200 мг 14C-симепревіру здоровими суб’єктами в середньому 91% загальної радіоактивності виявляли у калі. Менш ніж 1% застосованої дози виявляли у сечі. Незмінений симепревір у калі складав приблизно 31% застосованої дози.
Т½ — 10-13 год у здорових суб’єктів та 41 год у пацієнтів із ВГС, які отримували 200 мг симепревіру.

лікування хронічного гепатиту С (ХГС) у дорослих пацієнтів у комбінації з іншими лікарськими засобами.

рекомендована доза — 1 капсула 150 мг 1 раз на добу під час їди впродовж 12 тижнів.
Симепревір не призначають як монотерапію. Симепревір застосовують у комбінації з іншими лікарськими засобами для лікування ХГС. Перед початком лікування симепревіром з пегінтерфероном альфа та рибавірином пацієнтів із ВГС генотипу 1а слід провести аналіз на наявність вірусу з поліморфізмом NS3 Q80K.
Див. також інструкції для медичного застосування лікарських засобів, які застосовують у комбінації з симепревіром.
Препарати, які рекомендовано призначати разом з симепревіром, та тривалість комбінованої терапії.

ПацієнтиЛікуванняТривалість
Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4, які не отримували лікування раніше, пацієнти з рецидивом в анамнезі, з відсутністю відповіді на попереднє лікування (включаючи пацієнтів з частковою відповіддю та повною відсутністю відповіді), з цирозом або без нього, з коінфекцією ВІЛ або без такоїСимепревір + софосбувір (+/– рибавірин)12 тижнів
Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4, які не отримували лікування раніше, та пацієнти з рецидивом в анамнезі  
з цирозом або без цирозу, без коінфекції ВІЛ без цирозу, з коінфекцією ВІЛСимепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин24 тиж
Застосування симепревіру слід розпочинати у комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 12 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.
з цирозом, з коінфекцією ВІЛСимепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин48 тижнів
Застосування симепревіру слід розпочинати у комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 36 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.
Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4 з відсутністю відповіді на попереднє лікування (включаючи пацієнтів з частковою відповіддю та повною відсутністю відповіді) з цирозом або без цирозу, з коінфекцією ВІЛ або без такоїСимепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин48 тижнів
Застосування симепревіру слід розпочинати в комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 36 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.

підвищена чутливість до діючої або будь-якої з допоміжних речовин.

Клас систем органівКатегорія частотиСимепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин
N=781
Респіраторні, торакальні і медіастинальні розладидуже частодиспное
Шлунково-кишкові порушеннядуже часто
часто		нудота
запор
Гепатобіліарні порушеннячастопідвищення рівня білірубіну в крові
Розлади з боку шкіри та підшкірної тканинидуже часто
часто		висипання, свербіж
реакція світлочутливості

Окремі побічні ефекти
Висип і свербіж. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром висипання і свербіж спостерігались у 21,8% і 21,9% пацієнтів відповідно. Більшість випадків висипання та свербежу у пацієнтів, яких лікували симепревіром, були від легкого до помірного ступеня тяжкості. Підвищення рівня білірубіну в крові. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром підвищення рівня білірубіну в крові спостерігалося у 7,4% пацієнтів порівняно з 2,8% пацієнтів, які отримували плацебо, пегінтерферон альфа і рибавірин. Під час застосування симепревіру з пегінтерфероном альфа і рибавірином підвищення рівня прямого і непрямого білірубіну загалом не пов’язувались із зростанням рівня печінкових трансаміназ і нормалізувались після закінчення лікування.
Реакції світлочутливості. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром реакції світлочутливості спостерігалися у 4,7% пацієнтів групи симепревіру порівняно з 0,8% пацієнтів групи плацебо, пегінтерферону альфа та рибавірину. Більшість реакцій світлочутливості у пацієнтів групи симепревіру були від легкого до середнього ступеня тяжкості.
Задишка. Під час перших 12 тижнів лікування симепревіром задишка спостерігалася у 11,8% пацієнтів, що приймали симепревір, порівняно з 7,6% пацієнтів, які отримували плацебо, пегінтерферон альфа і рибавірин.
Аритмія. При одночасному застосуванні симепревіру у комбінації з софосбувіром та аміодароном спостерігалися випадки брадикардії.
Печінкова недостатність. Концентрація симепревіру в плазмі крові значно підвищується у пацієнтів із тяжкою печінковою недостатністю. Спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків підвищення рівня білірубіну при підвищенні плазмової концентрації симепревіру. Це явище не пов’язувалось із будь-яким негативним впливом на печінку. Повідомлялося про більш високу частоту анемії у пацієнтів із прогресуючим фіброзом.

Лікарські засоби Вплив на рівні препарату
Середній коефіцієнт за методом найменших квадратів (90 % ДІ)		Рекомендації відносно одночасного застосування
АНАЛЕПТИКИ
Кофеїн 150 мгкофеїн AUC 1,26 (1,21-1,32) ↑
кофеїн Cmax 1,12 (1,06-1,19) ↔
кофеїн Cmin НД		Коригувати дозу не потрібно.
АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
Дигоксин 0,25 мгдигоксин AUC 1,39 (1,16-1,67) ↑
дигоксин Cmax 1,31 (1,14-1,51) ↑
дигоксин Cmin НД (пригнічення транспортера Р-гп)		Плазмові концентрації дигоксину необхідно контролювати та відповідно титрувати дози дигоксину для отримання бажаного клінічного ефекту.
АміодаронВзаємодія не досліджувалася. Можна очікувати незначного підвищення концентрацій аміодарону при його пероральному застосуванні.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)

Може виникати незначне підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення CYP 3A4 аміодароном.		Режим лікування без софосбувіру:
при пероральному застосуванні аміодарону необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).

Режим лікування із софосбувіром:
одночасне застосування можливе лише за відсутності альтернативного лікування. Рекомендоване ретельне спостереження при застосуванні аміодарону одночасно з симепревіром та софосбувіром.
Дизопірамід
Флекаїнід
Мексилетин
Пропафенон
Хінідин		Взаємодія не досліджувалась. При пероральному застосуванні цих лікарських засобів можна очікувати незначного підвищення концентрацій цих антиаритмічних препаратів.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)		При пероральному застосуванні цих антиаритмічних препаратів необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).
АНТИКОАГУЛЯНТИ
Варфарин 10 мгS-варфарин AUC 1,04 (1,00-1,07) ↔
S-варфарин Cmax 1,00 (0,94-1,06) ↔
S-варфарин Cmin НД
Коригувати дозу не потрібно, проте рекомендується контроль МНВ.
ПРОТИСУДОМНІ ПРЕПАРАТИ
Карбамазепін
Окскарбазепін
Фенобарбітал
Фенітоїн		Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужна індукція CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з цими протисудомними препаратами не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичної ефективності симепревіру.
АНТИДЕПРЕСАНТИ
Есциталопрам 10 мг 1 раз на добуесциталопрам AUC 1,00 (0,97-1,03) ↔
есциталопрам Cmax 1,03 (0,99-1,07) ↔
есциталопрам Cmin 1,00 (0,95-1,05) ↔
симепревір AUC 0,75 (0,68-0,83) ↓
симепревір Cmax 0,80 (0,71-0,89) ↓
симепревір Cmin 0,68 (0,59-0,79) ↓		Коригувати дозу не потрібно.
АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
Астемізол
Терфенадин		Взаємодія не досліджувалась. Астемізол і терфенадин потенційно здатні спричиняти серцеву аритмію. Очікується незначне підвищення концентрацій цих антигістамінних препаратів у плазмі крові.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)		Одночасне застосування симепревіру з астемізолом або терфенадином не рекомендується.
ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ПРЕПАРАТИ
Антибіотики (системного застосування)
АзитроміцинВзаємодія не досліджувалась. Беручи до уваги шлях елімінації азитроміцину, взаємодія між азитроміцином і симепревіром не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Еритроміцин 500 мг 3 рази на добуеритроміцин AUC 1,90 (1,53-2,36) ↑
еритроміцин Cmax 1,59 (1,23-2,05) ↑
еритроміцин Cmin 3,08 (2,54-3,73) ↑
симепревір AUC 7,47 (6,41-8,70) ↑
симепревір Cmax 4,53 (3,91-5,25) ↑
симепревір Cmin 12,74 (10,19-15,93) ↑
(пригнічення ферментів CYP 3A4 та транспортера Р-гп еритроміцином і симепревіром)		Одночасне застосування симепревіру з еритроміцином системного застосування не рекомендується.
Кларитроміцин
Телітроміцин		Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з кларитроміцином або телітроміцином не рекомендується.
Протигрибкові препарати (системного застосування)
Ітраконазол
Кетоконазол
Посаконазол		Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з ітраконазолом, кетоконазолом або посаконазолом системного застосування не рекомендується.
Флуконазол
Вориконазол		Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(незначне або помірне пригнічення ферменту CYP 3A4) 		Одночасне застосування симепревіру з системним флуконазолом або вориконазолом не рекомендується.
Протитуберкульозні засоби
БедаквілінВзаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Рифампіцин 600 мг 1 раз на добурифампіцин AUC 1,00 (0,93-1,08) ↔
рифампіцин Cmax 0,92 (0,80-1,07) ↔
рифампіцин Cmin НД
25-дезацетил-рифампіцин AUC 1,24 (1,13-1,36) ↑
25-дезацетил-рифампіцин Cmax 1,08 (0,98-1,19) ↔
25-дезацетил-рифампіцин Cmin НД
симепревір AUC 0,52 (0,41-0,67) ↓
симепревір Cmax 1,31 (1,03-1,66) ↑
симепревір Cmin 0,08 (0,06-0,11) ↓
(індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з рифампіцином не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
Рифабутин
Рифапентин		Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з рифабутином або рифапентином не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
Декстрометорфан (ДКМ) 30 мгДКМ AUC 1,08 (0,87-1,35) ↑
ДКМ Cmax 1,21 (0,93-1,57) ↑
ДКМ Cmin НД
декстрорфан AUC 1,09 (1,03-1,15) ↔
декстрорфан Cmax 1,03 (0,93-1,15) ↔
декстрорфан Cmin НД		Коригувати дозу не потрібно.
БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ (перорального застосування)
Амлодипін
Бепридил
Дилтіазем
Фелодипін
Нікардипін
Ніфедипін
Нісолдипін
Верапаміл		Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій блокаторів кальцієвих каналів перорального застосування у плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику та Р-гп транспортера)

Концентрації симепревіру можуть підвищуватись через незначне пригнічення CYP 3A4 амлодипіном та помірне пригнічення CYP 3A4 дилтіаземом і верапамілом.		При пероральному застосуванні цих блокаторів кальцієвих каналів необхідна обережність та клінічне спостереження за пацієнтами.
ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ
Дексаметазон (системний)Взаємодія не досліджувалась. Очікується зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(помірна індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з системним дексаметазоном не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
Будесонід
Флутиказон
Метилпреднізолон
Преднізон		Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ЗАСОБИ
Антациди
Гідроксид алюмінію або магнію, карбонат кальціюВзаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Антагоністи H2-рецепторів
Циметидин
Нізатидин
Ранітидин 		Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Пропульсанти
ЦисапридВзаємодія не досліджувалась. Цисаприд здатен спричиняти серцеву аритмію. Може спостерігатися підвищення концентрацій цисаприду в плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику)		Одночасне застосування симепревіру з цисапридом не рекомендується.
Інгібітори протонної помпи
Омепразол 40 мгомепразол AUC 1,21 (1,00-1,46) ↑
омепразол Cmax 1,14 (0,93-1,39) ↑
омепразол Cmin НД		Коригувати дозу не потрібно.
Декслансопразол
Езомепразол
Лансопразол
Пантопразол
Рабепразол		Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ гепатиту С
Противірусні препарати
Даклатасвір 60 мг 1 раз на добудаклатасвір AUC 1,96 (1,84-2,10) ↑
даклатасвір Cmax 1,50 (1,39-1,62) ↑
даклатасвір Cmin 2,68 (2,42-2,98) ↑
симепревір AUC 1,44 (1,32-1,56) ↑
симепревір Cmax 1,39 (1,27-1,52) ↑
симепревір Cmin 1,49 (1,33-1,67) ↑		Коригувати дозу не потрібно.
Ледіпасвір 30 мг 1 раз на добуледіпасвір AUC 1,92 (1,77-2,07) ↑
ледіпасвір Cmax 1,81 (1,69-2,94) ↑
ледіпасвір Cmin НД
симепревір AUC 2,69 (2,44-2,96) ↑
симепревір Cmax 2,61 (2,34-2,86) ↑
симепревір Cmin НД		Концентрації ледіпасвіру та симепревіру збільшуються при одночасному застосуванні. Одночасне застосування симепревіру з ледіпасвіром не рекомендується.
Софосбувір 400 мг 1 раз на добусофосбувір AUC 3,16 (2,25-4,44) ↑
софосбувір Cmax 1,91 (1,26-2,90) ↑
софосбувір Cmin НД
GS-331007 AUC 1,09 (0,87-1,37) ↔
GS-331007 Cmax 0,69 (0,52-0,93) ↓
GS-331007 Cmin НД
симепревір AUC 0,94 (0,67-1,33) ↔
симепревір Cmax 0,96 (0,71-1,30) ↔
симепревір Cmin НД		Підвищення концентрацій софосбувіру в плазмі крові, що спостерігалось у попередньому фармакокінетичному субдослідженні, не є клінічно важливим.
РОСЛИННІ ЗАСОБИ
Молочний чортополох (Silybum marianum)Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з молочним чортополохом не рекомендується.
Екстракт звіробою (Hypericum perforatum)Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з екстрактом звіробою не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
ЗАСОБИ ПРОТИ ВІЛ
Антиретровірусні препарати – антагоністи CCR5
МаравірокВзаємодія не досліджувалася. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.При одночасному застосуванні симепревіру з маравіроком коригувати дозу жодного з цих препаратів не потрібно.
Антиретровірусні препарати – інгібітори інтегрази
Ралтегравір 400 мг 2 рази на добуралтегравір AUC 1,08 (0,85-1,38) ↑
ралтегравір Cmax 1,03 (0,78-1,36) ↔
ралтегравір Cmin 1,14 (0,97-1,36) ↑
симепревір AUC 0,89 (0,81-0,98) ↔
симепревір Cmax 0,93 (0,85-1,02) ↔
симепревір Cmin 0,86 (0,75-0,98) ↓ 		Коригувати дозу не потрібно.
ДолутегравірВзаємодія не досліджувалася. Клінічно важливої взаємодії між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Антиретровірусні препарати – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)
Ефавіренц 600 мг 1 раз на добуефавіренц AUC 0,90 (0,85-0,95) ↔
ефавіренц max 0,97 (0,89-1,06) ↔
ефавіренц Cmin 0,87 (0,81-0,93) ↔
симепревір AUC 0,29 (0,26-0,33) ↓
симепревір Cmax 0,49 (0,44-0,54) ↓
симепревір Cmin 0,09 (0,08-0,12) ↓
(індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з ефавіренцом не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
Рилпівірин 25 мг 1 раз на добурилпівірин AUC 1,12 (1,05-1,19) ↔
рилпівірин Cmax 1,04 (0,95-1,13) ↔
рилпівірин Cmin 1,25 (1,16-1,35) ↑
симепревір AUC 1,06 (0,94-1,19) ↔
симепревір Cmax 1,10 (0,97-1,26) ↑
симепревір Cmin 0,96 (0,83-1,11) ↔ 		Коригувати дозу не потрібно.
Інші ННІЗТ (делавірдин, етравірин, невірапін)Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(Індукція [етравірин або невірапін] або пригнічення [делавірдин] ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з делавірдином, етравірином або невірапіном не рекомендується.
Антиретровірусні препарати – нуклеозидні або нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази (Н(т)ІЗТ)
Тенофовіру дизопроксилу фумарат 300 мг 1 раз на добутенофовір AUC 1,18 (1,13-1,24) ↔
тенофовір Cmax 1,19 (1,10-1,30) ↑
тенофовір Cmin 1,24 (1,15-1,33) ↑
симепревір AUC 0,86 (0,76-0,98) ↓
симепревір Cmax 0,85 (0,73-0,99) ↓
симепревір Cmin 0,93 (0,78-1,11) ↓ 		Коригувати дозу не потрібно.
Інші Н(т)ІЗТ (абакавір, диданозин, емтрицитабін, ламівудин, ставудин, зидовудин)Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
Антиретровірусні препарати – інгібітори протеази (ІП)
Дарунавір/ритонавір 800/100 мг 1 раз на добударунавір AUC 1,18 (1,11-1,25) ↑
дарунавір Cmax 1,04 (0,99-1,10) ↔
дарунавір Cmin 1,31 (1,13-1,52) ↑
ритонавір AUC 1,32 (1,25-1,40) ↑
ритонавір Cmax 1,23 (1,14-1,32) ↑
ритонавір Cmin 1,44 (1,30-1,61) ↑
симепревір AUC 2,59 (2,15-3,11) ↑*
симепревір Cmax 1,79 (1,55-2,06) ↑*
симепревір Cmin 4,58 (3,54-5,92) ↑*
*Дарунавір/ритонавір + 50 мг симепревіру порівняно з 150 мг тільки симепревіру (потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з дарунавіром/ритонавіром не рекомендується.
Ритонавір 100 мг 2 рази на добусимепревір AUC 7,18 (5,63-9,15) ↑
симепревір Cmax 4,70 (3,84-5,76) ↑
симепревір Cmin 14,35 (10,29-20,01) ↑
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з ритонавіром не рекомендується.
Інші ритонавір-потенційовані або непотенційовані ІП ВІЛ (наприклад атазанавір, (фос)ампренавір, лопінавір, індинавір, нельфінавір, саквінавір, типранавір)Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція або пригнічення ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з будь-яким ІП ВІЛ, з ритонавіром або без нього, не рекомендується.
Лікарські засоби із вмістом кобіцистатуВзаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужна індукція ферменту CYP 3A4)		Одночасне застосування симепревіру з лікарськими засобами із вмістом кобіцистату не рекомендується.
ІНГІБІТОРИ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗИ
Розувастатин 10 мгрозувастатин AUC 2,81 (2,34-3,37) ↑
розувастатин Cmax 3,17 (2,57-3,91) ↑
розувастатин Cmin НД
(пригнічення транспортерів OATP1B1/3, BCRP)		При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу розувастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
Пітавастатин
Правастатин		Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій пітавастатину та правастатину в плазмі крові.
(пригнічення транспортера OATP1B1/3)		При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу пітавастатину та правастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
Аторвастатин 40 мгаторвастатин AUC 2,12 (1,72-2,62) ↑
аторвастатин Cmax 1,70 (1,42-2,04) ↑
аторвастатин Cmin НД
2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08-2,52) ↑
2-OH-аторвастатин Cmax 1,98 (1,70-2,31) ↑
2-OH-аторвастатин Cmin НД
(пригнічення транспортерів OATP1B1/3 та/або ферменту CYP 3A4)
Очікується підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення OATP1B1 аторвастатином.		При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу аторвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
Симвастатин 40 мгсимвастатин AUC 1,51 (1,32-1,73) ↑
симвастатин Cmax 1,46 (1,17-1,82) ↑
симвастатин Cmin НД
симвастатинова кислота AUC 1,88 (1,63-2,17) ↑
симвастатинова кислота Cmax 3,03 (2,49-3,69) ↑
симвастатинова кислота Cmin НД
(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4)		При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу симвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
ЛовастатинВзаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій ловастатину в плазмі крові.
(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4)		При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу ловастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
ФлувастатинВзаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується. Коригувати дозу не потрібно.
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ
Етинілестрадіол та норетиндрон 0,035 мг 1 раз на добу/1 мг 1 раз на добуетинілестрадіол AUC 1,12 (1,05-1,20) ↔
етинілестрадіол Cmax 1,18 (1,09-1,27) ↑
етинілестрадіол Cmin 1,00 (0,89-1,13) ↔
норетиндрон AUC 1,15 (1,08-1,22) ↔
норетиндрон Cmax 1,06 (0,99-1,14) ↔
норетиндрон Cmin 1,24 (1,13-1,35) ↑ 		Коригувати дозу не потрібно.
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
Циклоспорин 100 мг індивідуально підібрана дозациклоспорин AUC 1,19 (1,13-1,26) ↑
циклоспорин Cmax 1,16 (1,07-1,26) ↑
циклоспорин Cmin НД
симепревір AUC 5,81 (3,56-9,48) ↑
симепревір Cmax 4,74 (3,12-7,18) ↑
симепревір Cmin НД
(пригнічення OATP1B1/3, Р-гп та CYP 3A циклоспорином)		Одночасне застосування циклоспорину з симепревіром не рекомендується.
Такролімус 2 мг індивідуально підібрана дозатакролімус AUC 0,83 (0,59-1,16) ↓
такролімус Cmax 0,76 (0,65-0,90) ↓
такролімус Cmin НД
симепревір AUC 1,85 (1,18-2,91) ↑
симепревір Cmax 1,79 (1,22-2,62) ↑
симепревір Cmin НД
(пригнічення OATP1B1 такролімусом)		При одночасному застосуванні з симепревіром коригувати дозу не потрібно. Рекомендується контроль концентрацій такролімусу в крові.
СиролімусВзаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення або зниження концентрацій сиролімусу в плазмі крові.Рекомендується контроль концентрацій плазмі в крові.
НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ
Метадон 30-150 мг 1 раз на добу, індивідуальна дозаR(–) метадон AUC 0,99 (0,91-1,09) ↔
R(–) метадон Cmax 1,03 (0,97-1,09) ↔
R(–) метадон Cmin 1,02 (0,93-1,12) ↔ 		Коригувати дозу не потрібно.
Бупренорфін
Налоксон		Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.
ІНГІБІТОРИ ФДЕ-5
Силденафіл
Тадалафіл
Варденафіл		Взаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення концентрації інгібіторів ФДЕ-5.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику)

Може спостерігатися незначне підвищення концентрації симепревіру в плазмі крові внаслідок слабкого пригнічення OATP1B1 силденафілом.		При одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом, варденафілом або тадалафілом в дозах, що призначені для лікування еректильної дисфункції, коригувати дозу не потрібно.

Може потребуватися корекція дози інгібітора ФДЕ-5 при одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом або тадалафілом, які приймають постійно у дозах, необхідних для лікування легеневої артеріальної гіпертензії. Слід розглянути можливість початку лікування з найменшої дози інгібітора ФДЕ-5 з поступовим збільшенням за необхідності. Слід спостерігати за станом таких пацієнтів.
СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ/АНКСІОЛІТИКИ
Мідазолам
Пероральний: 0,075 мг/кг
В/в: 0,025 мг/кг		Пероральний:
мідазолам AUC 1,45 (1,35-1,57) ↑
мідазолам Cmax 1,31 (1,19-1,45) ↑
мідазолам Cmin НД
В/в:
мідазолам AUC 1,10 (0,95-1,26) ↑
мідазолам Cmax 0,78 (0,52-1,17) ↓
мідазолам Cmin НД
(слабке пригнічення активності CYP 3A4 у кишечнику)		При в/в застосуванні впливу на концентрації мідазоламу в плазмі крові не спостерігалось, оскільки симепревір не пригнічує активність CYP 3A4 в печінці.
Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.
Триазолам (пероральний)Взаємодія не досліджувалася. Очікується незначне підвищення концентрацій триазоламу в плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику)		Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ
МетилфенідатВзаємодія не досліджувалася. Клінічно важливої взаємодії між препаратами не очікується.Коригувати дозу не потрібно.

Напрям стрілки (↑ = підвищення, ↓ = зниження, ↔ = відсутність змін) для кожного фармакокінетичного параметру ґрунтується на 90% довірчому інтервалі середнього геометричного значення в межах (↔), нижче (↓) або вище (↑) діапазону 0,80-1,25.

досвід передозування симепревіру у людей обмежений. У здорових дорослих суб’єктів, що отримували однократні дози до 600 мг або до 400 мг 1 раз на добу упродовж 5 днів, та у ВГС-інфікованих дорослих пацієнтів, що отримували 200 мг 1 раз на добу упродовж 4 тиж, небажані реакції відповідали тим, що спостерігались у клінічних дослідженнях при застосуванні рекомендованої дози.
При передозуванні симепревіром специфічного антидоту немає. У випадку передозування симепревіром рекомендується застосовувати звичайні підтримувальні заходи та спостерігати за клінічним станом пацієнта.
Симепревір значною мірою зв’язується з протеїнами, тому малоймовірно, що діаліз призведе до суттєвого видалення симепревіру.