реакції, які пов’язані з інфузійним введенням ремдесивіру. Під час інфузійного введення ремдесивіру спостерігалися та/або були тимчасовими небажані реакції, які пов’язані з його введенням: гіпотензія, гіпертензія, тахікардія, брадикардія, гіпоксія, пропасниця, задишка, хрипи, ангіоневротичний набряк, висип, нудота, блювання, сильне потовиділення та тремтіння. Вважається, що повільніша швидкість інфузії (введення засобу протягом до 120 хв) дозволяє уникнути розвитку зазначених ознак та симптомів.

У разі появи ознак та симптомів клінічно значущої небажаної реакції, яка пов’язана з інфузійним введенням ремдесивіру, негайно припиняють його введення та розпочинають відповідну терапію.

Збільшення ризику підвищення рівня трансаміназ. У клінічних дослідженнях при введенні ремдесивіру здоровим добровольцям та пацієнтам із COVID-19 у них спостерігалося підвищення рівня трансаміназ. У більшості здорових добровольців, яким вводили ремдесивір у дозі до 150 мг/добу протягом 14 днів, спостерігалося підвищення рівня АЛТ, зокрема підвищення у понад 10 разів щодо вихідних значень у 1 суб’єкта без клінічних ознак гепатиту. Також повідомлялося про підвищення рівня трансаміназ у пацієнтів із COVID-19, яким вводили ремдесивір, у тому числі у 1 пацієнта з підвищенням рівня АЛТ, що перевищує майже у 20 разів верхню межу норми (ВМН). Оскільки є повідомлення щодо підвищення рівня трансаміназ у деяких пацієнтів як про симптом COVID-19, вплив ремдесивіру на підвищення рівня трансаміназ у цій популяції пацієнтів викликає сумніви.

Усім пацієнтам перед початком лікування ремдесивіром та під час проведення його щодня слід виконувати лабораторне дослідження функції печінки. Ремдесивір не слід призначати пацієнтам, у яких рівень АЛТ на початку дослідження становить ≥5 ВМН.

Введення ремдесивіру припиняють у пацієнтів, у яких:

• під час лікування ремдесивіром рівень АЛТ у ≥5 разів перевищує ВМН. Прийом ремдесивіру відновлюють якщо рівень АЛТ <5 ВМН;

• підвищення рівня АЛТ супроводжується ознаками або симптомами запалення печінки або підвищенням рівня кон’югованого білірубіну, ЛФ або МНВ.

Порушення функції нирок. У дослідженнях на тваринах спостерігалася ниркова токсичність ремдесивіру. Механізм розвитку ниркової токсичності є до кінця невивченим. Виключити значущість цих досліджень для людини не можна. Усім пацієнтам перед призначенням ремдесивіру визначають ШКФ. Застосування ремдесивіру пацієнтам із ШКФ <30 мл/хв є протипоказаним.

Ризик зниження противірусної активності ремдесивіру у разі одночасного застосування з хлорохіном або гідроксихлорохіном.

Не рекомендують одночасне застосування ремдесивіру та хлорохіну фосфату або гідроксихлорохіну сульфату на підставі отриманих даних досліджень in vitro, в яких був продемонстрований антагоністичний ефект хлорохіну щодо внутрішньоклітинної метаболічної активації та противірусної дії ремдесивіру.

Застосування у період вагітності або годування грудьми.

Вагітність. Будь-яких добре контрольованих досліджень застосування ремдесивіру у вагітних на проводилося. Проведених на тваринах досліджень є недостатньо для аналізу репродуктивної токсичності. Ремдесивір не застосовують у період вагітності, за винятком випадків, коли клінічний стан жінки вимагає проведення терапії ремдесивіром. Під час застосування ремдесивіру жінки повинні використовувати ефективні засоби контрацепції.

Період годування грудьми. Невідомо, чи проникає ремдесивір до грудного молока. Також невідомим є його вплив на грудне вигодовування та продукцію грудного молока. У дослідженнях на тваринах аналог метаболіту нуклеозиду GS-441524 був виявлений у крові годуючих самиць щурів, яким вводили ремдесивір. Отже, можливою є екскреція ремдесивіру та його метаболітів до грудного молока у людини. Через можливий розвиток побічних реакцій у результаті застосування ремдесивіру, а також потенційну передачу вірусу SARS-CoV-2-серонегативним дітям грудного віку необхідно припинити грудне вигодовування або утриматись від терапії ремдесивіром з урахуванням користі противірусної терапії та грудного вигодовування.

Фертильність. Інформація щодо впливу ремдесивіру на фертильність у людини відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Очікується, що ремдесивір не впливатиме або матиме незначний вплив на швидкість реакції під час керування транспортними засобами та іншими механізмами.