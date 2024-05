внаслідок антагонізму, що спостерігається у дослідженнях in vitro, одночасне застосування ремдесивіру з хлорохіну фосфатом або гідроксихлорохіну сульфатом не рекомендується.

Вплив інших лікарських засобів на ремдесивір. In vitro ремдесивір є субстратом тканинних та плазмових естераз, ізоферментів цитохрому P450 (CYP) — CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4, а також білка-транспортера органічних аніонів 1B1 (OATP1B1) та P-глікопротеїну (P-gp).

Можливість взаємодії ремдесивіру з інгібіторами/індукторами естераз або CYP2C8, CYP2D6, CYP3A4 не вивчалася. Ризик клінічно значущої взаємодії є невідомим. Сильні інгібітори зазначених ізоферментів можуть знижувати експозицію ремдесивіру. Застосування сильних індукторів, наприклад рифампіцину, не рекомендується, оскільки можливе зниження концентрації ремдесивіру у плазмі крові.

Встановлено, що дексаметазон є помірним індуктором CYP3A та P-gp. Індукція дексаметазону є дозозалежною та розвивається виключно після багаторазового застосування.

Невідомо, чи здатний дексаметазон чинити клінічно значущий вплив на ремдесивір, оскільки ремдесивір має помірно-високий коефіцієнт екстракції печінкою та його застосування є нетривалим у разі лікування COVID-19.

Вплив ремдесивіру на інші лікарські засоби.

У дослідженнях in vitro було встановлено що, ремдесивір є інгібітором CYP3A4, 0ATP1B1, 0ATP1B3, BSEP, MRP4 та NTCP. Клінічна значущість цих досліджень in vitro не встановлена.

Ремдесивір є здатним тимчасово підвищувати концентрації у плазмі крові лікарських засобів — субстратів CYP3A або OATP1B1/1B3. Припускають, що лікарські засоби — субстрати CYP3A4 або субстрати OATP1B1/1B3, слід вводити щонайменше через 2 год після інфузії ремдесивіру.

Ремдесивір індукує CYP1A2 та потенціює CYP3A in vitro. Одночасне застосування ремдесивіру із субстратами CYP1A2 або CYP3A4 із вузьким терапевтичним індексом може призвести до втрати їхньої фармакотерапевтичної ефективності. Дексаметазон є субстратом CYP3A4, та хоча ремдесивір інгібує CYP3A4, через швидкий кліренс ремдесивіру після в/в введення малоймовірно, що ремдесивір може мати значний вплив на фармакотерапевтичну дію дексаметазону.