СИМЕПРЕВІР (SIMEPREVIRUM) Діюча речовина
фармакодинаміка. Симепревір — специфічний інгібітор NS3/4A протеази вірусу гепатиту С (ВГС), яка має суттєве значення для реплікації вірусу. За результатами біохімічного аналізу крові симепревір пригнічував протеолітичну активність рекомбінантних протеаз NS3/4A ВГС генотипу 1а та 1b з медіаною значень Кі 0,5 нМ та 1,4 нМ відповідно.
Фармакокінетика. AUC у пацієнтів із інфекцією ВГС була приблизно в 2-3 рази вище за ту, яка спостерігалась у здорових суб’єктів. Cmax та AUC симепревіру були однаковими при одночасному застосуванні пегінтерферону альфа і рибавірину порівняно з застосуванням тільки симепревіру.
Біодоступність симепревіру після однократного застосування у дозі 150 мг з їжею складає 62%. Cmax загалом досягаються через 4-6 год після прийому дози.
Вплив їжі на абсорбцію. У порівнянні з прийомом натще застосування симепревіру з їжею у здорових суб’єктів підвищувало AUC на 61% після калорійного сніданку з високим вмістом жирів (928 ккал) та на 69% після сніданку зі звичайним вмістом калорій (533 ккал) і затримувало абсорбцію на 1 год та 1,5 год відповідно.
Симепревір слід приймати з їжею. Тип їжі не впливає на концентрацію симепревіру.
Симепревір значною мірою зв’язується з протеїнами плазми (>99,9%), переважно з альбуміном та, меншою мірою, з альфа-1-кислим глікопротеїном. Зв’язування з протеїнами плазми незначно змінюється у пацієнтів із нирковою або печінковою недостатністю.
Симепревір метаболізується в печінці. Симепревір переважно піддається окислювальному метаболізму за допомогою системи CYP 3A4 печінки. Помірні або потужні інгібітори CYP 3A4 значно підвищують, а помірні або потужні індуктори CY3 A4 значно знижують концентрацію симепревіру в плазмі крові. Симепревір не індукує CYP 1A2 або CYP 3A4 in vitro. Симепревір не є клінічно значимим інгібітором ферментної активності катепсину А.
Симепревір виводиться з жовчю. Після однократного перорального прийому 200 мг 14C-симепревіру здоровими суб’єктами в середньому 91% загальної радіоактивності виявляли у калі. Менш ніж 1% застосованої дози виявляли у сечі. Незмінений симепревір у калі складав приблизно 31% застосованої дози.
Т½ — 10-13 год у здорових суб’єктів та 41 год у пацієнтів із ВГС, які отримували 200 мг симепревіру.
лікування хронічного гепатиту С (ХГС) у дорослих пацієнтів у комбінації з іншими лікарськими засобами.
рекомендована доза — 1 капсула 150 мг 1 раз на добу під час їди впродовж 12 тижнів.
Симепревір не призначають як монотерапію. Симепревір застосовують у комбінації з іншими лікарськими засобами для лікування ХГС. Перед початком лікування симепревіром з пегінтерфероном альфа та рибавірином пацієнтів із ВГС генотипу 1а слід провести аналіз на наявність вірусу з поліморфізмом NS3 Q80K.
Див. також інструкції для медичного застосування лікарських засобів, які застосовують у комбінації з симепревіром.
Препарати, які рекомендовано призначати разом з симепревіром, та тривалість комбінованої терапії.
|Пацієнти
|Лікування
|Тривалість
|Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4, які не отримували лікування раніше, пацієнти з рецидивом в анамнезі, з відсутністю відповіді на попереднє лікування (включаючи пацієнтів з частковою відповіддю та повною відсутністю відповіді), з цирозом або без нього, з коінфекцією ВІЛ або без такої
|Симепревір + софосбувір (+/– рибавірин)
|12 тижнів
|Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4, які не отримували лікування раніше, та пацієнти з рецидивом в анамнезі
|з цирозом або без цирозу, без коінфекції ВІЛ без цирозу, з коінфекцією ВІЛ
|Симепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин
|24 тиж
Застосування симепревіру слід розпочинати у комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 12 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.
|з цирозом, з коінфекцією ВІЛ
|Симепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин
|48 тижнів
Застосування симепревіру слід розпочинати у комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 36 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.
|Пацієнти з ВГС генотипу 1 або 4 з відсутністю відповіді на попереднє лікування (включаючи пацієнтів з частковою відповіддю та повною відсутністю відповіді) з цирозом або без цирозу, з коінфекцією ВІЛ або без такої
|Симепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин
|48 тижнів
Застосування симепревіру слід розпочинати в комбінації з пегінтерфероном альфа та рибавірином протягом 12 тиж, після чого впродовж 36 тиж продовжувати застосування тільки пегінтерферону альфа і рибавірину.
підвищена чутливість до діючої або будь-якої з допоміжних речовин.
|Клас систем органів
|Категорія частоти
|Симепревір + пегінтерферон альфа + рибавірин
N=781
|Респіраторні, торакальні і медіастинальні розлади
|дуже часто
|диспное
|Шлунково-кишкові порушення
|дуже часто
часто
|нудота
запор
|Гепатобіліарні порушення
|часто
|підвищення рівня білірубіну в крові
|Розлади з боку шкіри та підшкірної тканини
|дуже часто
часто
|висипання, свербіж
реакція світлочутливості
Окремі побічні ефекти
Висип і свербіж. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром висипання і свербіж спостерігались у 21,8% і 21,9% пацієнтів відповідно. Більшість випадків висипання та свербежу у пацієнтів, яких лікували симепревіром, були від легкого до помірного ступеня тяжкості. Підвищення рівня білірубіну в крові. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром підвищення рівня білірубіну в крові спостерігалося у 7,4% пацієнтів порівняно з 2,8% пацієнтів, які отримували плацебо, пегінтерферон альфа і рибавірин. Під час застосування симепревіру з пегінтерфероном альфа і рибавірином підвищення рівня прямого і непрямого білірубіну загалом не пов’язувались із зростанням рівня печінкових трансаміназ і нормалізувались після закінчення лікування.
Реакції світлочутливості. Упродовж 12 тижнів лікування симепревіром реакції світлочутливості спостерігалися у 4,7% пацієнтів групи симепревіру порівняно з 0,8% пацієнтів групи плацебо, пегінтерферону альфа та рибавірину. Більшість реакцій світлочутливості у пацієнтів групи симепревіру були від легкого до середнього ступеня тяжкості.
Задишка. Під час перших 12 тижнів лікування симепревіром задишка спостерігалася у 11,8% пацієнтів, що приймали симепревір, порівняно з 7,6% пацієнтів, які отримували плацебо, пегінтерферон альфа і рибавірин.
Аритмія. При одночасному застосуванні симепревіру у комбінації з софосбувіром та аміодароном спостерігалися випадки брадикардії.
Печінкова недостатність. Концентрація симепревіру в плазмі крові значно підвищується у пацієнтів із тяжкою печінковою недостатністю. Спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків підвищення рівня білірубіну при підвищенні плазмової концентрації симепревіру. Це явище не пов’язувалось із будь-яким негативним впливом на печінку. Повідомлялося про більш високу частоту анемії у пацієнтів із прогресуючим фіброзом.
|Лікарські засоби
|Вплив на рівні препарату
Середній коефіцієнт за методом найменших квадратів (90 % ДІ)
|Рекомендації відносно одночасного застосування
|АНАЛЕПТИКИ
|Кофеїн 150 мг
|кофеїн AUC 1,26 (1,21-1,32) ↑
кофеїн Cmax 1,12 (1,06-1,19) ↔
кофеїн Cmin НД
|Коригувати дозу не потрібно.
|АНТИАРИТМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
|Дигоксин 0,25 мг
|дигоксин AUC 1,39 (1,16-1,67) ↑
дигоксин Cmax 1,31 (1,14-1,51) ↑
дигоксин Cmin НД (пригнічення транспортера Р-гп)
|Плазмові концентрації дигоксину необхідно контролювати та відповідно титрувати дози дигоксину для отримання бажаного клінічного ефекту.
|Аміодарон
|Взаємодія не досліджувалася. Можна очікувати незначного підвищення концентрацій аміодарону при його пероральному застосуванні.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)
Може виникати незначне підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення CYP 3A4 аміодароном.
|Режим лікування без софосбувіру:
при пероральному застосуванні аміодарону необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).
Режим лікування із софосбувіром:
одночасне застосування можливе лише за відсутності альтернативного лікування. Рекомендоване ретельне спостереження при застосуванні аміодарону одночасно з симепревіром та софосбувіром.
|Дизопірамід
Флекаїнід
Мексилетин
Пропафенон
Хінідин
|Взаємодія не досліджувалась. При пероральному застосуванні цих лікарських засобів можна очікувати незначного підвищення концентрацій цих антиаритмічних препаратів.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)
|При пероральному застосуванні цих антиаритмічних препаратів необхідна обережність і терапевтичний та/або клінічний моніторинг (ЕКГ тощо).
|АНТИКОАГУЛЯНТИ
|Варфарин 10 мг
|S-варфарин AUC 1,04 (1,00-1,07) ↔
S-варфарин Cmax 1,00 (0,94-1,06) ↔
S-варфарин Cmin НД
|Коригувати дозу не потрібно, проте рекомендується контроль МНВ.
|ПРОТИСУДОМНІ ПРЕПАРАТИ
|Карбамазепін
Окскарбазепін
Фенобарбітал
Фенітоїн
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужна індукція CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з цими протисудомними препаратами не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичної ефективності симепревіру.
|АНТИДЕПРЕСАНТИ
|Есциталопрам 10 мг 1 раз на добу
|есциталопрам AUC 1,00 (0,97-1,03) ↔
есциталопрам Cmax 1,03 (0,99-1,07) ↔
есциталопрам Cmin 1,00 (0,95-1,05) ↔
симепревір AUC 0,75 (0,68-0,83) ↓
симепревір Cmax 0,80 (0,71-0,89) ↓
симепревір Cmin 0,68 (0,59-0,79) ↓
|Коригувати дозу не потрібно.
|АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ
|Астемізол
Терфенадин
|Взаємодія не досліджувалась. Астемізол і терфенадин потенційно здатні спричиняти серцеву аритмію. Очікується незначне підвищення концентрацій цих антигістамінних препаратів у плазмі крові.
(пригнічення активності CYP 3A4 в кишечнику)
|Одночасне застосування симепревіру з астемізолом або терфенадином не рекомендується.
|ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ПРЕПАРАТИ
|Антибіотики (системного застосування)
|Азитроміцин
|Взаємодія не досліджувалась. Беручи до уваги шлях елімінації азитроміцину, взаємодія між азитроміцином і симепревіром не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Еритроміцин 500 мг 3 рази на добу
|еритроміцин AUC 1,90 (1,53-2,36) ↑
еритроміцин Cmax 1,59 (1,23-2,05) ↑
еритроміцин Cmin 3,08 (2,54-3,73) ↑
симепревір AUC 7,47 (6,41-8,70) ↑
симепревір Cmax 4,53 (3,91-5,25) ↑
симепревір Cmin 12,74 (10,19-15,93) ↑
(пригнічення ферментів CYP 3A4 та транспортера Р-гп еритроміцином і симепревіром)
|Одночасне застосування симепревіру з еритроміцином системного застосування не рекомендується.
|Кларитроміцин
Телітроміцин
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з кларитроміцином або телітроміцином не рекомендується.
|Протигрибкові препарати (системного застосування)
|Ітраконазол
Кетоконазол
Посаконазол
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з ітраконазолом, кетоконазолом або посаконазолом системного застосування не рекомендується.
|Флуконазол
Вориконазол
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(незначне або помірне пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з системним флуконазолом або вориконазолом не рекомендується.
|Протитуберкульозні засоби
|Бедаквілін
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Рифампіцин 600 мг 1 раз на добу
|рифампіцин AUC 1,00 (0,93-1,08) ↔
рифампіцин Cmax 0,92 (0,80-1,07) ↔
рифампіцин Cmin НД
25-дезацетил-рифампіцин AUC 1,24 (1,13-1,36) ↑
25-дезацетил-рифампіцин Cmax 1,08 (0,98-1,19) ↔
25-дезацетил-рифампіцин Cmin НД
симепревір AUC 0,52 (0,41-0,67) ↓
симепревір Cmax 1,31 (1,03-1,66) ↑
симепревір Cmin 0,08 (0,06-0,11) ↓
(індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з рифампіцином не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
|Рифабутин
Рифапентин
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з рифабутином або рифапентином не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
|ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
|Декстрометорфан (ДКМ) 30 мг
|ДКМ AUC 1,08 (0,87-1,35) ↑
ДКМ Cmax 1,21 (0,93-1,57) ↑
ДКМ Cmin НД
декстрорфан AUC 1,09 (1,03-1,15) ↔
декстрорфан Cmax 1,03 (0,93-1,15) ↔
декстрорфан Cmin НД
|Коригувати дозу не потрібно.
|БЛОКАТОРИ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ (перорального застосування)
|Амлодипін
Бепридил
Дилтіазем
Фелодипін
Нікардипін
Ніфедипін
Нісолдипін
Верапаміл
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій блокаторів кальцієвих каналів перорального застосування у плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику та Р-гп транспортера)
Концентрації симепревіру можуть підвищуватись через незначне пригнічення CYP 3A4 амлодипіном та помірне пригнічення CYP 3A4 дилтіаземом і верапамілом.
|При пероральному застосуванні цих блокаторів кальцієвих каналів необхідна обережність та клінічне спостереження за пацієнтами.
|ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ
|Дексаметазон (системний)
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(помірна індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з системним дексаметазоном не рекомендується, наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
|Будесонід
Флутиказон
Метилпреднізолон
Преднізон
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ЗАСОБИ
|Антациди
|Гідроксид алюмінію або магнію, карбонат кальцію
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Антагоністи H2-рецепторів
|Циметидин
Нізатидин
Ранітидин
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Пропульсанти
|Цисаприд
|Взаємодія не досліджувалась. Цисаприд здатен спричиняти серцеву аритмію. Може спостерігатися підвищення концентрацій цисаприду в плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 в кишечнику)
|Одночасне застосування симепревіру з цисапридом не рекомендується.
|Інгібітори протонної помпи
|Омепразол 40 мг
|омепразол AUC 1,21 (1,00-1,46) ↑
омепразол Cmax 1,14 (0,93-1,39) ↑
омепразол Cmin НД
|Коригувати дозу не потрібно.
|Декслансопразол
Езомепразол
Лансопразол
Пантопразол
Рабепразол
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ гепатиту С
|Противірусні препарати
|Даклатасвір 60 мг 1 раз на добу
|даклатасвір AUC 1,96 (1,84-2,10) ↑
даклатасвір Cmax 1,50 (1,39-1,62) ↑
даклатасвір Cmin 2,68 (2,42-2,98) ↑
симепревір AUC 1,44 (1,32-1,56) ↑
симепревір Cmax 1,39 (1,27-1,52) ↑
симепревір Cmin 1,49 (1,33-1,67) ↑
|Коригувати дозу не потрібно.
|Ледіпасвір 30 мг 1 раз на добу
|ледіпасвір AUC 1,92 (1,77-2,07) ↑
ледіпасвір Cmax 1,81 (1,69-2,94) ↑
ледіпасвір Cmin НД
симепревір AUC 2,69 (2,44-2,96) ↑
симепревір Cmax 2,61 (2,34-2,86) ↑
симепревір Cmin НД
|Концентрації ледіпасвіру та симепревіру збільшуються при одночасному застосуванні. Одночасне застосування симепревіру з ледіпасвіром не рекомендується.
|Софосбувір 400 мг 1 раз на добу
|софосбувір AUC 3,16 (2,25-4,44) ↑
софосбувір Cmax 1,91 (1,26-2,90) ↑
софосбувір Cmin НД
GS-331007 AUC 1,09 (0,87-1,37) ↔
GS-331007 Cmax 0,69 (0,52-0,93) ↓
GS-331007 Cmin НД
симепревір AUC 0,94 (0,67-1,33) ↔
симепревір Cmax 0,96 (0,71-1,30) ↔
симепревір Cmin НД
|Підвищення концентрацій софосбувіру в плазмі крові, що спостерігалось у попередньому фармакокінетичному субдослідженні, не є клінічно важливим.
|РОСЛИННІ ЗАСОБИ
|Молочний чортополох (Silybum marianum)
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з молочним чортополохом не рекомендується.
|Екстракт звіробою (Hypericum perforatum)
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне зниження концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з екстрактом звіробою не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
|ЗАСОБИ ПРОТИ ВІЛ
|Антиретровірусні препарати – антагоністи CCR5
|Маравірок
|Взаємодія не досліджувалася. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|При одночасному застосуванні симепревіру з маравіроком коригувати дозу жодного з цих препаратів не потрібно.
|Антиретровірусні препарати – інгібітори інтегрази
|Ралтегравір 400 мг 2 рази на добу
|ралтегравір AUC 1,08 (0,85-1,38) ↑
ралтегравір Cmax 1,03 (0,78-1,36) ↔
ралтегравір Cmin 1,14 (0,97-1,36) ↑
симепревір AUC 0,89 (0,81-0,98) ↔
симепревір Cmax 0,93 (0,85-1,02) ↔
симепревір Cmin 0,86 (0,75-0,98) ↓
|Коригувати дозу не потрібно.
|Долутегравір
|Взаємодія не досліджувалася. Клінічно важливої взаємодії між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Антиретровірусні препарати – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)
|Ефавіренц 600 мг 1 раз на добу
|ефавіренц AUC 0,90 (0,85-0,95) ↔
ефавіренц max 0,97 (0,89-1,06) ↔
ефавіренц Cmin 0,87 (0,81-0,93) ↔
симепревір AUC 0,29 (0,26-0,33) ↓
симепревір Cmax 0,49 (0,44-0,54) ↓
симепревір Cmin 0,09 (0,08-0,12) ↓
(індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з ефавіренцом не рекомендується – наслідком такого застосування може стати втрата терапевтичного ефекту симепревіру.
|Рилпівірин 25 мг 1 раз на добу
|рилпівірин AUC 1,12 (1,05-1,19) ↔
рилпівірин Cmax 1,04 (0,95-1,13) ↔
рилпівірин Cmin 1,25 (1,16-1,35) ↑
симепревір AUC 1,06 (0,94-1,19) ↔
симепревір Cmax 1,10 (0,97-1,26) ↑
симепревір Cmin 0,96 (0,83-1,11) ↔
|Коригувати дозу не потрібно.
|Інші ННІЗТ (делавірдин, етравірин, невірапін)
|Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(Індукція [етравірин або невірапін] або пригнічення [делавірдин] ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з делавірдином, етравірином або невірапіном не рекомендується.
|Антиретровірусні препарати – нуклеозидні або нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази (Н(т)ІЗТ)
|Тенофовіру дизопроксилу фумарат 300 мг 1 раз на добу
|тенофовір AUC 1,18 (1,13-1,24) ↔
тенофовір Cmax 1,19 (1,10-1,30) ↑
тенофовір Cmin 1,24 (1,15-1,33) ↑
симепревір AUC 0,86 (0,76-0,98) ↓
симепревір Cmax 0,85 (0,73-0,99) ↓
симепревір Cmin 0,93 (0,78-1,11) ↓
|Коригувати дозу не потрібно.
|Інші Н(т)ІЗТ (абакавір, диданозин, емтрицитабін, ламівудин, ставудин, зидовудин)
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|Антиретровірусні препарати – інгібітори протеази (ІП)
|Дарунавір/ритонавір 800/100 мг 1 раз на добу
|дарунавір AUC 1,18 (1,11-1,25) ↑
дарунавір Cmax 1,04 (0,99-1,10) ↔
дарунавір Cmin 1,31 (1,13-1,52) ↑
ритонавір AUC 1,32 (1,25-1,40) ↑
ритонавір Cmax 1,23 (1,14-1,32) ↑
ритонавір Cmin 1,44 (1,30-1,61) ↑
симепревір AUC 2,59 (2,15-3,11) ↑*
симепревір Cmax 1,79 (1,55-2,06) ↑*
симепревір Cmin 4,58 (3,54-5,92) ↑*
*Дарунавір/ритонавір + 50 мг симепревіру порівняно з 150 мг тільки симепревіру (потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з дарунавіром/ритонавіром не рекомендується.
|Ритонавір 100 мг 2 рази на добу
|симепревір AUC 7,18 (5,63-9,15) ↑
симепревір Cmax 4,70 (3,84-5,76) ↑
симепревір Cmin 14,35 (10,29-20,01) ↑
(потужне пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з ритонавіром не рекомендується.
|Інші ритонавір-потенційовані або непотенційовані ІП ВІЛ (наприклад атазанавір, (фос)ампренавір, лопінавір, індинавір, нельфінавір, саквінавір, типранавір)
|Взаємодія не досліджувалась. Очікуються зміни концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(індукція або пригнічення ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з будь-яким ІП ВІЛ, з ритонавіром або без нього, не рекомендується.
|Лікарські засоби із вмістом кобіцистату
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується значне підвищення концентрацій симепревіру в плазмі крові.
(потужна індукція ферменту CYP 3A4)
|Одночасне застосування симепревіру з лікарськими засобами із вмістом кобіцистату не рекомендується.
|ІНГІБІТОРИ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗИ
|Розувастатин 10 мг
|розувастатин AUC 2,81 (2,34-3,37) ↑
розувастатин Cmax 3,17 (2,57-3,91) ↑
розувастатин Cmin НД
(пригнічення транспортерів OATP1B1/3, BCRP)
|При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу розувастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
|Пітавастатин
Правастатин
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій пітавастатину та правастатину в плазмі крові.
(пригнічення транспортера OATP1B1/3)
|При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу пітавастатину та правастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
|Аторвастатин 40 мг
|аторвастатин AUC 2,12 (1,72-2,62) ↑
аторвастатин Cmax 1,70 (1,42-2,04) ↑
аторвастатин Cmin НД
2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08-2,52) ↑
2-OH-аторвастатин Cmax 1,98 (1,70-2,31) ↑
2-OH-аторвастатин Cmin НД
(пригнічення транспортерів OATP1B1/3 та/або ферменту CYP 3A4)
Очікується підвищення концентрацій симепревіру внаслідок пригнічення OATP1B1 аторвастатином.
|При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу аторвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
|Симвастатин 40 мг
|симвастатин AUC 1,51 (1,32-1,73) ↑
симвастатин Cmax 1,46 (1,17-1,82) ↑
симвастатин Cmin НД
симвастатинова кислота AUC 1,88 (1,63-2,17) ↑
симвастатинова кислота Cmax 3,03 (2,49-3,69) ↑
симвастатинова кислота Cmin НД
(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4)
|При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу симвастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
|Ловастатин
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується підвищення концентрацій ловастатину в плазмі крові.
(пригнічення транспортера OATP1B1 та/або ферменту CYP 3A4)
|При одночасному застосуванні з симепревіром слід обережно титрувати дозу ловастатину і застосовувати найнижчу ефективну дозу, при цьому спостерігаючи за станом пацієнта.
|Флувастатин
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ
|Етинілестрадіол та норетиндрон 0,035 мг 1 раз на добу/1 мг 1 раз на добу
|етинілестрадіол AUC 1,12 (1,05-1,20) ↔
етинілестрадіол Cmax 1,18 (1,09-1,27) ↑
етинілестрадіол Cmin 1,00 (0,89-1,13) ↔
норетиндрон AUC 1,15 (1,08-1,22) ↔
норетиндрон Cmax 1,06 (0,99-1,14) ↔
норетиндрон Cmin 1,24 (1,13-1,35) ↑
|Коригувати дозу не потрібно.
|ІМУНОСУПРЕСАНТИ
|Циклоспорин 100 мг індивідуально підібрана доза
|циклоспорин AUC 1,19 (1,13-1,26) ↑
циклоспорин Cmax 1,16 (1,07-1,26) ↑
циклоспорин Cmin НД
симепревір AUC 5,81 (3,56-9,48) ↑
симепревір Cmax 4,74 (3,12-7,18) ↑
симепревір Cmin НД
(пригнічення OATP1B1/3, Р-гп та CYP 3A циклоспорином)
|Одночасне застосування циклоспорину з симепревіром не рекомендується.
|Такролімус 2 мг індивідуально підібрана доза
|такролімус AUC 0,83 (0,59-1,16) ↓
такролімус Cmax 0,76 (0,65-0,90) ↓
такролімус Cmin НД
симепревір AUC 1,85 (1,18-2,91) ↑
симепревір Cmax 1,79 (1,22-2,62) ↑
симепревір Cmin НД
(пригнічення OATP1B1 такролімусом)
|При одночасному застосуванні з симепревіром коригувати дозу не потрібно. Рекомендується контроль концентрацій такролімусу в крові.
|Сиролімус
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення або зниження концентрацій сиролімусу в плазмі крові.
|Рекомендується контроль концентрацій плазмі в крові.
|НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ
|Метадон 30-150 мг 1 раз на добу, індивідуальна доза
|R(–) метадон AUC 0,99 (0,91-1,09) ↔
R(–) метадон Cmax 1,03 (0,97-1,09) ↔
R(–) метадон Cmin 1,02 (0,93-1,12) ↔
|Коригувати дозу не потрібно.
|Бупренорфін
Налоксон
|Взаємодія не досліджувалась. Клінічно важлива взаємодія між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
|ІНГІБІТОРИ ФДЕ-5
|Силденафіл
Тадалафіл
Варденафіл
|Взаємодія не досліджувалась. Очікується незначне підвищення концентрації інгібіторів ФДЕ-5.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику)
Може спостерігатися незначне підвищення концентрації симепревіру в плазмі крові внаслідок слабкого пригнічення OATP1B1 силденафілом.
|При одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом, варденафілом або тадалафілом в дозах, що призначені для лікування еректильної дисфункції, коригувати дозу не потрібно.
Може потребуватися корекція дози інгібітора ФДЕ-5 при одночасному застосуванні симепревіру із силденафілом або тадалафілом, які приймають постійно у дозах, необхідних для лікування легеневої артеріальної гіпертензії. Слід розглянути можливість початку лікування з найменшої дози інгібітора ФДЕ-5 з поступовим збільшенням за необхідності. Слід спостерігати за станом таких пацієнтів.
|СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ/АНКСІОЛІТИКИ
|Мідазолам
Пероральний: 0,075 мг/кг
В/в: 0,025 мг/кг
|Пероральний:
мідазолам AUC 1,45 (1,35-1,57) ↑
мідазолам Cmax 1,31 (1,19-1,45) ↑
мідазолам Cmin НД
В/в:
мідазолам AUC 1,10 (0,95-1,26) ↑
мідазолам Cmax 0,78 (0,52-1,17) ↓
мідазолам Cmin НД
(слабке пригнічення активності CYP 3A4 у кишечнику)
|При в/в застосуванні впливу на концентрації мідазоламу в плазмі крові не спостерігалось, оскільки симепревір не пригнічує активність CYP 3A4 в печінці.
Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.
|Триазолам (пероральний)
|Взаємодія не досліджувалася. Очікується незначне підвищення концентрацій триазоламу в плазмі крові.
(пригнічення активності ферменту CYP 3A4 у кишечнику)
|Необхідна обережність при пероральному застосуванні цього засобу з вузьким терапевтичним діапазоном одночасно з симепревіром.
|ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ
|Метилфенідат
|Взаємодія не досліджувалася. Клінічно важливої взаємодії між препаратами не очікується.
|Коригувати дозу не потрібно.
Напрям стрілки (↑ = підвищення, ↓ = зниження, ↔ = відсутність змін) для кожного фармакокінетичного параметру ґрунтується на 90% довірчому інтервалі середнього геометричного значення в межах (↔), нижче (↓) або вище (↑) діапазону 0,80-1,25.
досвід передозування симепревіру у людей обмежений. У здорових дорослих суб’єктів, що отримували однократні дози до 600 мг або до 400 мг 1 раз на добу упродовж 5 днів, та у ВГС-інфікованих дорослих пацієнтів, що отримували 200 мг 1 раз на добу упродовж 4 тиж, небажані реакції відповідали тим, що спостерігались у клінічних дослідженнях при застосуванні рекомендованої дози.
При передозуванні симепревіром специфічного антидоту немає. У випадку передозування симепревіром рекомендується застосовувати звичайні підтримувальні заходи та спостерігати за клінічним станом пацієнта.
Симепревір значною мірою зв’язується з протеїнами, тому малоймовірно, що діаліз призведе до суттєвого видалення симепревіру.